『ぷよぷよ!！クエスト』4月15日（水）20時より、「ぷよクエ公式生放送 ～13周年スペシャル～」配信決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、2026年4月24日（金）で13周年を迎えるパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』（以下『ぷよクエ』）について、「ぷよクエ公式生放送 ～13周年スペシャル～」を、2026年4月15日（水）20:00より生配信します。

番組では、MCに「ぷよぷよ」シリーズの「すけとうだら」役や「ゴゴット」役の菅沼久義さん、ゲストに「アルル」役や「クルーク」役の園崎未恵さん、「シェゾ」役の森田成一さん、「ドラコケンタウロス」役や「ミーシャ」役の名塚佳織さんをお迎えします。『ぷよクエ』の生応援会議や生まんざいデモ、ぷよっとニュースや、ストーリー感想キャンペーンにご応募いただいたお手紙の紹介など、盛りだくさんの内容をお届け！

ストーリー感想キャンペーンは、4月13日（月）まで皆様からの感想やエピソードをX（エックス）にて募集中です。

ぷよクエ13周年特設サイトはこちら！

https://puyopuyoquest.sega-net.com/campaign/13th_anniversary/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/campaign/13th_anniversary/)

◆「ぷよクエ公式生放送 ～13周年スペシャル～」

■放送日：2026年4月15日（水）20:00～

■視聴URL：

YouTube Live（登録不要）：https://www.youtube.com/live/UfnoTJMAtNQ

X：https://x.com/puyoquest

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350277446

■出演者

MC：菅沼 久義さん（すけとうだら役、ゴゴット役ほか）

ゲスト：

園崎 未恵さん（アルル役、クルーク役ほか）

森田 成一さん（シェゾ役）

名塚 佳織さん（ドラコケンタウロス役、ミーシャ役ほか）

「ぷよぷよ」シリーズ総合プロデューサー 細山田水紀

菅沼 久義さん

園崎 未恵さん

森田 成一さん

名塚 佳織さん

「ぷよぷよ」シリーズ総合プロデューサー 細山田 水紀

◆「ぷよクエ公式生放送 ～13周年スペシャル～」へのお便りを大募集！

Xで『ぷよクエ』に関するお便りを大募集します。メッセージ、イラスト、写真など形式は自由です。ハッシュタグ“#ぷよクエ13周年生放送”をつけてご投稿ください。

◆公式Xにて「ぷよクエ13周年記念！ストーリー感想キャンペーン」開催中！

応募期限：2026年4月13日（月）まで

『ぷよクエ』13周年を記念し、これまでのストーリーに関する感想や思い出のエピソードを募集中です。メッセージ、イラスト、スクリーンショットなど形式は自由です。ハッシュタグ“#ぷよクエストーリー思い出”をつけてご投稿ください。

投稿してくれた方の中から抽選でキャンペーン記念グッズをプレゼントします。また、特設サイトではお手紙風テンプレートを配布中です。

キャンペーンの詳細は特設サイト(https://puyopuyoquest.sega-net.com/campaign/13th_anniversary/)をご確認ください。

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2026年4月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 15.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C) SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト：https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X：https://x.com/puyoquest(https://x.com/puyoquest)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram：https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)

ぷよぷよポータルサイト：https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)

「ぷよぷよ」公式X：https://x.com/puyopuyo20th/(https://x.com/puyopuyo20th/)

「ぷよぷよ」公式Facebook：https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)

「ぷよぷよ」公式ブログ：https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)

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