2026年4月9日よりTVアニメ『転生したらスライムだった件』POP UP SHOP in TOWER RECORDS開催決定！

株式会社メディアワークス

2026年4月9日(木)から、タワーレコード渋谷店・福岡パルコ店、5月1日(金)から名古屋パルコ店にてTVアニメ『転生したらスライムだった件』 POP UP SHOP in TOWER RECORDSの開催が決定しました！

「アイドル」がテーマの描き下ろしイラストを使用した新作グッズがラインナップ！

TVアニメ『転生したらスライムだった件』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS 開催概要

■開催期間/開催店舗

2026年4月9日(木)～4/19(日)

タワーレコード渋谷店2F 上りエスカレーター前 展示スペース

（営業時間：11:00～20:00）

タワーレコード福岡パルコ店

2026年5月1日(金)～5/10(日)

（営業時間：10:00～20:30）

タワーレコード名古屋パルコ店

（営業時間：10:00～20:00）

■ご入場方法

全日程フリー入場を予定しておりますが、混雑状況によっては整理券配布などによる入場規制を行う場合がございます。

入場制限を行う場合は下記のX(旧Twitter)アカウントにてご案内いたします。

タワーレコード渋谷店(@TOWER_Shibuya)

タワーレコード福岡パルコ店(@TOWER_Fukuoka)

タワーレコード名古屋パルコ店(@TOWER_NagoyaPrc)

※なお入場整理券はご入場を保証するものであり、物販のご購入を保証するものではございません。商品がなくなり次第、ご希望の商品をお買い求めいただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■取り扱い商品一覧

※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 ※状況により、お一人様のご購入制限を設けさせていただく場合もございます。



■店頭ご購入特典

TVアニメ『転生したらスライムだった件』 POP UP SHOP in TOWER RECORDSにて

新商品を3,000円(税込)お買い上げごとに、先着でフォト風カード(全4種)をランダムで1枚プレゼント！※絵柄はお選びいただけません。※特典は一会計ごとの金額でのお渡しとなります。(レシート合算不可)※上記画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。※特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

アニメ公式サイト：https://www.ten-sura.com/(https://www.ten-sura.com/)

アニメ公式 ：@ten_sura_anime（https://x.com/ten_sura_anime(https://x.com/ten_sura_anime) ）





(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

販売情報

【会社概要】

社名：株式会社メディアワークス

HP：https://mediaworkskk.co.jp/(https://mediaworkskk.co.jp/)

製品へのお問い合わせ：customer@mediaworkskk.co.jp

