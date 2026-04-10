インスタ自動化ツール「エルグラム」、直感的に使えるマニュアルサイトへ

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年3月23日（月）にエルグラムの公式マニュアルサイトを全面リニューアルしました。

今回のリニューアルでは、「初めて利用する方でも迷わず使い始められること」を重視し、初心者向けの導線およびコンテンツ構成の見直しを行いました。

迷わず使い始められるマニュアルサイトへ

今回のリニューアルでは、構成や導線を見直し、必要な情報によりスムーズにアクセスできるよう改善しました。

・初期設定に関する情報をカテゴリごとに整理

・導入手順を段階的に確認できる構成へ変更

・各機能の解説ページへ直感的にアクセス可能に

・目的に応じて必要な情報へ迷わず到達できる設計に

これにより、エルグラムの活用に必要な情報を効率よく、かつ段階的に把握できるマニュアルとなりました。

主なリニューアルポイント

１. 「初めての方へ」導線の新設

トップページに初心者専用の導線を設置し、「何から始めるべきか」が一目で分かる設計に。

迷うことなく最適なコンテンツへアクセス可能になりました。

２. 初心者向け「スタートガイド」の強化

アカウント作成からInstagram連携、利用開始までの流れを一連で理解できる構成に改善。

初めての方でも手順に沿って進めるだけで導入が完了します。

３. よく使う機能を優先的に学べる構成

「基本機能を学ぶ」セクションを新設し、実際の運用で頻繁に使う機能から順に習得できるよう改善。

学習コストを抑えながら実践に移せます。

４. 目的別に探せるナビゲーション

「特定の人にDMを一斉送信」「フォロワーだけに自動返信」など、「やりたいこと」ベースでマニュアルページを探せる構造に変更。

初心者でも必要な情報へアクセスしやすくなりました。

エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを活用したInstagram自動化ツールです。

製造業・小売業・サービス業・クリエイターなど、さまざまな業種に多彩な機能を提供し、Instagram運用の効率化を実現します。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/

エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes