フリービット株式会社

フリービット株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO兼CTO:石田 宏樹、以下「フリービット」）および株式会社ギガプライズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼Co-CEO:佐藤 寿洋、以下「ギガプライズ」）は本日、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）との資本業務提携の成果第一弾として、集合住宅向けインターネットサービスの高度化に向けた取り組みを本格始動し、「SoftBank光＋」を活用した「ALL 10ギガ 全戸一括型インターネット接続サービス（1、2.5、5ギガも選択可能）」の提供を開始いたします。本サービスは、ソフトバンクが提供する携帯電話と固定通信サービスのセット割引サービス「おうち割 光セット」の対象固定通信サービスに追加されます(※1)。さらに今後は、グループ共同開発による住戸別速度選択型のサービスも提供していく予定です。両者はこれを機に、フリービットグループがサービスを提供する140万戸を展開基盤に、固定とモバイルを融合した次世代集合住宅インフラの構築を目指してまいります。

※1 2026年6月より、対象となるマンションを順次拡大予定です。

近年、テレワークや動画配信、IoT機器の普及などを背景に、固定系インターネットの通信トラフィックは年率約20％のペースで拡大しており、中長期的には10Gbps級の帯域を前提とした通信インフラへの移行が見込まれています。一方で、10Gbpsクラスの高速通信を集合住宅向けに提供するには、上位回線や棟内ネットワークにおける設備コストが依然として高水準にあることに加え、専用ケーブルを用いた配線工事など導入時の施工コストも高く、導入・運用コストが大きな障壁となっています。さらに、従来の全戸一括型サービスでは、入居者ごとの利用ニーズに応じた柔軟な帯域設計が難しいといった課題も顕在化しており、集合住宅向けインターネット接続サービスには、高速化ニーズとコスト負担の両立、ならびに柔軟性を兼ね備えた新たな設計思想が求められています。フリービットグループでは、このような課題に対し、通信回線とモバイルサービスの融合深化・web3基盤技術の社会実装を通し、複数の協業領域における展開を視野に、連携強化を推進しています。

この度新たに提供を開始する「ALL 10ギガ 全戸一括のインターネット接続サービス」では、ソフトバンクの光回線を活用し、フリービットグループ各社の回線需要をまとめて共同調達することにより、上位回線及び棟内配線から各専有部のLANポートまで最大10Gbps対応した高品質なインターネット接続サービスを業界トップクラスの低価格で実現いたします。また、当サービスを導入する物件では、入居者がソフトバンクの携帯電話サービスを契約している場合に、「おうち割 光セット」が適用されます。これにより、高品質で低価格なインターネット接続環境の提供に加え、入居者の通信費負担の軽減する付加価値サービスを提供し、オーナーや管理会社に対して、物件価値の向上による、高い家賃査定や空室率の低下に寄与します。

加えて、「One freebit」による新たな共同開発体制を通し、入居者ごとに最大1Gbps、2.5Gbps、 5Gbps、10Gbpsなどを選択できる「速度選択型インターネット接続サービス」の提供も目指しており、今後は、通信品質やコスト競争力の向上だけでなく、集合住宅における通信インフラを中心とした、IoT、モバイル、センサー、さらには将来的なweb3社会を見据え、社会課題解決を支える次世代通信基盤の実装に向けた取り組みも行ってまいります。

人生100年時代の少子高齢化時代において、住居は単なる居住空間から、生活・医療・見守り・行政・コミュニティをつなぐデジタル基盤へと進化し、分散型サービスなどとの連携ニーズにより、常時接続される高品質な通信環境を前提とした通信インフラのさらなる高度化が求められます。フリービットグループでは引き続き、集合住宅向けインターネットサービスを、将来の生活サービスや社会課題解決を支える基盤として進化させることを目指し、共同開発・協働調達を含むグループ横断の連携を通じて、設備利用およびオペレーションの効率化、ならびにネットワーク品質の向上を含めた、ユーザーへの提供価値のさらなる向上に取り組んでまいります。

提供開始時期とエリア：順次、全国提供開始

「One freebit」とは：

フリービットグループでは、グループ全体の各事業をシームレスに連携させ企業理念の実現の加速を目的とする「One freebit」を掲げ、フリービットが有するIoTをはじめとする次世代通信技術やブロックチェーン技術などと、ギガプライズが有する住まいや暮らしを支える通信インフラサービスの様々なノウハウを連携させることで、先進テクノロジーを活用した5G/web3時代における新たな生活様式「5G Homestyle」の推進を目指しています。