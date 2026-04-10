メンター指導も、300本の動画講座も、ぜんぶ無料で始められる。デザインメンタリングサービス「Deview!」が新特典を追加

株式会社LIG

株式会社LIGは、デザインメンタリングサービス「Deview!」（デビュー）の利用者向けに、オンライン研修サービス「リグアカ for Business」の厳選300講座を無料提供します。

提供する講座は、Webマーケティングの基礎から生成AI活用、データ分析、SNSマーケティングまでを網羅しており、デザインスキルに加えてマーケティングの視点を身につけたいデザイナー・デザイナー志望者に向けた内容です。

提供の背景

デザイナーにとって、マーケティング視点を持つことは一つの武器となります。たとえば、LPのデザインにおいては、ターゲットの購買行動モデルを理解しているか、サイト改善の際にGA4でどんな指標を見ればいいかといった知識があると、デザインの提案にも活かせます。

これまでマーケティングスキルを体系的にインプットする手段は、利用者自身で探す必要がありました。そこで弊社の研修事業としてスタートした「リグアカ for Business」の動画講座を無料提供することで、利用者のスキルアップをさらに加速できるサービスを目指し、今回の特典を追加いたしました。

リグアカ for Businessとは

利用方法・視聴できる講座例

- LIGが提供するオンライン動画学習サービス- 1本10分前後の動画講座が合計約300本視聴し放題- 今回はデザイン＋αの武器になる5つのジャンルを厳選

■ 利用方法

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/14783/table/84_1_8d20e409e727a4f7af21a1a6ec0fd4a2.jpg?v=202604100151 ]

■ 視聴できる講座例

「Deview!」（デビュー）とは

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/14783/table/84_2_7b81317aa3a4eafbe04e90725b3119d4.jpg?v=202604100151 ]

Deview!は、デザイナー歴0～1年目（学習中の方や未経験から転職した方）を対象とした、月額制のデザインメンタリングサービスです。

転職を目指して学習中の方には効率的な学習方法のアドバイスやポートフォリオ添削を、新人デザイナーとして実務に取り組んでいる方にはデザインのクオリティチェックや課題解決サポートを提供します。

メンターを務めるのは、未経験からデザイナーへのキャリアチェンジを実現した業界2～3年目の若手現役デザイナーです。利用者と近い経験を持つからこそ、的確なアドバイスと心理的なサポートの両面で伴走できることが特徴です。

Deviewの詳細・お申し込みはこちら :https://liginc.co.jp/de-view「Deview!」利用者の声

直近で転職をされている方々ということもあり、身近な存在であり相談しやすかったです。細部まで的確にフィードバックをいただけますし、実際に制作会社に転職をしたら先輩から同じように指導があるんだろうなって働くイメージにも繋がりました。

（20代女性、職種：Webデザイナー）

未経験からデザイナーとして入社をしてから求められるスキルや知識を知ることができました。また、なかなか選考がうまく進めない時とかには応援までしていただけたので、「まだまだ頑張れる！」ってモチベーションを保つことができたと思います。

（30代女性、職種：グラフィックデザイナー）

■ 会社概要

会社名：株式会社LIG（英: LIG inc.）

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 大山 智弘

設立：2007年6月 所在地：〒111-0056 東京都台東区小島2-20-11

従業員数：228名（2026年1月1日時点 連結）

主な事業内容：

DX支援事業（システム開発・アプリ開発・Webサイト・グラフィック制作）

マーケティング支援事業（オウンドメディア「LIGブログ」運営・記事広告制作・広告運用代行）

HR事業（Webクリエイタースクール「デジタルハリウッドSTUDIO by LIG」運営・人材エージェント「LIG Aent」運営・オンライン動画学習サービス「リグアカ」運営）

公式サイト：https://liginc.co.jp/