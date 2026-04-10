電子BOOK「天然ガスによる低炭素化からカーボンニュートラル社会への移行」を公開

一般社団法人日本ガス協会

一般社団法人日本ガス協会は、このたび、電子BOOK「天然ガスによる低炭素化からカーボンニュートラル社会への移行」をウェブサイト上で公開いたしました。

こちらは主にビジネス層の方々にご参考頂くことを目的とした、「足元の天然ガス利用による低炭素化からe-メタン*等を活用した将来のカーボンニュートラル化実現に向けた都市ガス業界の取組み」を一連のストーリーでご紹介するものです。

【こちらからご覧いただけます】

https://www.gas.or.jp/carbonneutral/#page=1

■電子BOOKのイメージ

表紙

有識者インタビュー｜地球環境産業技術研究機構 (RITE) 秋元 圭吾 先生

■電子BOOKの構成（全体で20ページ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160422/table/5_1_335e7aade4759f8306f32d5206acfa06.jpg?v=202604100151 ]

※回収した二酸化炭素（CO2）を水素と反応させて作ったメタン。

燃焼しても実質的に大気中のCO2を増やさないため、カーボンニュートラルなガスと見なされる。

以上