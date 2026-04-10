アネシス福岡が「九州コーディネートコンテスト2025」において大賞を受賞しました。

株式会社アネシス

「九州コーディネートコンテスト2025」（主催：株式会社サンゲツ九州支社 住所：福岡市博多区）において、株式会社アネシス（本社：熊本市東区 代表取締役：加藤龍也）の福岡支社 アネシス福岡の建築物件が、最高の賞である「大賞」を受賞したことをお知らせします。

また、同コンテストの授賞式が2026年3月13日（金）に、株式会社サンゲツ ショールーム2階にて執り行われました。

「九州コーディネートコンテスト2025」とは

2025年7月1日（火）～12月20日（土）の期間に株式会社サンゲツの内装材を使用し、素敵なコーディネートをされたお部屋の写真を募集。応募作品の中から、サンゲツの従業員による投票を経て選出するコンテストです。

「九州コーディネートコンテスト2025」授賞式

九州エリアでの開催は今回で4回目。

100作品以上の応募の中から、大賞を含む14作品が選ばれました。

授賞式には、受賞した物件の担当設計士 築地 佐恵（アネシス福岡）が出席しました。

「大賞」を受賞した応募作品

（株式会社サンゲツ 九州支社長 中川 弘久 氏から表彰状を受け取るアネシス福岡の築地 佐恵）[作品物件コンセプト]

温かみのある木目とモダンな石目が美しく調和したLDK。

勾配天井には直接的な光を避け、間接照明を採用しました。

天井を優しく照らす光が、気の豊かな表情を引き立てて、家族がくつろぐ上質な温もりの空間を演出します。

[サンゲツ従業員による選定ポイント]

木目と石目が調和するトレンドを巧みに捉えた上質な空間に多くの支持が集まりました。

天井の木目と間接照明がある温かみ、そして素材を統一することで生まれた、奥行きのある仕上がりは、まさに「理想の住まい」として圧倒的支持を得ての大賞受賞となりました。

築地 佐恵の受賞コメント

この物件は、インテリアコーディネーターの本田さんと一緒に、さまざまなパターンのご提案を練りました。その甲斐もあり、お施主様から喜んでいただきとても嬉しかったですし、今回このようなコンテストで、内装材メーカーである株式会社サンゲツ様からも高い評価をいただき、いいご提案が出来たのだなと、手応えをより実感しております。

今後も、たくさんの方に「素敵！」と思っていただけるご提案が出来るように尽力していきます！

関連リンク

・【ルームツアー】40坪に暮らしの快適ぜんぶ詰め込んだ！神動線のあるかっこいい平屋アネシス福岡（YouTube）(https://youtu.be/Ifl1IvSM6j0?si=KH4Sj5CTsr-6ouQW)

・アネシス福岡ホームページ(https://anesisfukuoka.jp/)