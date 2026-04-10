パナソニックグループ

2026年4月10日、令和8年度 知的財産権制度活用優良企業等表彰（以下、知財功労賞）の発表が行われ、パナソニック ホールディングス株式会社は、「経済産業大臣表彰 デザイン経営企業」を受賞しました。知財功労賞は、経済産業省および特許庁が主催する表彰制度で、知的財産の活用やデザイン経営の推進などを通じて、企業価値の向上に取り組む企業などを表彰するものです。

パナソニックグループでは、将来のくらしに求められる価値を起点とする「未来起点」「人間中心」のアプローチを製品開発のプロセスに定着させてきました。今回の受賞は、この考え方を経営活動や知財戦略、ブランド構築に展開するデザイン経営の取り組みが評価されたものです。

パナソニックグループは今後も、未来起点・人間中心の考え方を基盤としたデザイン経営を推進し、事業変革と技術開発を通じて、より良いくらしの実現に貢献していきます。

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]パナソニック ホールディングスが「令和8年度 知財功労賞 経済産業大臣表彰 デザイン経営企業」を受賞（2026年4月10日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260410-1

＜関連情報＞

・パナソニックのデザイン経営

https://holdings.panasonic/jp/corporate/design/management.html

・未来構想プログラム

https://www.panasonic.com/jp/pex/business/design/services/visiondesign.html