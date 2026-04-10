【ウェッジウッド】 母の日にもぴったりな春ギフト 「ワイルド ストロベリー マグ（リー） 紅茶付きセット」を期間限定で発売

フィスカース ジャパン株式会社

フィスカース ジャパン株式会社が展開する英国王室御用達ブランド「ウェッジウッド」は、春のギフトシーズンに向けて、「ありがとう」を伝えるギフト提案として「ワイルド ストロベリー マグ（リー） 紅茶付きセット」を2026年4月8日（水）より期間限定の特別価格にて発売いたしました。

あわせて同日より、全国の対象店舗にてスプリングキャンペーンを開始。税込16,500円以上ご購入のお客様に、ワイルド ストロベリー柄のハンカチをプレゼントいたします。

ワイルド ストロベリー マグ(リー) 紅茶付きセット

心に残る、特別な贈り物を母の日ギフトとして

日常を彩る名作「ワイルド ストロベリー」。マグ（リー）と紅茶のセットは、手にしたその日から、日々のひとときを少しだけ特別な時間へと変えていきます。

朝の一杯や、午後のひと息。お気に入りの器で紅茶を楽しむその習慣は、慌ただしい日常の中に、ふと気持ちがほどける瞬間をもたらします。何気ない時間を、少しだけ特別にしてくれる存在です。



世代を超えて愛されるデザイン



「ワイルド ストロベリー」は1965年に誕生した、ブランドを象徴するデザインです。野いちごを繊細に描いたこのデザインは、遊び心と可愛らしさに満ち、長く愛され続けてきました。そのタイムレスな美しさは、世代を超えて愛され、日常の食卓や暮らしにさりげない華やぎを添えています。

想いを書くことで完成するパッケージとワイルド ストロベリー柄のハンカチ

近年、母の日の贈りものにおいては、「何を贈るか」だけでなく「どのように想いを届けるか」が重視される傾向にあります。本キャンペーンでは、ワイルド ストロベリーの世界観を日常の中でさらに楽しんでいただけるよう、春のお出かけにも適したハンカチをご用意。また、ハンカチのパッケージには直接メッセージを書き込めるデザインにしました。受け取った瞬間に想いが伝わり、よりパーソナルで記憶に残るギフト体験を実現します。



春のギフトシーズンに向けて

新生活や季節の変わり目を迎える春は、贈り物を通じて気持ちを伝える機会が増える時期です。「ワイルドストロベリー マグ（リー） 紅茶付きセット」と本キャンペーンは、母の日に限らず、大切な人への感謝や、自身の暮らしを整えるきっかけとしてもご活用いただけます。



■商品概要

・商品名称： ワイルド ストロベリー マグ（リー） 紅茶付きセット

・販売期間： 2026年4月8日（水）～ 6月末頃（予定） なくなり次第終了

・価格： 税込8,250円（特別価格）

・販売店舗： ウェッジウッド公式オンラインストア、全国のウェッジウッドショップ



■キャンペーン概要

・期間： 2026年4月8日（水）～ 5月31日（日）

・対象店舗： ウェッジウッド公式オンラインストア、全国のウェッジウッドショップ

・内容： 期間中、対象店舗でウェッジウッドの商品を税込16,500円以上ご購入のお客様に、

ワイルド ストロベリー柄のハンカチを1点プレゼント

■プレゼント詳細： サイズ：約50cm × 50cm

素材：綿100%

※プレゼントは限定数がなくなり次第終了となります。

※キャンペーンは予告なく変更または終了となる場合がございます。

※他のキャンペーンとの併用はできません。

※公式オンラインストアでのご購入の場合、配送先にご自宅をご選択された方のみ対象となります。お届け先の住所、氏名が、会員登録情報と一部でも異なる場合は、プレゼント対象外となります。

【ウェッジウッドについて】

「ウェッジウッド」は、“英国陶工の父”と称されるジョサイア・ウェッジウッドによって1759年に創設されました。創業者のジョサイアは素晴らしい陶工であるとともに、博愛主義やマーケティングの先駆者でもありました。265年を超える伝統を持つウェッジウッドは、真のイギリス文化のアイコンであり、イギリスの企業家精神とクラフトマンシップの証になっています。現代も、熟練の職人による確かな仕事とあくなき美を求める精神は連綿とウェッジウッドに受け継がれ、最高品質のファイン ボーン チャイナ製のテーブルウェア、ブランドを象徴するジャスパーや、美しい装飾品などを生み出しています。

ウェッジウッド公式オンラインストア： https://www.wedgwood.jp/