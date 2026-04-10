KRAFTON、Neptuneとハイブリッドカジュアルゲームコンペティションをグローバル開催

KRAFTON JAPAN株式会社

(株)KRAFTON(代表取締役 キム・チャンハン)は、韓国企業のNeptune Co., Ltd.（CEO：カン・ユルビン）と共同で総額500万米ドルの賞金をかけたグローバル・ハイブリッドカジュアルゲームチャレンジ『Flick x KRAFTON Casual Game Challenge Season 01』を開催することをお知らせいたします。

本チャレンジは、世界中のゲーム開発者およびインディーゲームスタジオを対象としており、2026年4月21日（火）から5月18日（月）まで公式ウェブサイトにて応募を受け付けます。

選考結果は審査を経て2026年7月に発表予定です。

選出された作品は、Neptuneのハイブリッドカジュアルゲームパブリッシングブランド「Flick」を通じてテストおよびブラッシュアップが行われ、グローバル市場での展開を目指します。

「Flick」は、開発者のアイデアを迅速に市場で検証し、スケールさせることを目的としたパブリッシングブランドです。KRAFTONとの協業により、グローバルパブリッシングの知見とデータドリブンな運用戦略を融合し、初期開発段階から商業化に至るまでプロジェクト全体を支援します。

本取り組みでは、KRAFTONのグローバル市場におけるパブリッシング経験とインサイトに加え、Neptuneのアドテック技術、投資力、カジュアルゲーム開発における運用ノウハウを統合。これにより、競争力のあるハイブリッドカジュアルゲームの発掘と、持続可能なグローバルパブリッシング体制の構築を目指します。

なお、本チャレンジの公式サイトでは、「Flick」の詳細や審査基準などの情報を公開しており、完成済みタイトルだけでなく、プロトタイプ段階のプロジェクトも応募可能です。

●公式ウェブサイト：https://krafton-jp.com/4mlfZYh

ハイブリッドカジュアルゲームは、ハイパーカジュアルゲームの手軽さと、より深い成長要素を組み合わせたジャンルであり、アプリ内広告（IAA）とアプリ内課金（IAP）を併用した収益モデルを特徴としています。近年、グローバル市場において急速に成長している分野です。

KRAFTONは本チャレンジを通じて、有望なハイブリッドカジュアルIPの発掘を進めるとともに、Neptuneとの連携によりグローバルパブリッシング体制のさらなる強化を図ってまいります。



■Neptune Co., Ltd.について

Neptuneは、モバイルゲームの開発およびパブリッシング、ならびにアドテックベースの広告収益化プラットフォーム事業を展開する韓国の企業です。2012年に設立され、2016年12月にKOSDAQへ上場しました。

主な子会社には、PlayHard、NCROQUIS、EK GAMES、Prettybusy、FANTOME、Nimble Neuronなどがあり、代表作には「Infinite Stairs」「Cat Snack Bar」「Rumble Heroes」「Eternal Return」などがあります。

また、アドテック事業では「AD(X)」「AdPie」などのプラットフォームを運営し、「PointPub」（リワード広告）や「KLAT」（インタラクティブAPI）などのサービスを提供しています。



■Flickについて

「Flick」はNeptuneが展開するハイブリッドカジュアルゲームパブリッシングブランドです。

その名称には、「小さなアイデアに軽やかなタッチを加えることで市場を変える可能性」および「パブリッシャーの戦略的支援によりゲームの価値を最大化し、市場に新たな変化をもたらす」という意味が込められています。

Neptuneは今後、本ブランドを軸にハイブリッドカジュアルゲームのパブリッシング事業を拡大していく予定です。



■KRAFTON, Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、差別化されたクリエイティブを持つグローバル開発スタジオと独自の楽しさを備えたゲームを制作すると同時に、潜在力のあるゲームIPを発掘し、世界中にパブリッシングしています。予想を超える大胆な想像力と技術によって、世界中のゲームファンにとって忘れられない世界を創り出すため、果敢な挑戦を続けています。

2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」、「JOFSOFT」、「Eleventh Hour Games」、「OmniCraft Labs」、「Olivetree Games」、「Loonshot Games」、「9B STUDIO」等のクリエイティブスタジオで構成されています。

各スタジオは、継続的な挑戦と新たな技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンに愛されるためにプラットフォームとサービスを拡張しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS＿、『PUBG MOBILE』、『PUBG: BLINDSPOT』、『inZOI』、『Subnautica』、『MIMESIS』、『Hi-Fi RUSH』、『Dinkum』、『TERA』、『My Little Puppy』等様々なゲームを開発およびパブリッシングしています。

「Pioneer the Undiscovered」というスローガンのもと、KRAFTONはファン中心の思考とグローバルな感覚を基盤に、新たなジャンルと技術領域を開拓し、AIをはじめとする技術力を拡張しながら、ゲーム産業の未来の可能性を拡げていきます。

詳細はhttps://krafton-jp.com/3EPy5Ap をご覧ください。

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