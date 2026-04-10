シリーズ初の「和スイーツ」誕生！温めて完成する「あんバターカステラ」を4月10日（金）より販売開始

ナッシュ株式会社

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 智也）は、「nosh patisserie（ナッシュパティスリー）」シリーズ第二弾となる「あんバターカステラ」、「レアチーズケーキ～いちごソース～」、「レアチーズケーキ～あまさけソース～」の3商品を2026年4月10日（金）より発売いたします。

あんバターカステラレアチーズケーキ～いちごソース～レアチーズケーキ～あまさけソース～

「nosh patisserie（ナッシュパティスリー）」は、noshの専属パティシエが手掛ける本格スイーツの新シリーズです。「おいしさ」と「健康」の両立という課題に対し、メニュー開発を抜本的に見直すことで、ナッシュ独自の栄養基準をクリアした妥協のない商品化に成功しました。構想3年の歳月を経て発売した第一弾は、発売直後から大変ご好評をいただいております。

第二弾となる今回は、シリーズ初の「和スイーツ」として「あんバターカステラ」が登場。電子レンジで温めることで、ふわふわの生地と甘さ控えめのあんこに、芳醇なバターがじゅわっと溶け出し、クセになる甘じょっぱい味わいをお楽しみいただけます。

さらに同日には、レモン果汁を加えさっぱりと仕上げた口当たりなめらかなレアチーズケーキに、爽やかな酸味が広がるいちごソースをたっぷりと閉じ込めた「レアチーズケーキ～いちごソース～」や、しつこくない甘さが特徴で、金粉で華やかに仕上げた「レアチーズケーキ～あまさけソース～」も登場します。

ぜひこの機会に、背徳感のあるスイーツを、noshの栄養基準で罪悪感なく存分にお楽しみください。

◼️新商品概要

商品名：あんバターカステラ(2個)

メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1054

栄養価：

・カロリー 123kcal

・たんぱく質 3.1g

・糖質 11.7g

・脂質 7.3g

・塩分 0.2g

※1個あたりの栄養価

※エリスリトールを除く糖質9.8g

糖質を抑えながらも小豆の風味とバターの芳醇なコクを両立させた自信作。温めた瞬間にじゅわっと溶け出すバターがカステラ生地に染み込み、ふんわりとした食感と香りが広がります。温めて完成する至福をぜひお楽しみください。



（おすすめの食べ方）

商品を袋から取り出し、ラップはかけずに電子レンジへ

500W40~50秒

600W30~40秒

商品詳細はこちらからもご覧いただけます。

https://nosh.jp/offer/menulp-012

商品名：レアチーズケーキ～いちごソース～(3個)

メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1052

栄養価：

・カロリー 124kcal

・たんぱく質 1.7g

・糖質 10.3g

・脂質 10g

・塩分 0.2g

※1個あたりの栄養価

※エリスリトールを除く糖質6.6g

手にした瞬間に伝わるずっしりとした満足感を追求したレアチーズケーキ。爽やかなレモンの香りが漂うチーズには、甘い「いちご」と酸味の効いた「フランボワーズ」の特製ピューレを合わせました。一口ごとに素材の深みと華やかなハーモニーが楽しめる、まさに贅沢なご褒美デザートです。

（おすすめの食べ方）

冷蔵庫で2時間解凍

商品名：レアチーズケーキ～あまさけソース～(3個)

メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1053

栄養価：

・カロリー 127kcal

・たんぱく質 1.7g

・糖質 10.9g

・脂質 9.8g

・塩分 0.2g

※1個あたりの栄養価

※エリスリトールを除く糖質7.9g

芳醇な米麹が優しく広がる、新しい「和」のレアチーズケーキ。レモン果汁で軽やかに仕上げたチーズ生地に、米麹由来の自然で優しい甘みが活きた「特製あまさけソース」をたっぷりとかけました。天面に散らした金粉が華やかさを添え、目でも楽しめる一皿に仕上げています。麹のまろやかな風味とチーズの濃厚さが溶け合う、これまでにない奥深い味わいが魅力。一口ごとに心がほどけるような、上品で贅沢なひとときを演出します。

（おすすめの食べ方）

冷蔵庫で2時間解凍

■「nosh patisserie」とは

目指すのは、「おいしいから自然と手が伸びるスイーツ」です。健康のために何かを制限するのではなく、純粋に「食べたい」と思って選んだ一品が、ナッシュの基準で作られているからこそ、結果として無理のない健康管理につながっている、そんなポジティブなサイクルを目指しています。

開発にあたっては、ナッシュが設けるスイーツの栄養基準（200kcal以下）を満たしつつ、あくまで「王道のスイーツ」としてのおいしさを追求しました。専属パティシエが原材料の配合から製法までこだわり抜き、ようやく完成した自信作です。

※「nosh patisserie」の開発秘話は以下よりご覧いただけます。

https://nosh.jp/offer/topics/topic251223

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/



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