【LINEヤフー】LINEをはじめ9アプリでStarlink衛星通信に初めて対応 山間部や海上、災害時などキャリア通信が圏外でもアプリの利用が可能に

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、コミュニケーションアプリ「LINE」をはじめとする9つのアプリにおいて、Starlink衛星通信環境での利用に4月13日（月）より順次対応します。これにより、山間部や海上などの通信圏外エリアや、災害時など既存の地上の通信環境が利用できない状況においても、衛星通信を通じてLINEヤフーの主要アプリを利用できるようになります。LINEヤフーのサービスが衛星通信環境に対応するのは初めてです。なお、利用には衛星通信に対応するスマートフォン端末およびキャリア契約が必要です。

近年、アウトドアレジャーの広がりや自然災害の激甚化により、通信環境が不安定な状況でも情報取得や連絡手段を確保するニーズが高まっています。今回の取り組みにより、スマートフォンがStarlink衛星と直接つながり、空が見える屋外であれば、LINEヤフーのアプリの利用が可能になります。

対象となるアプリは、「LINE」「Yahoo! JAPAN」「Yahoo!防災速報」「Yahoo!天気」「Yahoo!メール」「Yahoo!マップ」「Yahoo!乗換案内」「Yahoo!カーナビ」「Yahoo!ニュース」の9アプリです。「LINE」では、衛星通信環境下で利用できる専用のUI（ユーザーインターフェース）「衛星モード」を実装します。「衛星モード」では、メッセージの送受信を中心とした機能に特化した画面が表示され、スタンプやリアクション機能などの機能は利用できません。そのほかのアプリは、衛星通信環境下では、通常時と同様のアプリが低速で動作します。

これにより、通信環境の整備が困難な山間部でのキャンプや登山などのレジャー中や、海上での業務やフェリーの航行中、また災害時など既存の通信網が利用できない状況でも、家族や友人との連絡や、各アプリによる情報の取得が可能となります。

■利用方法

- iOSの場合は、[設定]→[モバイル通信]→[モバイルデータ通信のオプション]から[衛星通信]をONに切り替えます（Androidの場合は設定は不要です）- 衛星通信に対応したスマートフォンおよび対応キャリアにて、対象アプリを起動します- 通信圏外エリアで通信が衛星通信に切り替わり、各アプリが利用できます。衛星データ通信の許可を求めるダイアログが表示される場合は、[許可]を選択してください

※「LINE」では衛星通信環境下で自動的に「衛星モード」に切り替わります

※Starlink衛星通信に対応したキャリア環境および端末でのみ、空が見える屋外環境で利用が可能

※衛星通信環境では通信速度が低速となるため、一部機能に制限が生じる場合があります

■「LINE」の「衛星モード」で利用できる機能について

- 1:1トーク- グループトーク- Keepメモ- LINE公式アカウント- LINEオープンチャット

※現時点ではメッセージと位置情報の送受信に限り、画像や動画などのファイル、スタンプ、リアクションの送受信には対応していません

■対応アプリおよび対応開始予定日

LINE ：iOS・Androidともに4月21日（火）以降順次

Yahoo! JAPAN ：iOS 4月20日（月）以降順次 / Android 4月13日（月）以降順次

Yahoo!防災速報：iOS・Androidともに4月13日（月）

Yahoo!天気 ：iOS・Androidともに4月13日（月）

Yahoo!マップ ：iOS・Androidともに4月13日（月）以降順次

Yahoo!乗換案内：iOS・Androidともに4月13日（月）以降順次

Yahoo!カーナビ：iOS・Androidともに4月13日（月）以降順次

Yahoo!メール ：iOS 4月14日（火）以降順次 / Android 4月13日（月）以降順次

Yahoo!ニュース：iOS・Androidともに4月20日（月）以降順次

※対応日は予定につき、変更となる場合があります

「WOW Our Users!」をミッションに掲げるLINEヤフーは、信頼性の高いコミュニケーション基盤として通信環境に左右されにくいサービスの提供を通じ、どんなときも安心してつながり続けられる社会の実現に貢献していきます。