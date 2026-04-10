サマンサタバサプチチョイスから“カラーを楽しむ”配色がポイントのベルトラッピングデザインのアイテムが登場！

写真拡大 (全9枚)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド




株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋　幸二、所在地：東京都港区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、


新作アイテム「ベルトラッピング」シリーズを販売する。


シンプルながらもバイカラーの配色と、ベルトデザインがポイント。


上品でさりげないデザインで、リボンやビジューが入った金具にも注目してほしいアイテムです。




■ベルトラッピングシリーズ 特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2604a1/




■カードケース \14,300-


(ブラック・ホワイト・ピンク)




ブラックのベースにホワイトのベルトデザインが、


堅くなりすぎず、ほどよくカジュアルな印象に。


新生活にもおすすめのカラーで、


シンプルでもオシャレを楽しみたい方にもおすすめ。




■折財布 \22,000-


(ブラック・ホワイト・ピンク)





ホワイトのベースにブラックのベルトデザインで、


アクセントが効き、引き締まった印象に。




コンパクトなサイズ感で、小銭の収納ポケットは中が見えやすく、


小銭入れを分けて収納できる2層式。


2つ折財布よりも少しコンパクトなサイズ感。





■２つ折財布 \22,000-


(ブラック・ホワイト・ピンク)




ピンクはホワイトとのバイカラーで


いちごみるくのような配色で甘めな印象に。




２つ折財布は収納力抜群。


小銭入れの部分とは別に、収納箇所がついています。




■ベルトラッピングシリーズ 特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2604a1/




■サマンサタバサプチチョイス HP


Samantha Thavasa Japan Limited | Samantha Thavasa Petit Choice




■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company