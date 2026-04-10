サマンサタバサプチチョイスから“カラーを楽しむ”配色がポイントのベルトラッピングデザインのアイテムが登場！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、
新作アイテム「ベルトラッピング」シリーズを販売する。
シンプルながらもバイカラーの配色と、ベルトデザインがポイント。
上品でさりげないデザインで、リボンやビジューが入った金具にも注目してほしいアイテムです。
■ベルトラッピングシリーズ 特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2604a1/
■カードケース \14,300-
(ブラック・ホワイト・ピンク)
ブラックのベースにホワイトのベルトデザインが、
堅くなりすぎず、ほどよくカジュアルな印象に。
新生活にもおすすめのカラーで、
シンプルでもオシャレを楽しみたい方にもおすすめ。
■折財布 \22,000-
(ブラック・ホワイト・ピンク)
ホワイトのベースにブラックのベルトデザインで、
アクセントが効き、引き締まった印象に。
コンパクトなサイズ感で、小銭の収納ポケットは中が見えやすく、
小銭入れを分けて収納できる2層式。
2つ折財布よりも少しコンパクトなサイズ感。
■２つ折財布 \22,000-
(ブラック・ホワイト・ピンク)
ピンクはホワイトとのバイカラーで
いちごみるくのような配色で甘めな印象に。
２つ折財布は収納力抜群。
小銭入れの部分とは別に、収納箇所がついています。
■ベルトラッピングシリーズ 特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2604a1/
■サマンサタバサプチチョイス HP
Samantha Thavasa Japan Limited | Samantha Thavasa Petit Choice
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company