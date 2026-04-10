【Letra - 新登場】メキシコの伝統を日常に。横長フォルム×肩掛け仕様の新作メルカドバッグ「CHIWAWA」が今季デビュー。

株式会社ソラオブトウキョウ

株式会社ソラオブトウキョウ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大平芳郎）が運営する世界の雑貨ブランドLetraが、メキシコの伝統的な編み込み技術を活かしたメルカドバッグの新モデル「CHIWAWA（チワワ）」を発売いたします。

「コンパクトなのに驚くほどの収納力」をコンセプトに、現代のライフスタイルに寄り添う横長のデザインと、肩掛けが可能なハンドルの長さを実現。デイリーユースから休日のお出かけまで活躍する3つのデザインラインナップを展開します。

商品開発の背景・コンセプト

「ありそうでなかった」形を追求：「肩掛けできるメルカドバッグがほしい」のお客様のリクエストにお答えして、肩掛けできる形を追求しました。

機能と美しさの共存： お弁当箱が水平に入るほどの安定したマチと、折りたたみ傘やペットボトルをスムーズに出し入れできる高さの短い横長フォルムにこだわりました。

商品の主な特徴

１. 用途に合わせて選べる「3つのデザイン」

ターゲットの好みに合わせた、個性の異なる3つのデザインバリエーションを用意しました。

TAPETE（タペテ）

メキシコの伝統的な織物柄をモチーフにしたベーシックなデザイン。どんなコーディネートにも馴染む、大人のための定番アイテムです。

縦と横のコードを2色で編んだものと、1色で編んだものをご用意。同じ編み方でも縦横のコードのカラーによって印象が変わります。

TAPETE - Cream / BlackTAPETE - Black / WhiteTAPETE - WhiteTAPETE - CopperTAPETE - Black

LINEA（リネア）

今シーズンのテーマ「TIMELESS」を象徴する、普遍的で洗練されたストライプ柄。都会的でシャープな印象を与えます。

カラーバリエーションは3色と、色の組み合わせにより用途もイメージも変わりそう。

LINEA - White / Yellow / GoldLINEA - Gold / Cream / Light GreenLINEA - Navy / White / Pink

RAMO（ラモ）

小さな花々を散りばめたようなガーリーで華やかなデザイン。コーディネートのアクセントとして、女性らしさを引き立てます。

コードの色を落ち着いたトーンをチョイスしたことで、大人可愛いが実現。

ガーリーすぎないほど良いニュアンスとバランスがおすすめポイント。

RAMO - Metallic Green / CreamRAMO - Brown / White

２. 抜群の収納力と実用的なサイズ感

「CHIWAWA」サイズは、見た目以上の収納力が魅力です。

お弁当やポーチ、エコバッグなどお仕事にも最適バッグびっくりするほどの収納力。

しっかりとしたマチ： 約14cmのマチを確保。お弁当、ポーチ、財布といった必需品に加え、メモ帳や500mlのペットボトルも余裕を持って収まります。

横長フォルム： 間口が広いため、折りたたみ傘や長財布の出し入れもスムーズです。

肩掛け仕様： ハンドル長を約47cmに設定。荷物が重くなった時や、両手を空けたいシーンでも快適に使用可能です。

どんなシーンでも使い勝手の良い形が魅力。

通勤・オフィス： お弁当や水筒を入れて、ランチバッグ兼サブバッグとして。

週末のレジャー： 日傘やペットボトルを忍ばせて、春夏のアウトドアや旅行に。

デイリーなお買い物： 水に強い素材（ポリ塩化ビニル等）を活かし、雨の日や市場での買い物にも。

商品スペック詳細

商品名：メルカドバッグ「CHIWAWA」

デザイン：TAPETE / LINEA / RAMO

サイズ：縦 約18cm / 横 約31cm / マチ 約14cm / ハンドル約47cm

WEB SHOP発売日：2026年4月10日18時

価格：\9,240（税込）

お客様の「かわいい」が、現地職人の未来をつくる

本製品は、メキシコの職人たちが一つひとつ丁寧に手編みしています。

伝統技術の継承者が減少している中、私たちは適正な価格での継続的な発注を通じて、現地での安定した雇用創出に取り組んでいます。

お客様が「このバッグ、かわいい！」と手に取ってくださることが、遠いメキシコの地に還元され、失われつつある技術を未来へ繋ぐ。そんな、「日常のSDGs」を体現するプロダクトです。

【 POP UP SHOP スケジュール 】

ルミネ北千住

ルミネ北千住

開催期間：4月1日（水）～ 8月31日（月）

場所：ルミネ北千住 4階

住所：〒120-0026 東京都足立区千住旭町42-2

営業時間：11:00 - 20:30

ルミネ北千住 HP：https://www.lumine.ne.jp/kitasenju/

大丸神戸

大丸神戸店

開催期間：4月8日（水）～ 4月21日（火）

場所：大丸神戸店 3階

住所：〒650-0037 神戸市中央区明石町40番地

営業時間：10:00 - 19:00

大丸神戸店 HP：https://www.daimaru.co.jp/kobe/

Letraとは？

2014年にデビューしたメルカドバッグを主要商材とするメキシコ雑貨を扱うブランド。

弊社バイヤーが、2000年代後半にエネルギッシュな人々やカラフルな街並みに魅了され、年に数回メキシコへ訪れていました。そこで、メルカドバッグと出会います。軽くて丈夫なメルカドバッグに可能性を感じ、国内に輸入、販売をスタートしました。

2014年から現在に至るまで、メルカドバッグの認知を少しずつ日本国内で拡大してきました。（仕入れ数比較実績 / 2015年：1,200個、2024年：35,000個）

お客様にはメルカドバッグを楽しんでいただく。そして生産者にはメキシコの伝統技術の継承や刑務所での職業訓練への貢献、メルカドバッグ職人の生活の安定をビジネスを通して長く貢献できるよう、弊社のSocial Goodとして掲げています。

そして、2026年SSシーズンのテーマは「TIMELESS」。

時を経ても変わらず愛されるものづくりがこれからも続いていくように、そして持続可能な生産の仕組みづくりに取り組んでいます。

Letra Official WEB SHOP：https://www.letratokyo.jp/

POP UP SHOP スケジュール：https://www.letratokyo.jp/events/

Letra LOOK BOOK：https://www.letratokyo.jp/collection2026/

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【会社概要】

社名：株式会社ソラオブトウキョウ

事業内容：レディースアパレル、服飾雑貨

運営ブランド：Letra、flower

設立年月日：1998年8月

代表取締役：大平芳郎

Letra WEBサイト：https://www.letratokyo.jp/