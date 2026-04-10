吉本新喜劇・アキさん来館！水族館×笑い×地域が融合する1日限定イベント「楽しんで、いいよぉ～！祭」開催！

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

三重県伊勢市にある「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」および「伊勢夫婦岩めおと横丁」では、2026年4月25日（土）、吉本新喜劇で活躍するアキさんをゲストに迎えた特別イベント「楽しんで、いいよぉ～！祭」を開催いたします。

本イベントは、伊勢シーパラダイス最大の魅力である「生きものとのゼロ距離でのふれあい」と、アキさんによる“笑い”、さらに地域の魅力を発信する「にぎわい市場」を融合させた、1日限定の体験型エンターテインメントイベントです。



当日は、アキさんが水族館の人気イベントに登場します。セイウチやアシカのショーに参加し、来館者とともに笑いあふれる特別な時間を演出します。

さらに、イベント後半には来館者参加型の「じゃんけん大会」を開催します。豪華景品が当たるチャンスがあり、大人から子どもまで楽しめる企画となっています。



館内だけでなく、めおと横丁では「にぎわい市場」を同時開催いたします。

伊勢ブランド認定商品や地元事業者の商品が並び、観光客だけでなく地域の方にも楽しんでいただける内容となっています。



“ゼロ距離体験”と“笑い”、そして“地域の魅力”が一体となるこの日だけの特別な空間を、ぜひご体感ください。

＜イベント概要＞

■イベント名

「楽しんで、いいよぉ～！祭」

■開催日時

2026年4月25日（土）10:00～17:00

■開催場所

伊勢シーパラダイス／伊勢夫婦岩めおと横丁

■内容

・吉本新喜劇 アキさん出演イベント

・セイウチショー／アシカショー特別参加

・来館者参加型じゃんけん大会

・にぎわい市場（伊勢ブランド発信コーナー・トラック青果市）

※内容・時間は変更となる場合があります

【当日の主な見どころ】

〇アキさんが水族館イベントに登場！

・セイウチショー（12:20頃）

・アシカショー（14:30頃）

→生きものたちとのゼロ距離の中で繰り広げられる特別演出

〇来館者参加型「じゃんけん大会」

・開催時間：15:30頃

・参加条件：水族館入場券をお持ちの方

・参加券配布：14:30頃～（先着200名）

＜ 豪華景品ラインナップ（一例） ＞

・プロ野球観戦ペアチケット

・宿泊券

・水族館体験（餌やり・ふれあい）

・オリジナルグッズ ほか

〇にぎわい市場（10:00～17:00）

・伊勢ブランド発信コーナー

・トラック青果市（新鮮野菜販売など）

にぎわい市場とは．．．

＼“市場のようなワクワク感”を体験できる「トラック青果市」／

当日仕入れた新鮮な野菜をトラックで直送し、その場で販売いたします。

袋詰め放題や均一価格での販売など、まるで市場に訪れたかのような活気ある雰囲気の中で、お買い物をお楽しみいただけます。

自分で選び、詰める楽しさや、お得に購入できる嬉しさなど、日常とはひと味違った体験が魅力です。

＼“伊勢の魅力に出会える”「伊勢ブランド発信コーナー」／

伊勢ブランド認定商品をはじめ、地元事業者によるこだわりの商品が並ぶ特設コーナーです。

伊勢ならではの魅力を、見て・知って・購入できる場としてお楽しみいただけます。

お土産選びはもちろん、まだ知られていない地域の魅力と出会えるのも、この場ならではの楽しみです。

＜アキさんプロフィール＞

1969年8月22日生まれ、大阪府岸和田市出身。

東映京都撮影所でスタントマンを務めた後、92年2月にケンと水玉れっぷう隊を結成。心斎橋筋2丁目劇場などで活動する。

01年、東京に拠点を移し、ルミネtheよしもとなどで新喜劇に出演。14年、大阪に戻り、新喜劇の座員に。

23年5月に座長就任。吉本新喜劇座員総選挙では3年連続トップ。

＜施設概要＞

【伊勢シーパラダイス】

日本でもっとも早く、海獣との「ゼロ距離展示」をスタートした水族館です。

■名称

ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス

■所在地

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580

■電話番号

0596-42-1760

■営業時間

9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り

■入館料

大人：2,400～2,800円 小中学生：1,200円 幼児（4才以上）：600円

※大人料金は日によって変動有り

■WEBサイト

https://ise-seaparadise.com/

【伊勢夫婦岩めおと横丁】

「伊勢シーパラダイス」に併設し、恋愛のパワースポットとして注目される「夫婦岩」への参道にもなっている屋内型ショッピング施設です。

■名称

伊勢夫婦岩めおと横丁

■所在地

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580

■電話番号

0596-43-4111

■営業時間

9:00～17:00 ※季節変動有り

■WEBサイト

https://ise-meotoiwa.jp/