【ノボテル沖縄那覇】どこをカットしても苺がごろっと！たっぷり苺と濃厚卵で作るノボテル沖縄那覇の母の日限定ケーキ受付中！

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ノボテル沖縄那覇（沖縄県那覇市／総支配人 坂本 公敏）では、2026年5月9日・10日二日間 母の日限定ケーキ「フレジェ・ド・カナサ」を販売します。沖縄県南部・八重瀬町で丁寧に育てられた平飼い卵「かなさ」を使用。濃厚でコクのある味わいの卵「かなさ」を使ったカスタードクリームと、約1パック分の苺を惜しみなく使い贅沢なケーキに仕上げました。ケーキの表面にはパティシエ特製の苺とラズベリーの鮮やかな赤いジャムがあしらわれ、見た目もとても華やか！どこをカットしてもごろっと現れる苺の果実感と、重厚だけど何口でも食べられそうな味わいのカスタードクリームが口の中で溶け合う、満足感たっぷりの「フレジェ・ド・カナサ」をお楽しみください。

限定ケーキに加え、今年はアーモンドクリームの深みとパイ生地を楽しむ、シンプルで味わい深いフランスの伝統菓子「ピティビエ」もご用意しました。毎年ご好評いただいているホテル特製オードブル「ボン・トラバーユ」は、美容と健康に優しいメニューを詰め合わせています。

家族でお母さまを囲むひととき、ノボテル沖縄那覇の限定ケーキと特製オードブルで、感謝の気持ちと共に美味しい時間をお過ごしください。

母の日特製ケーキ「フレジェ・ド・カナサ」【50個】

◎ご予約期間／受付中～2026年5月6日(水)

◎お受取日時／2026年5月9日（日）・10日（日）11:00～18:00

※オードブルとセットの場合はオードブルの受け取り時間となります

◎価 格／5号（15cm）5,500円

ピティビエ 【20個】

◎お受取日時／5月9日(土)・10日(日)

◎お受取時間／11:00～18:00

◎ご予約期間／4月1日(水)～5月6日(火)

◎価 格／5号（15cm）2,800円

母の日特製オードブル「ボン・トラバーユ」【50個】

◎ご予約期間／受付中～2026年5月6日(水)

◎お受取日時／2026年5月9日（土）・10日（日）１.12:00 ２.17:00 ※いずれかお選びください

◎価 格／18,000円（4～5名様分）

◎メニュー ／

伊勢海老と生ハムのサラダ、彩り野菜と鰻の稲荷寿司、ベトナム風生春巻き ゴイクン、蒸し鶏の冷

製 棒棒鶏、自家製竹炭フォカッチャピザ、あぐー豚の低温調理 首里蜂蜜とマスタード風味、牛フ

ィレ肉のロースト 首里味噌風味の和風ソース

※数量に達し次第受付終了となります。

※諸事情により内容に変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※商品はホテルでのお受け取りとなっており、配達・配送は行っておりません。

【早割】4月中のお申込みで、全商品10％OFF

【早割】4月限定販売「母の日39（サンキュー）セット」をご用意！

フレジェ・ド・カナサ＋ボン・トラバーユ ＝23,500円 ⇒21,000円に！

LINEおともだち会員だと19,600円（3,900円お得！）

【お問い合わせ・ご予約】

ノボテル沖縄那覇 電話 098-887-1112（レストラン予約係）10:00～17:00

沖縄県那覇市松川40番地

【ご予約】

お電話／インターネット

ネットのご予約はこちらから

https://www.tablecheck.com/ja/novotelokinawanaha-gourmetbar-pickup/reserve/mes

sage?menu_lists=69c0ce615673ee5d0f861563

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【本件に関する取材についてはメールにて】

福原 tamami.fukuhara@accor.com 池間 shin.ikema@accor.com

平飼い卵「かなさ」について

「かなさ」は沖縄の方言で ”愛おしい、大切な” という意味。「沖縄でしか作れない卵を作りたい」という生産者の想いから、餌には黒糖や島豆腐のおから、飲み水にはヤンバルの海から採取した海洋深層水など沖縄の食材を使用。さらに、牡蠣殻・パプリカ・よもぎなどをプロの飼料会社が栄養バランスと吸収率を科学的に考えて配合した特別な飼料で育てられた卵は、濃厚でコクを感じさせる味わい。

◎新屋養鶏場 https://www.instagram.com/shinya_eggfarm/

ノボテル沖縄那覇

フランスに拠点を置くグローバルホテルチェーン アコーのフラッグシップホテルブランドとして2018年沖縄県那覇市にオープン。 全室328室（全室禁煙）。宿泊者専用のインフィニティプールやフィットネスジム、最上階のプレミアラウンジは高台からの360度のパノラマビューをお楽しみいただけます。料飲施設は、カフェラウンジ「グルメバー」、 和食・鉄板焼「登輝（とき）」、フードエクスチェンジ「アヴァンセ」（洋食ブッフェ）、オープンエアのBBQテラス（夏季限定）の4箇所。コンセプトは「イージーリビング（Easy Living）」。 スタイリッシュで機能性や快適さを備えた空間で、気取らずに過ごせるひとときをご提供します。

◎インスタグラム https://www.instagram.com/novotelokinawanaha

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◎ティックトックhttps://www.tiktok.com/@novotelokinawanaha 【Just Started】!!

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ノボテルについて

ノボテルは、より長く、充実した人生をサポートすることを目指し、「睡眠」「食」「運動」「つながり」を大切にした滞在体験を提供するホテルブランドです。日常から離れるすべての旅行者に向けて、ウェルビーイングを身近なものとし、ビジネス利用からご家族・ご友人とのレジャーまで、幅広いニーズに応える質の高いホテル、スイート、リゾートを展開しています。2024年には、環境保全団体であるWWF（世界自然保護基金）とパートナーシップを締結し、科学的根拠に基づく取り組みや保全プロジェクトを通じて、世界の海洋環境の保護と再生を推進しています。ノボテルのホテルでは、自然で機能的なデザインを取り入れた広々としたモジュール式客室、栄養バランスに配慮したメニューを揃えるリラックス感のあるレストラン、柔軟に利用できるワークスペース、きめ細やかで心配りの行き届いたサービス、キッズ向けエリア、多目的に活用できるロビー空間、使いやすいフィットネス施設など、多彩な設備とサービスを備えています。ノボテルは、70か国以上に600軒以上のホテルを展開しており、110以上の国と地域で5,800軒を超えるホテルやリゾートを展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員です。また、宿泊予約や多彩な特典・サービス・体験へのアクセスを提供する統合型ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。