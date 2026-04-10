NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS 放送のお知らせ

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム1スタジオ（東京都台東区／代表取締役社長：松本理恵）は、世界最大級のオンライン造形エンターテインメント『NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS』をPrime 1 Studio YouTube Channelにて公開いたしました。ゲーム、アニメ、映画、マンガなど多彩なジャンルから、初登場タイトルを含む新作スタチューを世界に先駆けて発表。最先端の映像技術による演出とともに、造形の“今”をお届けします。

初登場のタイトルが続々と登場！名作から注目の作品まで新作スタチューをお披露目！！

● NEXT LEVEL SHOWCASEとは

『NEXT LEVEL SHOWCASE』は、バーチャルプロダクションによる迫力の映像で新作を発表し、原作者・監督・イラストレーターといった、キャラクターや作品の”生みの親”への独占インタビューや製作ドキュメンタリーで造形の細部まで深掘りする番組です。コレクターの感性を刺激する内容で皆さまを立体造形の未来へお連れします。

【最新作 NEXT LEVEL SHOWCASE XVII のご視聴はこちら】

https://www.youtube.com/watch?v=vAseEsmOz60

● 今回の見どころ

本編では、初登場のタイトルを含む新作スタチュー24製品を世界最速でお披露目。作品の空気感やスケール感が伝わるカットを織り交ぜ、造形の魅力を“立体情報”として余すところなく紹介します。

さらに今回は、スタチューに加えて世界初の等身大フィギュアの最新情報も公開。また、スタチュー制作の裏にある思想とアプローチを明かす、独占インタビューを収録。造形・彩色・設計に込めた思いを“言葉”と“映像”で紐解き、完成品の見え方が変わる視聴体験をお届けします。

世界初の1/1スケールが登場！草薙素子 等身大フィギュアが予約開始！

番組内にて紹介された『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』「草薙 素子」1/1スケールフィギュアは、4月10日（金）15:00より予約受付を開始。西暦2030年の“少佐”が、世界初の等身大フィギュアとして立体化します。



美しく強靭な義体。若さと情熱を宿す表情。

西暦2030年の“少佐”が、世界初の等身大フィギュアに。

2002年に初のTVアニメシリーズとして放映された、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』。電脳化した近未来の世界観を広く浸透させ、意欲的な続編も生み出した記念碑的作品から、「草薙素子」がライフスケールマスターラインに登場。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61479/table/553_1_4033fe1ddcea59e5ee9647cae4f80078.jpg?v=202604100151 ]

(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会

初登場のタイトル含む24製品の新作スタチューを世界最速でお披露目！

今回、ご紹介した製品は準備が整い次第、順次予約開始しますので続報をお待ちください。

プライム1スタジオは今後もさらなる“驚きと喜び”を提供します。是非、お楽しみに。

『NEXT LEVEL SHOWCASE XVI：REALMS BEYOND TIME』で紹介した製品数

・スタチュー 24製品

・1/1スケールフィギュア 1製品

独占インタビューとスタチューレビューを通して掘り下げる、立体表現の魅力

■ 独占インタビュー エンテイ・リュウ氏

番組では、造形師・エンテイ・リュウ氏への独占インタビューを収録。草薙素子をはじめとするキャラクタースタチュー制作において、どのように原作イメージを立体へ落とし込んでいるのか、その造形思想や表現アプローチを語っていただきました。キャラクターの佇まい、プロポーション調整、オリジナルカラー表現への挑戦など、平面のイメージを三次元へ昇華するための思考と試行錯誤は必見です。

エンテイ・リュウ氏が再構築し、プライム1スタジオが1/4スケールへと昇華させた草薙素子&タチコマ。アニメ制作３０周年に生まれた新たな表現を体感してください。

■レビューで伝える、新作スタチューの完成度と魅力

本番組では、数々の新作スタチューをレビュー形式で紹介。造形やポージング、演出から、作品世界やキャラクター性をどのように立体で表現しているのかを読み解いていきます。単なる仕様紹介にとどまらず、スタチューが内包する意味や表現の必然性に迫ることで、各作品が持つ物語と立体表現の関係を浮かび上がらせていくレビューシリーズです。

プライム1スタジオ YouTube CHANNEL ： https://www.youtube.com/@Prime1Studio

【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII 感想投稿キャンペーン】

● SNSキャンペーン

番組公開を記念して、SNS連動企画【NEXT LEVEL SHOWCASE : XVII 感想投稿キャンペーン】を実施します。

公式アカウントをフォローのうえ、ハッシュタグ【#NLSXVII_感想投稿キャンペーン】を付けて番組の感想を投稿すると、抽選で10名様にプライム1スタジオ公式サイトで使える50％OFFクーポンをプレゼント。詳細は公式SNSにてご案内します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61479/table/553_2_45ff524d61a5e307272cc4d0f9709ef9.jpg?v=202604100151 ]

視聴情報

『NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS』はPrime 1 Studio YouTube Channelにてアーカイブ視聴が可能です。番組概要や過去アーカイブは、NEXT LEVEL SHOWCASE紹介ページでもご覧いただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/61479/table/553_3_712288325a4abd930480d1aa51ef5b52.jpg?v=202604100151 ]

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/