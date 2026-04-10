【Dior】新作「ディオール スカッシュ」スニーカーが登場

写真拡大 (全5枚)

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) JEAN-MARIE BINET

2026年フォール コレクションにおいて、ジョナサン・アンダーソンは、クラシックなランニングシューズを新しく洗練された形に再解釈し、「ディオール スカッシュ」スニーカーをデザインしました。



これらのスニーカーは、クチュールのスピリットが宿るしなやかなシェイプに、モダンなスポーツのエッセンスを吹き込んでいます。ナイロンやオープンワークのスエードを採用し、様々な素材感を遊び心たっぷりに組み合わせながら、軽さと快適さを両立させています。彫刻的なトレッドが、そのダイナミックな印象を際立たせます。



ブラック、クリーム、ブルーといった控えめな色合いと、鮮やかな色合いのツートーンで展開されるこれらのデザインには、新たな個性を纏った"Dior”ロゴがあしらわれています。



「ディオール スカッシュ」スニーカーは、全国のディオールブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にてご覧いただけます。



「ディオール スカッシュ」 スニーカー \175,000

「ディオール スカッシュ」 スニーカー \175,000


「ディオール スカッシュ」 スニーカー \175,000

「ディオール スカッシュ」 スニーカー \175,000


＠Dior #Dior #ディオール #DiorFall26




【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947


https://x.gd/CrE9H