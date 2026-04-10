【Dior】新作「ディオール スカッシュ」スニーカーが登場

クリスチャン・ディオール合同会社(C) JEAN-MARIE BINET

2026年フォール コレクションにおいて、ジョナサン・アンダーソンは、クラシックなランニングシューズを新しく洗練された形に再解釈し、「ディオール スカッシュ」スニーカーをデザインしました。

これらのスニーカーは、クチュールのスピリットが宿るしなやかなシェイプに、モダンなスポーツのエッセンスを吹き込んでいます。ナイロンやオープンワークのスエードを採用し、様々な素材感を遊び心たっぷりに組み合わせながら、軽さと快適さを両立させています。彫刻的なトレッドが、そのダイナミックな印象を際立たせます。

ブラック、クリーム、ブルーといった控えめな色合いと、鮮やかな色合いのツートーンで展開されるこれらのデザインには、新たな個性を纏った"Dior”ロゴがあしらわれています。

「ディオール スカッシュ」スニーカーは、全国のディオールブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にてご覧いただけます。

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