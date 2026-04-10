2026年4月18日 (土)・19日(日)の2日間、奥多摩ビールフェス ~ VERTERE醸造所　主催のクラフトビールフェス開催

株式会社ジェイアール東日本都市開発

クラフトビールブルワリーVERTERE（バテレ・奥多摩町）は2026年2月で、醸造開始から10周年を迎えました。この節目を記念して、奥多摩の醸造所敷地にて「VERTERE Anniversary Festival」を開催いたします。

今回のビールは20Taps＋Anniversary Fest Beer！

定番から新作までの20Tapに加え、このフェスのために醸造する＜Anniversary Fest Beer＞(会場限定の樽ビール)を初披露します。

また、これまでに繋がりのある地域の店舗や飲食店のみなさまにもご出店いただき、2日間のフェスを一緒に盛り上げていただきます。

地域の方々、クラフトビールファンはもちろん、幅広い分野の方々が奥多摩を訪れるきっかけとなるイベントを目指し、観光需要の喚起および地域活性化の推進に貢献します。

新緑が気持ちよい奥多摩の春。

地域の方々、そして奥多摩を訪れるみなさまと乾杯できる時間になれば嬉しいです！

先着特典もご用意しております。ぜひお楽しみに！

【イベント概要】

VERTERE Anniversary Festival -10th Anniversary-

■開催日時：2026年4月18日(土)・4月19日(日) 両日ともに11:00 - 17:00

（10:30開場｜11:00 開始｜16:30 フードL.O.｜17:00 ビールL.O. ＆終了）

■会場：VERTERE 醸造所敷地内 (東京都西多摩郡奥多摩町氷川 1099）

■アクセス：

・JR青梅線 奥多摩駅 徒歩20分/西東京バス「病院前」バス停 徒歩1分

〈イベント期間中は奥多摩駅～会場を往復するシャトルバスをピストン運行します〉

※イベント会場に駐車場はございません。必ず公共交通機関をご利用ください。

■入場：無料

■主催：VERTERE 合同会社

■後援：奥多摩町

■協力：株式会社ジェイアール東日本都市開発

一般社団法人奥多摩観光協会 奥多摩町観光案内所

【出店者】

■Alcohol/ビール

・VERTERE / Beer 20 Taps + Anniversary Fest Beer

エシカル蒸留酒シリーズ ENIGMA -Gin-

「REVIVE from VERTERE prototype」@ethicalspirits_jp

■Food/フード

・Barchie’s Spareribs Factory | 炭火焼きBBQスペアリブ

https://barchies.com/

・MOONRISE KINGDOM | タコス・ブリトー

https://www.instagram.com/moon_rise_kingdom_tokyo/

・STAND by MEKONG | ガパオ -キッチンカー

https://www.facebook.com/people/Stand-by-Mekong/61577603458183/

・SUNNY HOP | ホットドッグ

https://www.instagram.com/sunnyhop_shimokita

・餃苑 | 焼き餃子・水餃子・こつまみ

https://www.facebook.com/gyoza.gyouen/

■Marche/マルシェ

・Gotta Coffee/ソフトドリンク・コーヒー

https://gottacoffee.net/

・Ome Farm 有機野菜の販売

https://www.omefarm.jp/

・奥多摩町 / 一般社団法人奥多摩観光協会 / 奥多摩のお土産

https://www.okutama.gr.jp/site/

※掲載のメニュー内容は、仕入れや当日の状況により変更となる場合があります。

あらかじめご了承ください。

【チケット詳細】

■前売券 オリジナルキーホルダーがついたお得なチケットです。

・内容：ビール引換チケット（1杯300ml）4枚| 3,000円（税込）

・特典：オリジナルキーホルダー

・販売期間：2026年3月11日(水)19:00～4月15日 (水)23:59

オンラインショップにて予約を承ります。「詳細・予約はこちらから」

※前売チケット販売は、完売次第終了いたします。

■当日券

・内容：ビール300ml x 4杯のチケット | 3,200円(税込) (800円/1杯)

ビール300ml x 1杯 ビールブースでPayPayでのお支払いのみ| 850円(税込)

【ご来場特典】

１.ウエルカムビールのご提供

各日先着100名様に、ウエルカムビール(300ml)を1杯提供いたします。

２.Gotta Coffee割引券プレゼント

各日、チケットをご購入いただいたお客様のうち先着200名様(前売券含む)に、Gotta Coffeeにてご利用いただける

お得な割引券をプレゼントいたします。

３.来場アンケート回答特典

当日イベント会場にて来場アンケートにお答えいただいた方へ、ノベルティグッズ・VERTERE Taproomでご利用いただけるお得なクーポンをプレゼントいたします。

４.追加特典

来場アンケートにご回答いただいた方が、デイリーテーブル紀ノ国屋 ビーンズ阿佐ヶ谷店にてVERTEREのビールをご購入いただくとノベルティグッズ・VERTERE Taproomでご利用いただけるお得なクーポンをプレゼントいたします。

※期間は、4月18日(土)～4月30日(木)です。 なくなり次第終了いたします。

【HP ／ 主催・後援・協力】

■VERTERE公式HP http://verterebrew.com/

■VERTERE公式Instagram https://www.instagram.com/vertere/

■株式会社ジェイアール東日本都市開発 公式HP https://www.jrtk.jp/

■奥多摩町 公式HP https://www.town.okutama.tokyo.jp/index.html