九州・沖縄の優良企業ガイド「エラベル2027」に掲載！「選べるキャンペーン」開催決定！全業種・全業態1位のESGスコアリング評価を誇る「元祖トマトラーメン 三味(333)」の持続可能な経営モデルとは

株式会社三味

株式会社三味（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役：宮下将司）は、東京商工リサーチが発行する九州・沖縄の優良企業情報誌「エラベル 優良企業ガイド 2027」に、福岡に本拠をおく企業として選出・掲載されたことをお知らせいたします。

当社は「もったいない」の精神を原点としたSDGs経営を推進しており、外部機関によるSDGs/ESGスコアリングにおいてESG部門で全業種・全業態1位という極めて高い評価をいただいております。この度の掲載では、全店舗でのフードロスゼロ達成や、福岡市発行の「グリーンボンド」への投資を通じた脱炭素社会への貢献など、実効性の高いサステナブルな取り組みが紹介されています。

■ 「エラベル2027」掲載の背景：圧倒的なESGスコア

株式会社三味 九州・沖縄版「エラベル 優良企業ガイド 2027」P２６・２７掲載九州・沖縄版「エラベル 優良企業ガイド 2027」表紙

当社の経営スタイルは、食を通じた社会課題の解決に直結しており、以下の客観的評価を得ています。

ESGスコア：97.74点（全業種・全業態1位）

SDGsスコア：99.74点（業界1位）

学割や子育て応援による来店頻度の向上を「食材の回転率アップ」に繋げ、飲食店において困難とされる全店舗フードロスゼロを実現した点が評価の柱となっています。

【 ALevel 掲載ページ 】

企業情報：https://www.alevelsearch.com/company/333sanmishopping/

経営者インタビュー：https://www.alevelsearch.com/company/333sanmishopping-2

■ 評価を裏付ける具体的な行動と実績

【福岡市グリーンボンドへの投資】

今回の掲載でも注目されている当社のESG経営の一環として、福岡市が発行する「福岡市2022年度第8回公募公債（グリーンボンド）」への投資を機関投資家様と実施いたしました。

投資の目的：地域・社会・環境との共生、および経済・企業との安定的な成長共有。

充当事業：省エネルギー機器の導入、地下鉄事業、水害対策など、福岡のインフラ整備と環境保護に貢献。

「投資表明された投資家」として名を連ねることで、一飲食店企業の枠を超え、地域の持続可能な未来を支えるパートナーとしての責任を果たしています。

株式会社三味 福岡市2022年度第8回公募公債（グリーンボンド）投資表明「福岡市2022年度第8回公募公債（グリーンボンド）」の概要「福岡市2022年度第8回公募公債（グリーンボンド）」の投資家一覧

株式会社三味 福岡市2022年度第8回公募公債（グリーンボンド）投資表明ページ

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/tomato-ramen-333.appspot.com/o/2023%E4%B8%89%E5%91%B3%E3%80%90%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82GB%E3%80%91%E6%8A%95%E8%B3%87%E8%A1%A8%E6%98%8E.pdf?alt=media&token=89c2c03c-8dad-4a68-99c8-55e8d81ff13b(https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/tomato-ramen-333.appspot.com/o/2023%E4%B8%89%E5%91%B3%E3%80%90%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82GB%E3%80%91%E6%8A%95%E8%B3%87%E8%A1%A8%E6%98%8E.pdf?alt=media&token=89c2c03c-8dad-4a68-99c8-55e8d81ff13b)

【世界が認めた圧倒的な成長力と実績】

（株）三味の歩みは、客観的なデータによってその卓越性が証明されています。2021年4月、英Financial Times、日経アジア、独Statistaが共同で世界100万社以上の企業の中から選定する「High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング）」において、全業種・全業態の中で第78位にランクイン。さらに特筆すべきは、レストラン業を含む食品業界全体でアジア1位という快挙を成し遂げた点にあります。

この実績は、同社のビジネスモデルがいかに強固であり、かつ時代に即した革新性を持っているかを物語っています。

下記の英Financial Timesの世界配信記事をご参照ください。

（参照：https://www.ft.com/high-growth-asia-pacific-ranking-2021）

【行政連携・地方創生と子供達の未来への投資】

「High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング）」2021年4月には世界100万社以上の企業が対象である「アジア太平洋地区急成長企業ランキング」にて、飲食業でアジア1位・日本1位（世界全法人78位・国内全法人15位）を獲得。海外からも熱い注目を浴びています。

水巻町との連携：特産品「水巻のでかにんにく」を活用したメニュー開発や「町民割引」を実施し、過疎化が進む地域の持続的な賑わい創出及び交流人口増加に寄与しています。

水巻町の魅力を弊社視点で発信することによりGoogleの三味(333) 水巻みどりんぱーく店の店舗アカウントにて累計400万PVを達成しており現在の月間PVも増加しつづけておりさらに地方創生を強力に推進していきます。

世界のグローバルスタンダードへの挑戦：母への恩返しから始まった「三味」の名を世界に広め、国連加盟国の子どもたちに栄養価の高いスープを届けることを夢に掲げています。

福岡県古賀市「FC花鶴オセアノ」主催：元祖トマトラーメン三味(333) サッカーフェスティバル2026 を開催し地域の子ども達を応援しました！

■【業界初】学生全員、本気で応援！春の「選べるキャンペーン」開催

第１回 元祖トマトラーメン三味 サッカーフェスティバル 2026において見事全試合無敗で優勝を勝ち取った【小野マリンズFC】の皆さんと弊社代表宮下将司2026年第1回大会優勝チーム贈呈記念ゲームシャツ三味の万能トマトスープ１箱18食入を参加12チームに協賛させていただきました。三味の万能トマトスープ3食入化粧箱セット」を12チームの指導者の方・大会1日目の各チームのMVPの方・2日目の各チームのMVPの方に協賛させていただきました。

株式会社三味「エラベル2027」掲載を記念し、2026年春の新生活シーズンに合わせ学生の皆様を対象とした過去最大級の還元イベント「選べるキャンペーン」を実施いたします。

新しい門出を迎える新入生、そして日々学業に励むすべての学生を「食」を通じて応援したい。そんな想いから、今回の全員無料キャンペーンが実現しました。

「エラベル2027」は九州の高校・大学・専門学校の校内に設置されます。誌面での「学割トマトラーメン」告知と連動し、学生生活をトータルでサポートします。

キャンペーン概要：

【３日間限定の「衝撃」体験】

本キャンペーンでは、対象期間中の3日間に限り、合計33,333食を目標に無料でご提供いたします。

開催日： 2026年４月17日(金),18日(土),19日(日) の３日間限定

サービル内容：

○小学生・中学生・高校生の方は、

『元祖トマトラーメン』『味噌辛麺』『元祖豆乳ラーメン』の中からお好きな１杯を選んで頂き、「 0円（無料）」にて提供させて頂きます。

○大学生・専門学校生の方も、

日頃の学割価格390円を「 0円（無料）」とさせていただきます。

次世代を担うすべての学生の皆様へ、栄養たっぷりの三味(333)の元祖トマトラーメンを無料でお届けします。

目標無料提供数： 福岡県と佐賀県にある元祖トマトラーメン三味(333)全８店舗で、最低でも33,333食無料提供させてください。

対象者： 小学生、中学生、高校生、大学生、専門学生

※当日は学生服着用でご来店、又は学生証（小学生は名札をご提示もしくはスタッフに口頭にてお伝えください）をご提示ください。

※ラーメンはお1人様1回の来店につき1杯まで無料とさせて頂きます。予めご了承の上ご来店下さいませ。

※天神大名中心店、古賀駅店、水巻みどりんぱーく店では『元祖豆乳ラーメン』のお取り扱いがございませんので、以上３店舗に関しましては『元祖トマトラーメン』『味噌辛麺』のどちらかをお選びください。

■ 代表取締役社長 宮下将司のコメント

「この度『エラベル』という歴史ある媒体に、九州内に本社をおく経営者の一人として取り上げていただいたことを光栄に思います。私たちがフードロスゼロや地域に根差した店舗運営にこだわるのは、すべては『親子三代に愛される店』であり続けたいという想いがあるからです。これからも福岡の皆様と共に歩み、勝つまでやるという信念のもと、持続可能な社会の実現に向けて邁進してまいります。」

株式会社三味 代表取締役社長 宮下将司と従業員の皆様

■株式会社三味について

| 商号 | 株式会社三味

| 代表者 | 代表取締役 宮下 将司

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東公園1-25 元祖トマトラーメンビル1号館 3F

| 設立 | 2015年10月1日

| 事業内容 | 福岡発祥「元祖トマトラーメン」を主力としたラーメン店運営、商品開発・販売

| 元祖トマトラーメン 三味(333) 公式HP |

⑴ https://333sanmitomatoramen.com/

⑵ https://www.333sanmidaimyo.com/

⑶ https://333sanmishopping.com/

| 株式会社 三味 創業者宮下将司インタビュー |

⑴ https://amb.aumo.jp/case/sanmi

⑵ https://umaga.net/shop/78385/

⑶https://rkb.jp/contents/202506/195991/

⑷https://rkb.jp/contents/202507/196353/

⑸https://rkb.jp/contents/202507/196592/

⑹https://rkb.jp/contents/202508/196763/

⑺https://rkb.jp/contents/202508/196944/

⑻https://rkb.jp/contents/202508/197251/

⑼https://rkb.jp/contents/202509/197570/

⑽https://www.alevelsearch.com/company/333sanmishopping-2/

|水巻町長美浦氏と (株)三味創業者宮下との対談 |

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/6b926d923b4d4a696853bd39d8ed1690150e4c8f

■ 元祖トマトラーメン 三味(333) 店舗情報

福岡発祥のトマトラーメン専門店として、健康と活力をお届けしています。 株式会社三味の登録商標である「元祖トマトラーメン」をぜひご賞味ください。

⑴ 天神大名総本店（2015年開店 / 24時間営業）

2026/4/1放送 【ARNE アーネ】の番組企画にて、今年3月に最新アルバム「NEO MATIC（ネオ マティック）」をリリースしたLDH発6人組男性グループ

『LIL LEAGUE（リルリーグ）』の福岡出身・中村竜大さんと山田晃大さんにご来店いただきました。地元福岡の大好きなグルメでよく通っていた「元祖トマトラーメン三味(333)」の

「NEO（ネオ）」＝新しく登場した「トマト冷麺」を初めて食べる企画です。

お二方共に過去最低でも500回以上来店してます！とのエピソードもお話し頂きスタッフ一同感動しました！中村竜大さんと山田晃大さんの福岡のソウルフードとして認定いただいた店舗です。

公式番組ページ：https://arne.media/

所在地：福岡市中央区大名1-11-27 / TEL:092-739-3335

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmidaimyo/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/9kAmXqYWG8qSE1oU9?g_st=ic

天神大名総本店（2015年開店 / 24時間営業）LDH発6人組男性グループ『LIL LEAGUE（リルリーグ）』の福岡出身・中村竜大さんと山田晃大さんに頂いたサイン

⑵ 十日えびす店（2016年開店 / 11:00～23:00）

2025/11/22放送【高校生のじかん】で福岡高校の学生さんとザ・ローリングモンキーのカツキさんに最強ラーメンのご認定をいただいた店舗です。

公式番組ページ：https://kbc.co.jp/koukousei/

公式番組YouTube：https://youtu.be/Z2HWu-VR-Bc?si=Z2HWu-VR-Bc

所在地：福岡市博多区千代1-23-29 / TEL:092-710-5333

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmitoukaebisu/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/QTfhyWwYD7w38HeA7?g_st=il

十日えびす店（2016年開店 / 11:00～23:00）

⑶ 古賀駅店（2017年開店 / 11:00～23:00）

2023/4/28放送【華丸・大吉のなんしようと？】にて華丸さん・大吉さん・松岡昌宏さんにご来店いただき、「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=ttIEdxkoi4g

所在地：古賀市駅東1丁目5-11 / TEL:092-944-3330

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmikogaeki/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/U3kuYwY8Hm3u69oq6?g_st=il

古賀駅店（2017年開店 / 11:00～23:00）

⑷ 水巻みどりんぱーく店（2018年開店 / 10:30～22:00）

2025/2/1放送【ちょっと福岡行ってきました！】にて堀未央奈さん・森香澄さんにご来店、元祖トマトラーメンを弊社スタッフと一緒に作って頂き、一緒にご試食し「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://www.tvq.co.jp/variety/chottofukuoka/archives/detail.php?n=202502012055

所在地：遠賀郡水巻町猪熊1-9-19 / TEL:093-202-3334

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmimizumaki/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/Ci6BbiJ2KRtvjcXU7?g_st=il

水巻みどりんぱーく店（2018年開店 / 10:30～22:00）

⑸ 天神大名中心店（2019年開店 / 24時間営業）

2020/12/23放送【BLUEでカンパイ！】にて黒田りささんにご来店いただき、「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://rkb.jp/tv/blue/

公式番組YouTube：https://youtu.be/kPFDcN6hE20?si=kPFDcN6hE20

所在地：福岡市中央区大名1-12-58 2F / TEL:092-737-3337

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmitenjindaimyochushin/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/qmHXExnf917jjY5g8?g_st=il

天神大名中心店（2019年開店 / 24時間営業）

⑹ 博多駅東店（2021年開店 / 24時間営業）

2025/11/2放送【坂上&指原のつぶれない店】の【24時間繁盛店】のコーナーにて、松村沙友理さん(さゆりんごさん)とウエストランド河本さんに1日アルバイト体験をしていただいた店舗です。さらに番組中東京のTBSスタジオでは元祖トマトラーメンをご試食頂きMC：坂上 忍さん、指原莉乃さん、レギュラー：ヒロミさん、スタジオゲスト：あんりさん（ぼる塾）、石原良純さん、カズレーザーさん（メイプル超合金）、長嶋一茂さん、関水渚さんに「うまい」「美味しい」と絶賛していただきました。

公式番組YouTube：https://youtu.be/KUPhAE7fRjs?si=KUPhAE7fRjs

公式番組X：https://x.com/tsuburenai/status/1984459419833532482

所在地：福岡市博多区博多駅東2-9-6 / TEL:0120-330-333

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmihakataekihigashi/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/6bLyMBRvdRoWNLfN8?g_st=il

博多駅東店（2021年開店 / 24時間営業）

⑺ モラージュ佐賀店（2025年開店 / 10:00～22:00）

2026/2/11放送 佐賀テレビ【かちかちLIVE】の【勝手に大検証のコーナー】にて、2025年のクリスマスに株式会社 三味が実施した【タダクリスマスキャンペーン2025】についてむなかったんのあらたさんに弊社代表宮下将司を取材いただいた店舗です。

公式番組ページ：https://www.sagatv.co.jp/kachiplus/media/archives/1661363

勝手に大検証：https://www.sagatv.co.jp/kachiplus/media/archives/1663428

所在地：佐賀市巨勢町牛島730 1F / TEL:0952-20-4333

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmimorajusaga/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/KoFFcTQ3781YD56X6?g_st=ipc

モラージュ佐賀店（2025年開店 / 10:00～22:00）

⑻ 照葉スパリゾート24時間営業店（2025年開店 / 10:00～23:00）

九州最大級の温浴施設内にあり、スパ体験と共に本格ラーメンを楽しめる店舗です。

所在地：福岡市東区香椎照葉5丁目2-15 1F / TEL:092-682-3335

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmiterihasparesort/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/W3UcJPdJDbTCuxc28?g_st=il

照葉スパリゾート24時間営業店（2025年開店 / 10:00～23:00)