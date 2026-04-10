【福岡ソフトバンクホークス】ピンクフルデー2026 2戦目ゲストに「モナキ」が決定！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤芳光）は、みずほPayPayドーム福岡で5月8日（金）～10日（日）の3日間開催する「ピンクフルデー2026」2戦目のゲストに、2026年4 月8 日（水）にメジャーデビューを果たした4人組男性歌謡コーラス・グループ「モナキ」が決定したことをお知らせします。始球式にはメンバーを代表して福岡県出身のケンケンさんが登場し、試合終了後にはモナキのライブパフォーマンスを実施します。

野球観戦はもちろん、当日限定のさまざまな企画で、誰もがそれぞれの楽しみ方をできる、“非日常”のエンターテインメントを提供するピンクフルデー。多彩な豪華ゲストの皆さまが、より一層ピンクフルデーを華やかに盛り上げます。その他の日程のゲストは決まり次第お知らせいたします。

■ピンクフルデー2026開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/516_1_77e822130503c3912c1547a147938dbe.jpg?v=202604100151 ]

■5月9日（土）始球式ゲスト：モナキ ケンケンさん

誕生日/出身地：1996年7月16日（29歳）／福岡県福岡市出身

経歴：

2014年、高校在学中に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストに選出されたことをきっかけに芸能界入り。2016年、特撮ドラマ『動物戦隊ジュウオウジャー』でタスク/ジュウオウエレファント役を演じ、人気を博す。2018年には映画『花は咲くか』で映画初主演を務めた。その後、一度芸能界を離れ飲食業に携わるも、表現者としての夢を諦めきれず、新たな決意で芸能活動を再開。モナキのメンバーとして新たなスタートを切る。

本人コメント

地元である福岡で人生初の始球式をできることが幸せです！

そして、何度も観戦していたみずほPayPayドーム福岡でできるという事を噛み締めながら一球に魂を込めて投げますので、見守っていただけると嬉しいです!!

■5月9日（土）試合後パフォーマンスゲスト：モナキ

写真左より じん (東京都出身)、おヨネ (大阪府出身)、ケンケン（福岡県出身）、サカイJr. (アメリカ・テキサス州生まれ東京都育ち)

経歴：

純烈のリーダー酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約 1000 人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された、4 人組グループ。メンバーはじん、サカイ Jr.、ケンケン、おヨネの 4 人。平均年齢 33 歳。グループ名である『モナキ』は『名もなき者たち』に由来している。

2026 年 4 月 8 日に日本クラウンから「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。TikTok を中心に注目を集め、SNS 総再生数は6億回を突破。現在、全国各地でリリースイベントを開催している。

■ピンクフルデー2026特設サイト

当日のイベント情報、グルメやグッズなどの情報はピンクフルデー特設サイトにて順次お知らせしてまいります。

https://www.softbankhawks.co.jp/ex/pinkfulday/