韓国発フローズンヨーグルトブランド Yoajung（ヨアジョン）が舞浜イクスピアリ(R)に期間限定オープン

株式会社B.N

株式会社B.Nは、韓国発フローズンヨーグルトブランド「Yoajung（ヨアジョン）」を、イクスピアリ 1Fフードセレクションに、2026年4月20日（月）から5月31日（日）までの期間限定でオープンいたします。期間中は、ヨアジョンの定番メニューに加え、限定メニューの発売もいたします。

Yoajung（ヨアジョン）は、韓国で400店舗以上を展開するフローズンヨーグルトブランドです。自家製フローズンヨーグルトをベースに、蜂の巣（コムハニー）やフルーツ、シリアル、クッキーなどを自由に組み合わせて楽しめる“カスタマイズ型ヨーグルトスイーツ”として支持を集めています。

今回の出店は、舞浜エリアを訪れる多くのお客様に向けて、韓国で人気のヨーグルトスイーツをより身近に楽しんでいただくことを目的とした期間限定ショップです。ヨアジョンならではの華やかなビジュアルと、自分好みにトッピングを選ぶ楽しさをそのままに、この出店のための限定メニューもご用意いたします。

イクスピアリ限定メニュー期間限定商品の販売概要

商品名： ドリームコンボ (Dream combo)

価格： 1人前1450円/2人前1850円

柑橘系フルーツの爽やかな酸味と、マシュマロやシリアルのやさしい甘さ・食感を組み合わせた、Yoajungの期間限定メニューです。商品名の通り、夢のようににぎやかで特別感のあるビジュアルが特長で、幅広いお客様にお楽しみいただける商品となっています。

出店概要

店舗名：Yoajung（ヨアジョン） イクスピアリ期間限定店

出店期間：2026年4月20日（月）～5月31日（日）

出店場所： 〒279-8529 千葉県浦安市舞浜１－４ イクスピアリ 1Fフードセレクション

内容：定番メニュー販売、限定メニュー発売予定

Yoajung（ヨアジョン）におけるFC展開

FC店舗の展開を通じて認知を広げています。出店モデル、店舗規模、運営体制、導入条件などについて事業計画に応じた情報提供および商談対応を行っています。

■運営会社情報

株式会社B.N

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：Yoajung（ヨアジョン）/10円パン/福くるみ/OKUDANG CAFE

TEL：0369088349/10:00~17:00

企業サイト:http://www.globestbn.com

E-mail：bnjapan.franchise@gmail.com

※営業時間、販売メニュー詳細、価格は施設営業状況等により変更となる場合があります。