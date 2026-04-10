「母の日に、美味しい花束を」国産薔薇の生チョコレートをはじめ、3種の限定品がメゾンカカオより登場

メゾンカカオ株式会社

鎌倉発祥のアロマ生チョコレートブランド「メゾンカカオ」（創業者：石原紳伍）は、母の日の特別な贈り物として、2026 年 4 月 15日 (水) より国産薔薇を使用した限定のアロマ生チョコレート「MERCI」をはじめ、3種のスイーツをご提案します。お母様への想いを、”愛”や”感謝”を意味する薔薇の花束に込めて美味しくお届けできたら、そんな願いを込め、薔薇チョコレートは誕生しました。他にも華やかなアートを纏った、ギフトにおすすめのスイーツをご用意しています。

（左）「アロマ生チョコレート MERCI」（税込3240円）

華やかでフルーティーな味わいと、柔らかな酸味とほろ苦さを持つ2種のビターチョコレートをブレンドし、国産の水耕栽培された希少な薔薇で作り上げるジャムを合わせました。甘酸っぱいフルーツのような濃厚なオールドローズの香りはカカオのビター感と相性が良く、とろけると共に優しく広がります。

（右）「アロマ生チョコレート ELEGANCE」（税込3240円）

優しくまろやかな風味を持つ新芽を手摘みし、丁寧に抽出したアールグレイを使用。ベルガモットの柑橘由来の爽やかさと深みのある風味が広がります。合わせるのはほのかにキャラメルの風味を持つ華やかなミルクチョコレート。上品なアールグレイの香りと優しさに、大切な方への感謝を込めて。

「生ガトーショコラ MERCI」（税込3780円）

チョコレートそのもののおいしさを楽しむ生ガトーショコラより、母の日限定品が登場。使用するのはコロンビアの自社管理農園で収穫した新鮮なカカオのみ。みずみずしい「半生」の食感に焼き上げ、本来は焼き菓子であるガトーショコラの概念をくつがえす一品です。

温めたり冷やしたり、大切な方とお好みの楽しみ方で素敵なひとときを。柔らかな優しさを込めた、限定のアートと共に。

（販売情報）

「アロマ生チョコレートMERCI」「アロマ生チョコレート ELEGANCE」「生ガトーショコラ MERCI」は4/15～5/10まで、メゾンカカオの全7店舗、オンラインショップにて期間限定で販売します。

（店舗情報）

・MAISON CACAO 鎌倉本店（神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-33 若宮大路沿い）

・MAISON CACAO 鎌倉小町店（神奈川県鎌倉市小町2-9-7）

・MAISON CACAO 丸の内店（東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル角地）

・MAISON CACAO NEWoMAN横浜店（神奈川県 横浜市西区南幸１-1-1 NEWoMAN横浜１F）

・MAISON CACAO グランスタ東京店（東京都千代田区丸の内1-9-1グランスタ東京1Ｆ）

・MAISON CACAO 羽田空港店（東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル2階マーケットプレイス）

・MAISON CACAO ジェイアール名古屋タカシマヤ店（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 地下1F）

・MAISON CACAOオンラインショップ（https://onlineshop.maisoncacao.com/）

■「母への手紙」キャンペーンを今年も開催します。

母の日を記念し、お母様へ感謝や尊敬の気持ちを届ける「母への手紙」キャンペーン。毎年ご好評を頂き、2026年も本キャンペーンを開催します。

1年に1度、お母さまとの記憶や風景を思い起こし、感謝を届ける母の日。

日頃の気持ちを今年は手紙にしたためて、お母さまへ贈りませんか。

メゾンカカオでは母の日をさらに特別な日にするため、皆さまからの「母への手紙」を募集します。

憧れの母への想い、優しく寄り添ってくれた日々の思い出、あらためて聞いてみたいこと、

これから一緒に愉しみたいことなど、 母の日にこそ伝えたい気持ちを言葉にしてみませんか。

皆さまからの心のこもった手紙をお待ちしております。

応募期間：2026年4月10日(金) ～5月3日(日)

応募方法：メゾンカカオ公式ブランドサイト内のキャンペーンページよりご応募ください。

https://maisoncacao.com/articles/entries/mothers-day-campaign2026

ご応募いただいた手紙の中から、厳正なる選考の上、5名さまに記念品を贈呈いたします。

＜ブランド概要＞

メゾンカカオの歴史は、創業者である石原紳伍がコロンビアで出会ったカカオのある豊かな日常に触発され、文化都市鎌倉に本店を開いたことに始まります。日本らしい感性とクリエイティビティでこれまでにない美味しさをつくること。そして、ただ美味しいだけでなく、人々の人生を豊かに彩るようなチョコレート文化を日本にも根づかせること。それを実現するために、コロンビアでのカカオ栽培から発酵、焙煎に至るすべての工程に携わり、生産者とお客様が繋がるものづくりを志向しながら、上質なチョコレートづくりをおこなっています。また、持続可能な社会と未来の豊かさの実現のために、カカオ農業や学校の設立を通し、コロンビアの教育活動にも注力しています。