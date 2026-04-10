【商人屋 春のセール】ドライブを彩る車載ガジェットが最大21%OFF！4月10日よりAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにてセールを開催

株式会社Protos

株式会社Protos（代表取締役：岩井 隆晃）が運営するオンラインストア『商人屋』は2026年4月10日(金)より、春の行楽・ドライブシーズンに向けた「春のセール」を開催いたします。

今回のセールでは、純正ナビをスマート化できる「OTTOCAST E2」や、手軽に動画視聴が楽しめるコストパフォーマンスモデル「Mirror Touch」など、商人屋が取り扱う人気商品の一部を最大約21%OFFの特別価格で販売いたします。

Ottocast正規品がお得に手に入るチャンス

今回のセールでは、公式オンラインストア各店（Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング）にて、人気の車載ガジェットを期間限定・在庫限りのセール価格でご提供します。

【セール概要】

開催期間：2026年4月10日(金)～ ※在庫がなくなり次第終了

対象商品：OTTOCAST E2、Play2Video Ultra、Mirror Touch

割引率：最大21%OFF

対象ショップ：Amazon / 楽天市場 / Yahoo!ショッピング

注目のセール対象商品

今回、セールの対象となったのは「OTTOCAST E2」「Play2Video Ultra」「Mirror Touch」の3商品。春の陽気に誘われ、お出かけやドライブの機会が増えるこれからの季節。車内での移動時間をより快適かつ楽しいものにしていただきたいという想いから今回のセールを企画しました。正規代理店から販売されるOTTOCAST製品を、お得に入手できるチャンスです。

OTTOCAST E2

簡単接続で有線CarPlayをワイヤレス化する車載デバイス。Android・ワイヤレスCarPlay・Android Autoの3システムを搭載しており、それらをワンタッチでいつでも切り替え可能です。



Google Playストアからお好みのアプリをインストールし、ナビ画面でYouTubeやNetflixを楽しめるだけでなく、画面分割機能を使ってナビと動画を同時に表示することも。スマートフォンなしで「繋ぎっぱなし」にできるスマートな一台です。



通常価格：27,899円(税込)

セール価格：23.999円(税込) ※13%OFF

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZFL82R7楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/protos/ottocaste2/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/akindoyamaru/ottocaste2.html[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Kxk2aSab7XM ]Play2Video Ultra

純正で有線Apple CarPlayを搭載している車両に接続して、車内で動画を楽しめるようにするデバイス。YouTubeやNetflixなどの主要動画配信アプリがあらかじめインストールされており、設定の手間なくすぐに動画視聴が楽しめます。



「Play2Video Ultra」という車内エンタメの強い味方がいれば、ご家族やご友人とのドライブがより一層盛り上がるのは間違いありません。



通常価格： 18,999円(税込)

セール価格： 15,799円(税込) ※16%OFF

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX2HJTZD楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/protos/ottocastplay2videoultra/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/akindoyamaru/ottocastplay2videoultra.html[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zxVbQgYjOBM ]Mirror Touch

スマートフォンの画面をそのまま車のディスプレイに映し出すミラーリング機能に特化したモデルです。操作の遅延を抑え、使い慣れたスマホの地図アプリやSNS、お気に入りのコンテンツをカーナビでご覧いただけます。テザリングやWi-Fi不要で複雑な設定も不要。一度接続すると自動的に接続されるため、ストレスフリーです。



通常価格： 17,899円(税込)

セール価格： 13,999円(税込) ※21%OFF

正規代理店ならではの安心感

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBLY7BZ3楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/protos/mirrortouch/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/akindoyamaru/mirrortouch.html[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=cASsuV8fdIo ]

「商人屋」で取り扱う製品は、すべてメーカーから直接仕入れを行っている正規代理店モデルです。日本語の取扱説明書が付属し、国内での1年保証やカスタマーサポートなど、ご購入後も安心してお使いいただける体制を整えております。模倣品や並行輸入品にはない、確かな安心感をお届けします。

商人屋について

商人屋オンラインストアは「あると生活が楽しく・便利になるガジェット」を中心に取り扱うオンラインショップです。車載機器や撮影機材、PC・スマホ周辺機器など、国内ではまだ流通が少ない海外製品も、正規代理店として日本のお客様に向けてお届け。充実したサポートや日本語での情報提供を通じて、安心してチャレンジできるガジェット選びのお手伝いをしています。

Amazon :https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=A2GH2GGDU1N651楽天市場 :https://www.rakuten.co.jp/protos/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/akindoyamaru/?sc_i=shopping-pc-web-top-store-strh-storenam