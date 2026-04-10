Fastly とラ・リーガ、海賊版コンテンツ対策に向けたイノベーションで提携を発表

ファストリー株式会社

グローバルでエッジクラウドプラットフォームをリードする Fastly, Inc.(https://www.fastly.com/)（NASDAQ: FSLY）と、スペインのプロサッカーリーグであるラ・リーガは本日、スポーツのライブ配信、特にラ・リーガの試合配信における不正ストリーミングに対処するための技術ソリューション開発に向けて提携したことを発表しました。

ラ・リーガによると、海賊版コンテンツによる損失額は加盟クラブ全体で年間 7 億～8 億 米ドル（約 1,050 億円～1,200 億円）に上ると推計されています。Fastly とラ・リーガは共同の海賊版対策プロジェクトを通じて、各プラットフォームが海賊版コンテンツ対策を行えるよう支援するとともに、ラ・リーガをはじめとする権利者が著作権コンテンツの戦略的および経済的価値を守り、不正利用を抑制することを目指しています。

Fastly とラ・リーガは、試合日ごとに多数の無許可ストリーミング サイトが活動している現状に対処するため、2025 年より協力を開始しました。Fastly はラ・リーガのコンテンツ盗用に対抗すべく、AI と独自のコンテンツ シグナルを活用し、不正ストリーミングをリアルタイムで特定する、高度な統合システムを開発しました。

Grant Thornton 社の 2025 年の調査によると、2024 年に検知された違法ストリーミングは 1,080 万件を上回り、その 81% 以上が停止に至らず、イベント開始から 30 分以内に対応が取られたのはわずか 2.7% であったことが明らかになりました。

Fastly のソリューションは、プラットフォームを利用する事業者が極めて高い精度で不正コンテンツを削除できるように設計されており、海賊版コンテンツが配信される時間を大幅に削減します。この独自のアプローチは、仲介者に対する法的強制措置に頼ることなく、テクノロジーを活用して顧客が自社プラットフォームを保護し、権利者の知的財産をより適切に保護することに対する、Fastly の強いコミットメントを反映しています。

ラ・リーガの会長である Javier Tebas 氏は、次のように述べています。 「ラ・リーガでは、法的、教育的、組織的、そして技術的な施策を網羅した包括的な戦略により、2024/25 シーズンのスペイン国内における海賊版コンテンツ視聴を 60% 削減することに成功しました。Fastly のようなパートナー・エコシステムがこの成果に大きく貢献しており、海賊版コンテンツの根絶に向けたより効果的な方法を模索し続けることが可能となっています。ラ・リーガは今後も海賊版コンテンツ撲滅に断固として取り組む姿勢であり、この目標達成にはすべてのステークホルダーの協力が不可欠であると考えています」

本プロジェクトは、メディアやパブリッシャーが確認された海賊版コンテンツを識別できるようにするためのより広範な取り組みの一環です。Fastly とラ・リーガは、他のテクノロジー企業やパブリッシャー、規制当局とも積極的に協力し、正当なトラフィックに影響を与えることなく、無許可ストリーミングのみを迅速に検知し、遮断するソフトウェア ソリューションとベスト プラクティスの開発を推進しています。

また本提携は、顧客コミュニティへの貢献と、ラ・リーガのような組織と協力していくという Fastly の確固たる姿勢を示すものです。消費者と、消費者にエンターテインメントや情報、魅力的な体験を提供する組織の双方に利益をもたらす、信頼性の高いウェブの構築を目指しています。

Fastly の最高製品責任者（CPO）である Kelly Shortridge は、次のように述べています。 「地域的なブロッキングに基づく従来の手法とは異なり、Fastly の戦略は精度を重視しています。ファンが試合を楽しめる環境を維持しながらも、犯罪者によるコンテンツの悪用を防止します。Fastly は、お客様とともに困難な課題を解決するために共にイノベーションを推進することを重視しており、今後もラ・リーガともに、世界中のコンテンツ所有者の権利保護に貢献してまいります」

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Fastly について

Fastly のパワフルでプログラマブルなエッジクラウドプラットフォームは、Webパフォーマンスの向上、セキュリティ強化、そしてグローバル規模でのイノベーションを促進するエッジコンピュート、デリバリー、セキュリティ、オブザーバビリティの提供を通じて、世界のトップ企業による高速で安全かつ魅力的なオンラインエクスペリエンスの実現を支援しています。Fastly の強力かつ最先端のプラットフォームアーキテクチャにより、開発者は安全なWebサイトやアプリケーションの市場投入までの期間を短縮し業界トップレベルのコスト削減を実現できます。国内では日本経済新聞社、海外では Reddit、Universal Music Group など、世界的に著名な企業が Fastly のサービスを通じてインターネット体験を向上させています。Fastly の詳細については https://www.fastly.com/jp をご覧ください。また、X @FastlyJapan(https://twitter.com/fastlyjapan) および Facebook(https://www.facebook.com/FastlyEdgeCloudJapan) でも最新情報をご覧いただけます。