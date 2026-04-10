Levoit Vital 100S / Vital 100S Pet空気清浄機がMONOQLO「年間総合ベストバイ2025」を受賞

VeSync Co., Ltd

アメリカ発の小型家電メーカーVeSync（ウィーシンク）の日本法人、Vesync Japan株式会社（本社：東京都千代田区、以下VeSync）が展開する空気清浄機ブランド「Levoit（レボイト）」の人気製品「Levoit Vital 100S 空気清浄機」および「Levoit Vital 100S Pet 空気清浄機」が、製品評価誌『MONOQLO』2026年1月号の「空気清浄機（玄関向け）部門」において、「2025年年間総合ベストバイ」に選定されました。

受賞の背景

『MONOQLO』は、製品の性能や使い勝手を公平かつ厳密に評価することで知られる専門誌です。今回、「Levoit Vital 100S 空気清浄機」および「Levoit Vital 100S Pet 空気清浄機」は、吸引力やセンサー感度、メンテナンス性といった基本性能に加え、静音性や操作性の高さが総合的に評価されました。その結果、「空気清浄機（玄関向け）部門」において、「2025年年間総合ベストバイ」として選出されました。

MONOQLO記事内容

VeSyncのコメント

VeSyncアジア太平洋ブランドマネージャーRhea Liaoは次のように述べています：

今回の受賞を大変光栄に存じます。飼い主とペット、そして大切な人と共に過ごす生活空間をより豊かにするために、今後も使いやすさと高い性能を兼ね備えたLevoit製品を、日本のご家庭にお届けしてまいります。

製品概要

・Levoit Vital 100S 空気清浄機

商品ページ：https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-vital-100s(https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-vital-100s)

・Levoit Vital 100S Pet空気清浄機

商品ページ：https://vesync.jp/products/levoit-vital-100s-pet(https://vesync.jp/products/levoit-vital-100s-pet)

両モデルとも、リビングや玄関など多用途に対応可能なコンパクト設計が特徴ですAirSight(TM)️赤外線ダストセンサーを搭載し、正確な空気質の検出を実現。U字型吸気口と高性能DCモーターにより空気清浄効率を最大限に高めています。さらに、自動モードで省エネを可能にし、IoT対応機能を搭載してスマートフォンからの遠隔操作や他のスマート家電との連動も可能です。

Levoit Vital 100S 空気清浄機を玄関に設置するイメージコンパクトで軽量なデザインおやすみモードでは23dBの静音設計ペットの抜け毛・におい対策にもおすすめスマホやIoT家電との連動も可能

受賞媒体・掲載概要

受賞媒体：晋遊舎『MONOQLO』

2009年3月19日に創刊、忖度のないユーザー目線で日用品を比較・検証し、消費者に「失敗しないお買い物体験」を提供する雑誌・WEBメディア。

掲載号：『MONOQLO』2026年1月号

『MONOQLO』2025年4月号の「月間ベストバイ」に続き、2025年の「年間総合ベストバイ」にも選定されたことは、第三者メディアによる客観的な評価において、継続して高い信頼を獲得していることを示すものです。Levoitは、ユーザー視点に基づいた製品開発を通じて、より信頼されるブランドを目指してまいります。