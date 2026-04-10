USB Type-Cケーブル1本で手軽にデュアルディスプレイ化できる14インチモバイルモニターを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-Cケーブル1本で手軽にデュアルディスプレイ環境を構築できる、DisplayPort Alternate Mode対応のモバイルモニター「DP-08」「DP-09」を発売しました。

本製品はノートパソコンで主流の14インチサイズを採用。一般的なフルHDよりも縦に長いWUXGA（1920×1200）解像度に対応することで、WEBサイトや書類の閲覧性を向上させ、ビジネスの作業効率を最大化します。

厚みわずか1cm、600gの軽量サイズでバッグに入れて持ち運びやすく、出張やテレワーク先でのサブディスプレイとしても適しています。

「DP-08」には直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを搭載しています。

【掲載ページ】

品名：モバイルモニター（14インチ）

品番：DP-08/DP-09

標準価格：44,000円（税抜き 40,000円）/39,600円（税抜き 36,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=DP-08

サブディスプレイとして活用できる

ノートパソコン・タブレット・スマートフォンなどのType-C機器のサブディスプレイとして使用できます。

Type-C・HDMI両対応

付属のケーブルを接続するだけでディスプレイを拡張できます。

パソコンに給電できる

USB PDパススルー機能に対応しています。Type-CポートにACアダプタ（PD対応100W）を接続することで、本製品を通じてパソコンに最大45Wで給電が可能です。

拡張モード・複製モード対応

画面を拡張/複製することで作業スペースが広がり、効率がアップします。

どの角度でも美しい、高解像度×広視野角ディスプレイ

横から見ても色変化が少ない「IPS方式」を採用しています。また、非光沢パネル（ノングレア液晶）で外光の映り込みが少なく、長時間使用しても目への負担が軽減できます。

自立できるスタンド付き

スタンド一体型なので、別途スタンドを用意する必要がなくスマートに使用できます。

また、角度を調整して、見やすい角度で画面を閲覧できます。

別売のスタンドと組み合わせて使用できる

別売のアームスタンド（PDA-STN83BK）を使用して、画面を縦に回転させたりノートパソコン上に配置できます。さらに、別売のL字アダプタ（AD-USB36CCFLT）（AD-USB35CCFLY）を組み合わせて、配線も美しくスッキリできます。

持ち運びしやすい軽量&スリム設計

厚みわずか約1cmの軽量&スリム設計で、バッグに入れてもかさばりません。

背面にスピーカー内蔵

スピーカーを本体に内蔵し、別途外付けスピーカーを接続することなく音声出力が可能です。

※ネジは別売りです。

VESA取り付け可能

VESAマウント75mmに対応していますので、モニターアームにも取り付けて使用が可能です。

マルチタッチパネルで、さらに直感的に操作できる「DP-08」

「DP-08」は10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチパネルを搭載しています。

お手持ちのパソコンがタッチパネル式でなくても、モバイルディスプレイを追加してタッチパネル化できます。マウスを動かさなくてもタッチ操作で作業できます。

対面接客時のディスプレイとしても活用できます。タッチ操作でアンケートの回答やサインが可能です。

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【関連ページ】

モバイルディスプレイ（サブモニター）

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/mobile_display/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/DP-08

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/DP-09

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