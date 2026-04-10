MSI、大切なグラフィックスカードを守る独自機能GPU SafeGuardを搭載したATX電源ユニット「MAG A1000PLS PCIE5」「MAG A1200PLS PCIE5」を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、ATX 3.1およびPCIe 5.1対応の80 PLUS & Cybenetics Platinum認証電源ユニット「MAG A1000PLS PCIE5」、「MAG A1200PLS PCIE5」を、2026年4月17日（金）に発売いたします。

本製品は、PCIe 5.1およびATX 3.1に対応する最新設計の電源ユニットで、最新のNvidia(R) GeForce RTXTM 50 シリーズ グラフィクスカードを搭載した高性能ゲーミングPCに最適な製品です。グラフィックスカードに接続する12V-2x6コネクタは黄色になっており、挿し込み具合が見えやすい安心設計となっています。さらに、12V-2x6コネクタに異常が発生した際に、ブザーによるビープ音で異常をお知らせする機能「GPU SafeGuard」を備えています。同様に、冷却ファンに異常が発生した際に、ブザーと自動シャットダウンでシステムを保護する機能「Fan SafeGuard」を搭載。大切なPCパーツをしっかりと保護し、長期間にわたり安心してご使用いただける設計となっています。

GPU SafeGuardについて詳しくはこちら：https://msi.gm/SCC3D2AB

【MAG A1000PLS PCIE5】 税込30,980円

製品URL：https://jp.msi.com/Power-Supply/MAG-A1000PLS-PCIE5

【MAG A1200PLS PCIE5】 税込36,980円

製品URL：https://jp.msi.com/Power-Supply/MAG-A1200PLS-PCIE5

【MAG A1000PLS PCIE5 / MAG A1200PLS PCIE5の主な特徴】

- ATX 3.1およびPCIe 5.1対応、80 PLUS & Cybenetics Platinum認証取得のATX電源ユニット- 12V-2x6コネクタの異常を検知すると、ブザー音でお知らせする「GPU SafeGuard」機能を搭載- 12V-2x6コネクタを黄色にすることで、挿し込み具合が一目でわかる安心設計- 大容量ながら奥行き150mmのコンパクト筐体で、幅広いPCケースに簡単に組み込み可能- 柔軟で取り回しやすいエンボス加工ケーブルとケーブルコームが付属し、美しい配線を実現可能- 冷却と騒音のバランスを最適化した135mm Fluid Dynamic Bearingファンを搭載- 冷却ファンの異常を検知するとブザー音と自動シャットダウンでシステムを保護する「Fan SafeGuard」機能搭載- 産業レベルの保護機能（OVP, OCP, OTP, OPP, SCP, SIP, UVP, NLO）を搭載し、10年間の長期製品保証を実現

【製品仕様】

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にグラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツ、ゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品でご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

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