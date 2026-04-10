Roborock、「iFデザインアワード2026」にて「Saros 20」を含む5製品を受賞

Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は、同社のフラッグシップモデル「Saros 20」や「Saros 20 Sonic」、ロボット芝刈り機である「RockNeo Q1」を含めた人気機種５製品が、iFインターナショナルフォーラムデザインが主催する、世界的に権威のある国際デザイン賞「iFデザインアワード2026」を受賞したことを発表します。

ドイツのiFインターナショナルフォーラムデザインが主催する「iFデザインアワード」は、70年以上にわたり、世界中で優れたデザインのグローバル基準として認められてきた、最も権威あるデザイン賞のひとつです。

今回Roborockは、プロダクトデザイン部門、家電製品部門、ガーデン部門において受賞し、革新的なデザインと機能性の両立が高く評価されました。129名のデザイン専門家からなる国際審査員団により、全世界68カ国から寄せられた1万点を超える応募作品の中でも際立つ存在として選出されました。

本受賞は、2026年1月に開催されたCES 2026での「Saros Rover」の発表や、さらにIDCによる「Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025」において2025年の世界No.1ロボット掃除機ブランドに認定されたことに続くものであり、Roborockの製品力とデザイン力の双方が国際的に評価されていることを示しています。

■あらゆる段差を乗り越える先進的な走行性能：「Saros 20」

「Saros 20」は、最大35,000 Pa※1のパワフルな吸引力を備えた、Roborock最新のフラッグシップモデルであり、家庭内のあらゆる場所をスムーズに清掃できるよう設計されたロボット掃除機です。本体をダイナミックに持ち上げる機能「AdaptiLift(TM)シャーシ3.0」を搭載したことで、最大4.5cm（1段目）と最大4cm（2段目）の最大約8.5cm※2の二層の段差も乗り越え可能で、部屋ごとの移動をシームレスに行います。

「Saros 20」

■Roborock初のローラーモップ搭載ロボット掃除機：「Qrevo Curv 2 Flow」

Roborock初のローラーモップ搭載ロボット掃除機「Qrevo Curv 2 Flow」も受賞しました。本モデルは、最大220回転/分※3の高速回転と15Nの圧力で汚れを効率的に除去するワイドローラーモップを搭載することで、モップの性能を大幅に向上させました。また、掃除中にモップを自動洗浄できる「SpiraFlow(TM)」や、壁際までモップを伸ばして掃除を行う「Edge-Adaptive capabilities（エッジアダプティブ機能）」を搭載することで、あらゆる掃除シーンで高いパワーと精度を実現します。

「Qrevo Curv 2 Flow」

※1 特定の条件下におけるデジタルモーターの社内試験に基づいています。実際の結果は、製品構成や使用状況によって異なる場合があります。

※2 メーカーによる社内試験に基づいています。実際の性能は環境条件によって異なる場合があります。

※3 メーカーが実施した社内試験によると、カスタムモードで超水流を選択した場合、モップは毎分220回転の最高速度で回転します。実際の結果は環境要因によって異なる場合があります。

【iFデザインアワードについて】

1954年の創設以来、iFデザインアワードは世界中で優れたデザインのグローバル基準として認められています。iFデザインブランドは、優れたデザインの象徴として国際的に確立されており、iFデザインアワードは世界で最も重要なデザイン賞の一つとされています。製品やパッケージ、ブランディング＆コミュニケーション、サービスデザイン、建築／インテリアアーキテクチャ、ユーザーエクスペリエンス（UX）、ユーザーインターフェース（UI）、コンセプトなど、あらゆる分野のデザインの成果が評価されます。受賞作品はすべてifdesign.com(https://ifdesign.com/ja/)にて公開されます。

【Roborockについて】

革新的な技術で、快適な掃除体験を提供するRoborockは、中国・北京に本社を構えるロボット掃除機のグローバルブランドです。これまでロボット掃除機をはじめ、スティック型掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機など、幅広い製品を展開し、日々の生活をサポートしてきました。調査会社IDCによると、Roborockはロボット掃除機の売上高において2024年に世界第1位を獲得しています。利用者の視点を大切にした製品設計と、研究開発を重視したものづくりにより、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などに拠点を構え、170以上の国と地域、世界2,200万世帯以上で使用されています（2025年12月時点）。

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