最小スペースで最大の利益を。マルチベーカーシリーズに待望の新型が登場！新型販売を記念して特別価格でのご案内

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株式会社サンテックコーポレーション



■ マルチベーカー MINI（ミニ）MSM-100


「PRO」の技術と「MAX」の汎用性が、この一台に凝縮。 熱板反転式の高い焼き上がり品質はそのままに、本体を極限までコンパクト化。人気の「マルチベーカーMAX」と共通のプレート（全35種類）がすべて使用可能です。





さらにPROの構造の利点を生かし、MSMにしかできないプレート【鯛焼き】と【エッグワッフル（バブルワッフル）】が新登場で全37種類すべてに対応。





変幻自在のメニュー展開： 季節や時間帯に合わせてプレートを替えるだけ。


売上最大化： 少量多品種の提供が可能になり、立地を選ばずチャンスを逃しません。




＜機械仕様＞


商品名： マルチベーカーMINI


型番：MSM-100


電源：AC100V　　　　　　　


消費電力：740W







「まずは実機を見てみたい」「既存の什器に収まるかサイズを確認したい」といったご要望にお応えし、デモ機の貸出も承っております。お気軽にお問い合わせください。



下記展示会にて実物商品をご覧いただけます。


第23回デザート＆スイーツ展に出展いたします。


開催期間　4/15～17


開催場所　東京ビックサイト　


弊社ブース F-S14



今回販売させていただく、E-MPTとMSM-100の特別価格のお問い合わせは、下記までご連絡ください。その際PRTIMEを見た記載ください。


info@suntec-jp.co.jp


特別価格でのご提供は５月３１日までにご注文分とさせていただきます。


予めご了承ください。




【会社概要】


会社名：株式会社サンテックコーポレーション


本社所在地：〒131-0033 東京都墨田区向島2-8-12


設立：1993年11月12日


営業内容：


- 食品製造機械および調理機器の設計・制作・販売
- 食品製造機械、調理機械の輸出入
- 製菓・製パン材料の製造販売
- 包装資材の販売

＜本件に関するお問い合わせ＞


株式会社サンテックコーポレーション　


　TEL：03-6746-9797　MAIL：info@suntec-jp.co.jp