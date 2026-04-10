最小スペースで最大の利益を。マルチベーカーシリーズに待望の新型が登場！新型販売を記念して特別価格でのご案内
■ マルチベーカー MINI（ミニ）MSM-100
「PRO」の技術と「MAX」の汎用性が、この一台に凝縮。 熱板反転式の高い焼き上がり品質はそのままに、本体を極限までコンパクト化。人気の「マルチベーカーMAX」と共通のプレート（全35種類）がすべて使用可能です。
さらにPROの構造の利点を生かし、MSMにしかできないプレート【鯛焼き】と【エッグワッフル（バブルワッフル）】が新登場で全37種類すべてに対応。
変幻自在のメニュー展開： 季節や時間帯に合わせてプレートを替えるだけ。
売上最大化： 少量多品種の提供が可能になり、立地を選ばずチャンスを逃しません。
＜機械仕様＞
商品名： マルチベーカーMINI
型番：MSM-100
電源：AC100V
消費電力：740W
「まずは実機を見てみたい」「既存の什器に収まるかサイズを確認したい」といったご要望にお応えし、デモ機の貸出も承っております。お気軽にお問い合わせください。
下記展示会にて実物商品をご覧いただけます。
第23回デザート＆スイーツ展に出展いたします。
開催期間 4/15～17
開催場所 東京ビックサイト
弊社ブース F-S14
今回販売させていただく、E-MPTとMSM-100の特別価格のお問い合わせは、下記までご連絡ください。その際PRTIMEを見た記載ください。
info@suntec-jp.co.jp
特別価格でのご提供は５月３１日までにご注文分とさせていただきます。
予めご了承ください。
【会社概要】
会社名：株式会社サンテックコーポレーション
本社所在地：〒131-0033 東京都墨田区向島2-8-12
設立：1993年11月12日
営業内容：
- 食品製造機械および調理機器の設計・制作・販売
- 食品製造機械、調理機械の輸出入
- 製菓・製パン材料の製造販売
- 包装資材の販売
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社サンテックコーポレーション
TEL：03-6746-9797 MAIL：info@suntec-jp.co.jp