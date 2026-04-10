最小スペースで最大の利益を。マルチベーカーシリーズに待望の新型が登場！新型販売を記念して特別価格でのご案内

株式会社サンテックコーポレーション

■ マルチベーカー MINI（ミニ）MSM-100

「PRO」の技術と「MAX」の汎用性が、この一台に凝縮。 熱板反転式の高い焼き上がり品質はそのままに、本体を極限までコンパクト化。人気の「マルチベーカーMAX」と共通のプレート（全35種類）がすべて使用可能です。

さらにPROの構造の利点を生かし、MSMにしかできないプレート【鯛焼き】と【エッグワッフル（バブルワッフル）】が新登場で全37種類すべてに対応。

変幻自在のメニュー展開： 季節や時間帯に合わせてプレートを替えるだけ。

売上最大化： 少量多品種の提供が可能になり、立地を選ばずチャンスを逃しません。

＜機械仕様＞

商品名： マルチベーカーMINI

型番：MSM-100

電源：AC100V

消費電力：740W

「まずは実機を見てみたい」「既存の什器に収まるかサイズを確認したい」といったご要望にお応えし、デモ機の貸出も承っております。お気軽にお問い合わせください。

下記展示会にて実物商品をご覧いただけます。

第23回デザート＆スイーツ展に出展いたします。

開催期間 4/15～17

開催場所 東京ビックサイト

弊社ブース F-S14

今回販売させていただく、E-MPTとMSM-100の特別価格のお問い合わせは、下記までご連絡ください。その際PRTIMEを見た記載ください。

info@suntec-jp.co.jp

特別価格でのご提供は５月３１日までにご注文分とさせていただきます。

予めご了承ください。

【会社概要】

会社名：株式会社サンテックコーポレーション

本社所在地：〒131-0033 東京都墨田区向島2-8-12

設立：1993年11月12日

営業内容：

- 食品製造機械および調理機器の設計・制作・販売- 食品製造機械、調理機械の輸出入- 製菓・製パン材料の製造販売- 包装資材の販売

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社サンテックコーポレーション

TEL：03-6746-9797 MAIL：info@suntec-jp.co.jp