「たのしみや、にしのみや-シーサイド・ピクニック・マルシェ-」開催

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下、当社）は、2026年4月11日（土）に西宮浜総合公園で開催される阪神園芸株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：植村弘）主催のイベント「たのしみや、にしのみや-シーサイド・ピクニック・マルシェ-」に共催として参加します。本イベントは、西宮市内および公園周辺の企業・団体と協力し、「海」と「広場」で過ごす、ちょっとした贅沢な日常をテーマに多彩なコンテンツを展開するものです。

当社ブースでは、未来を担う子どもたちに海を好きになってもらうことを目的に、公式アンバサダーである「さかなのおにいさん かわちゃん」による世界一楽しいおさかなクイズショーを開催します。楽しみながら海や魚について学べる体験を通じて、子どもたちが海に親しみ、興味を深めるきっかけを提供します。また、海の幸を活用したメニューとして、海藻の一種であるアカモクを使用した団子汁のふるまいも実施します。実際に「味わう」体験を通して、海の食文化や海洋環境への理解と関心を高めることを目指します。

さかなのおにいさん かわちゃん

「世界一楽しいおさかなクイズショー」

【日程】2026年4月11日（土）

【時間】1回目：11:00 / 2回目：14:00

【料金】無料

【場所】みやっこアカデミー

（レクリエーション広場）

※各回終了後には、書籍の販売およびサイン会を予定しております

アカモク団子汁のふるまい

【時間】12:00

（先着順、事前予約不要、なくなり次第終了）

【場所】みやっこアカデミー

（レクリエーション広場）

【運営】古野電気株式会社 /NPO法人 えびすバスケットボールクラブ

さかなのおにいさん かわちゃんプロフィール

さかなの生態や海の大切さを”オモロく”伝えることで、子どもの「やさしい想像力」を育てる活動をしている。オチとツッコミで展開するさかな4コマ解説はテレビ・イベントで人気！情報番組での水族館紹介や釣り番組ナビゲーター、ラジオDJとしてもレギュラー出演中。絵本作家として多数書籍を刊行し、テレビ東京「シナぷしゅ」では作詞作曲・うた・アニメーションも手がける。2023年より、FURUNO公式アンバサダーに就任。

関連リンク

2026年3月13日発表（阪神園芸）：西宮浜総合公園にて「たのしみや、にしのみや」～シーサイド・ピクニック・マルシェ～を開催します！

https://www.hanshinengei.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/press20260313.pdf

海に育てられた企業として、海を“未来”につなげていく

身近な海の魅力を伝えることで「好き」になってもらう。好きになったものは「守りたい」と思う。

一人でも多くの行動を後押しすることで豊かな自然を守り、「海を未来につなげていきます。」

https://future-vision.furuno.co.jp/sea-pulse/

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界100か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場