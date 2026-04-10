松尾研発AIスタートアップ株式会社2WINS、ISMS認証取得のお知らせ

株式会社2WINS

東京大学発のAIスタートアップ企業である株式会社2WINS（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：小川椋徹、以下「2WINS」）は、2026年3月5日(木)付で情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001:2022」およびその国内規格である「JIS Q 27001:2023」の認証を取得いたしました。

2WINSは、これまで製造業やインフラ、金融、広告/メディアなど幅広い業界を牽引する企業の「ツインズ」として、パートナー企業の経営課題に深く踏み込んだAIソリューションを提供してまいりました。創業時より厳格な情報管理体制を構築してまいりましたが、国際規格および国内規格に準拠したより強固な信頼を背景に、一層クライアント企業が安心してサービスをご利用いただけるよう情報セキュリティ管理体制の維持・向上に努めてまいります。

認証規格 : ISO/IEC 27001:2022; JIS Q 27001:2023

登録認証番号 : 103 153 2534352

認証登録範囲 : 法人向け AI ソリューションの設計開発・構築・提供

適用宣言書 ver 1.0.0 2026/1/7

初回認証登録日 : 2026年3月5日

審査・登録機関 : テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社

■株式会社2WINSついて https://www.2wins.ai/

2WINSは、東京大学が位置する本郷を拠点とする東大発AIスタートアップです。東京大学大学院やインド工科大学等の出身研究者を中心として、国内最先端の言語系AI・画像系AIを強みに、パートナー企業の経営課題に深く踏み込む本質的なソリューションを提供します。単なるAIベンダーではなく、課題設定から要件定義、PoC、研究開発・実装、運用まで一気通貫で伴走するパートナーとして、企業の成長を加速させます。最先端のAI技術と問題解決力を掛け合わせ、"勝たせるAI"を企業の競争力へ。2WINSは、アカデミアとビジネスの架け橋として、AIの社会実装をリードします。2025年3月、東京大学「松尾研発スタートアップ(R)」に認定。

設立： 2022年2月17日

所在地： 東京都文京区本郷2-36-2 TM畑中ビル3F・4F

代表者：代表取締役CEO 小川椋徹

事業内容：AIソリューション事業