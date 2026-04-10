【ARグラス×家具】次世代ライフスタイルを提案。XREAL×CAGUUUがブランドパートナーコラボレーションを4/10より開始！

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、家具ブランド「CAGUUU（カグー）」を展開するCAGUUU株式会社とのブランドパートナーコラボレーションを、2026年4月10日より開始いたします。これを記念し、CAGUUU公式オンラインショップで利用可能な5%OFFクーポンを配布いたします。

XREALは、ARによって視界の中に自然な大画面体験を持ち込み、場所に縛られない新しい日常を提案してきました。今回の取り組みでは、その視覚体験を支える身体環境として、CAGUUUの家具がもたらす快適性と組み合わせることで、より完成度の高い次世代ライフスタイルの実現を目指します。

XREAL×CAGUUU 共同キャンペーン

期間：2026年4月10日（金）12:00 ～ 2026年7月10日（金）23:59

内容：特設ページにてECサイトで利用できる5%OFFクーポンを配布

特設ページ：https://jp.shop.xreal.com/s/xrupr

コラボレーション特設ページについて

本コラボレーションに合わせて、両製品を組み合わせた「AR×家具」の新しいライフスタイルを提案する特設ページを公開いたします。ARグラスによって物理ディスプレイの制約を超え、家具によってその体験を快適に長く楽しめる環境を整えることで、住空間の価値を再定義する提案を行います。XREALは、サングラスのように身につけやすいフォームファクターと、日常に自然に溶け込むAR体験の両立を目指してきました。本特設ページでは、その世界観を生活空間の文脈に落とし込み、仕事・エンターテインメント・くつろぎの各シーンにおける具体的な活用イメージを訴求します。

ライフスタイル提案 ：ARグラスと家具の組み合わせによる新しい住空間のあり方を紹介

活用シーン紹介：ワークスペース、リビング、家中のくつろぎ空間を想定

コラボレーション背景

XREALは、ARを次世代の主要なコンシューマー体験のひとつと捉え、使いやすいデザインと先端技術を両立した製品開発を進めてきました。一方で、AR体験が生活の中に本格的に浸透していくためには、視覚AR（拡張現実）体験そのものだけではなく、それを受け止める身体の快適性や空間設計も重要になります。大画面コンテンツを好きな場所で楽しめることは大きな自由ですが、その自由を長時間・高品質に享受するには、姿勢や座り心地といった身体的基盤が欠かせません。

この考え方のもと、XREALはCAGUUUとの協業を通じて、「視覚の自由」と「身体への投資」を両立したライフスタイルをご提案します。XREALが提供するARによる空間拡張と、CAGUUUが提供する家具の快適性を掛け合わせることで、限られた居住空間でも機能性と没入感を高い次元で両立できる、新しい住環境のスタンダードを提案してまいります。

＜Collaboration seen＞

集中力とパフォーマンスを高めるデスク空間

XREALのARグラスを活用することで、物理的な大型モニターを設置しなくても、視界の中に大画面ワークスペースを展開できます。限られたスペースでも思考や作業領域を広く確保できるため、リモートワークや個人作業の自由度が高まります。そこに、独自の4Dアームレストなどを備えたCAGUUUの「AXISU」チェアを組み合わせることで、長時間の着座においても快適な姿勢を保ちやすくなり、ARグラスとの併用により集中力とパフォーマンスの最大化が期待されます。

リビングの中で、より自由で心地よい没入体験を

XREALのARグラスは、住まいの中に自分だけの大画面空間を生み出し、映画視聴や動画コンテンツ、ゲームなどのエンターテインメント体験をより自由なものへと広げます。大掛かりな設備を必要とせず、日常の延長線上で没入感を楽しめる点は、ARグラスならではの魅力です。その体験をさらに心地よくするのが、CAGUUUのソファです。ゆったりとした座面や幅広のアーム、日常使いに配慮した設計により、AR体験と身体のくつろぎが自然につながる空間を実現します。

家中のどこでも自分だけの特等席

ARグラスの魅力は、固定された場所に縛られず、自分の好きな場所をそのまま視聴空間へ変えられることにあります。XREALは、暮らしの中の多様な場所を、自分だけのシアターや作業空間へと変換する自由を提供します。これに、体を包み込むような座り心地を備えたCAGUUUのクッションやチェアを組み合わせることで、家のどこにいても快適で没入感のある時間を過ごせる環境づくりが可能になります。

■CAGUUUについて

CAGUUUは、「欲しい家具に、迷わず出会える」体験を提供するインテリアブランドです。私たちは、家具のあり方を構造から再設計することで、限られた人のものだった「上質な家具」を、誰もが手に取れる身近な選択肢へと進化させました。「高級家具の民主化」を掲げ、優れたデザイン、品質、納得の価格。その黄金バランスを叶える新しい家具の選択肢を追求しています。家具を単なる「消費」ではなく住環境の質を高め続ける「資産」として定義し、選ぶときの納得も、その先の暮らしの安心も。迷いのない「出会い」を支え、長く使い続けられる唯一無二の価値を提供し続けます。

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan