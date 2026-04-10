「ITmedia CxO Insights 2026 春」開催――AIで経営を武装する

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年4月16日（木）～ 4月17日（金）に「ITmedia CxO Insights 2026 春」を開催します。本イベントは「ITmedia エグゼクティブ」「ITmedia ビジネスオンライン」主催のデジタルイベントで、「AIで経営を武装する」をコンセプトとしています。「総合的なセキュリティ対策」「AI×経営」「データドリブン経営」の3つのテーマに合わせた講演・セッションを通じて、企業の経営課題を解決するヒントをお届けします。

■開催概要

■プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/57_1_4d6342f21efbe99c5802fc6c5403eebc.jpg?v=202604100851 ]

【Day1：総合的なセキュリティ対策】

生成AIやクラウドの活用が広がる一方で、情報漏えいやサイバー攻撃、内部不正などの「人的リスク」は、企業の信頼を揺るがす経営課題になっています。経営層に求められるのは、システム強化だけでなく、人・仕組み・技術を組み合わせた“総合的なセキュリティ経営”への転換です。本テーマでは、技術的な対策にとどまらずインシデント発生時の事業継続計画（BCP）や危機管理体制の構築、従業員のセキュリティ意識改革など、全社レベルでの対策をご紹介します。

- 基調講演：サイバー救急の最前線に学ぶ、有事に問われる経営判断と説明責任- セッション：“知っている”だけでリスクヘッジできる！？ 「サイバー攻撃前提時代」の仕組みづくりとは- 基調講演：サイバーリスクに挑むチーム経営：全員で守り攻める企業の未来- セッション：AI時代のソフトウェア脆弱性管理：増大するリスクを経営指標

【Day2-1：AI×経営】

生成AIと予測AIの進化は、業務プロセスや顧客価値の変革にとどまらず、投資判断や資源再配分を支える経営ツールへと進化しています。しかし、AI技術の進化は目覚ましく、その導入・活用には戦略的な視点と、組織全体での変革が不可欠です。本テーマでは、AIを前提とした業務プロセスをつくるだけでなく、AIを前提とした意思決定のあり方、経営の再設計のアプローチを、具体的な実践事例とともに紹介します。

- 基調講演：With AI時代にCxOに求められる意思決定基準 ～組織づくり・技術投資・業務最適化～- セッション：AIで“攻める”ための“守る”設計：経営レジリエンスを実現するデータ基盤とは- セッション：SAPのBTMが実現するAIエージェント管理・統制

【Day2-2：データドリブン経営】

経営ダッシュボードやBIツールの導入が進む一方で、可視化されたデータをどう行動につなげるかという課題に直面している企業は少なくありません。また、経営のスピードを高めるためには、経営層だけでなく、管理職や現場が同じデータを基に判断し、動ける環境づくりが欠かせません。これは事業継続と次世代の経営人材育成にも関わる重要な経営テーマです。本テーマでは、データから行動に移せる組織へ──経営戦略と業務執行をつなぐデータ活用の実践アプローチをご紹介します。

- 基調講演：ハピカン繁盛サイクルが事業を支える──丸亀製麺が取り組む、心を資本ととらえる経営とそれを支えるデータドリブンアクションの実践- セッション：少人数からすぐ始められる効果的な営業DXとは？



※プログラムのタイトルや内容は変更になる場合がございます。



プログラム詳細、参加申込はこちら(https://members08.live.itmedia.co.jp/library/OTk3NDY%253D?group=2604_CxO&np_source=press)

■「ITmedia CxO Insights」について

経営のかじ取りを担うCxO層に対し、AIとヒトの共創時代を勝ち抜くための戦略と新たな視点を提供するイベントです。セキュリティ、AI活用、経営のオブザーバビリティなど、成長戦略を描くうえで不可欠なテーマを厳選し、リスク対処と成長加速の具体策を提示する講演を多数用意して開催しています。

以上

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＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイティメディア株式会社 広報担当

pr@sml.itmedia.co.jp

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■ アイティメディア株式会社について

IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。

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