企業のAI活用を「定着」させる生成AI人材育成パッケージ「アイトレ」正式提供開始のお知らせ

リヴァイ株式会社

リヴァイ株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：脇 康平、以下「当社」）は、東証グロース上場の大手企業において約4ヶ月間にわたり実施した生成AI活用推進プロジェクトの実績をもとに、企業向け生成AI人材育成パッケージ「アイトレ」の正式提供を2026年4月より開始いたしました。

「アイトレ」は、単なるAIツール導入にとどまらず、社員一人ひとりがAIを実務で使いこなすまでの「定着」にこだわった、企業向け生成AI人材育成プログラムです。アカデミープロジェクト（AIセミナー・もくもく会による定着支援）・ガバナンスプロジェクト（社内ルール整備）・分析プロジェクト（AI活用効果の可視化）の3つを柱に、導入から定着・評価まで一気通貫で支援します。本プログラムは東証グロース上場企業にて導入され、AI活用率67.2% → 83.6%への向上、実務における週2.3時間の時間創出、現場でのAI活用ノウハウの循環などの成果をあげました 。

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■ 背景：なぜ「AI定着」が経営課題になっているのか

生成AI（ChatGPT、Geminiなど）の急速な普及により、多くの企業がAIツールを導入するようになりました。しかし、「導入したものの現場で使われていない」「一部の社員だけが使っていて組織全体に広がらない」「品質管理やリスク対応のルールが整っていない」など、AIツールの「定着」に課題を抱える企業が多いのも現状です。AIツール定着に課題を抱える理由として、汎用的なAI研修では、業界ごとに異なるリスク管理基準（著作権・情報セキュリティ・品質管理など）をカバーできないことや、AIを実際の業務で使用する方法まで落とし込めないことなどが挙げられます。多くの企業で抱えるこの課題に、リヴァイでは「ツールを入れて終わり」ではなく、「現場に根付くまで伴走する」ことを強みとした生成AI人材育成パッケージ「アイトレ」の開発に至りました。

■ 導入実績：大手企業（東証グロース上場）での成果（2025年12月～2026年3月）

当社は2025年12月より、東証グロース上場の大手企業において生成AI活用推進プロジェクトを実施しました。プロジェクト設計から社内展開・定着化まで一貫して支援した結果、以下の成果を達成しました。

プロジェクト設計から社内展開・定着化まで一貫して支援した結果、以下の成果を達成しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123829/table/14_1_857bd4cc3b64edb74251b2c1c6f862b5.jpg?v=202604100851 ]

■ 導入企業担当者コメント（大手企業・東証グロース上場）

「生成AIの研修は以前も受けたことがありましたが、どれも“知識を学ぶ”だけで終わってしまい、翌週には使わなくなっていました。アイトレは、実際の業務を題材にしたワークショップ形式で、“自分ごと”としてAIを使う体験ができました。今では週に何度もAIを使うメンバーが増え、社内でAI活用のノウハウが循環し始めています。」

■ 支援内容：大手企業（東証グロース上場）で実施した3つのプロジェクト

今回の支援は、以下の3つのプロジェクトで構成されました。

▶ アカデミープロジェクト（AI活用スキルの定着支援）

社員一人ひとりが生成AIを実務で使いこなせるようになることを目的としたプロジェクト。基礎知識の醸成を目的としたAIセミナー（全社向け講義）と、実際の業務を題材にして毎週AIの使い方を持ち寄る実践ワークショップ「AIもくもく会」を中心に実施。「知識で終わらせず、現場で使う」ことにこだわった継続的な支援を行いました。



▶ ガバナンスプロジェクト（社内ルール整備・リスク管理）

AIを組織全体で安全・適切に活用するための社内ルール・ガイドライン策定を支援。著作権リスク・情報漏洩対策・ハルシネーション（AI誤回答）への対応方針を整備し、法務・経営層への説明資料作成も含めて一貫してサポートしました。



▶ 分析プロジェクト（AI活用状況の可視化・効果測定）

社員のAI活用状況や業務改善効果を定量的に把握・分析するプロジェクト。活用率・業務時間削減・満足度などの指標を設計・測定し、取り組みの効果を経営層に可視化。次の打ち手の根拠となるデータ基盤を構築しました。

■ 「アイトレ」パッケージ概要

アイトレは、上記3プロジェクトの支援実績をもとに体系化した、企業向け生成AI活用定着プログラムです。各企業の課題・規模・AI活用レベルに応じてカスタマイズし、アカデミー（セミナー・もくもく会）・ガバナンス設計・分析の3領域を一気通貫で提供します。

詳細・個別相談は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■ 代表コメント

「日本企業のAI活用は、ツールの導入という“点”で終わっているケースがほとんどです。私たちが目指すのは、組織全体にAIが根付く“文化”を作ること。あらゆる企業がAI活用における品質管理・著作権・セキュリティといった課題を抱えています。それぞれの組織に真摯に向き合いながら、現場で使われるAI活用の仕組みを一緒に作っていきたいと考えています。

今回の正式提供開始は、私たちにとって単なるサービスローンチではなく、「AIと人が共創する職場づくり」への本格的な第一歩です。」

- リヴァイ株式会社 代表取締役 【脇 康平】

■ 会社概要

会社名 ：リヴァイ株式会社

所在地 ：東京都港区新橋四丁目1番1号

代表者 ：代表取締役CEO 脇 康平

設立 ：2023年5月

事業内容 ：AIに関するメディア事業、教育事業、開発事業、人材事業、その他コンサル事業およびイベント事業

コーポレートURL：https://corp.livai.jp/

お問い合わせ：https://corp.livai.jp/contact

メール ：info@livai.jp

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本プレスリリースに関するお問い合わせ先

リヴァイ株式会社 広報・PR担当

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