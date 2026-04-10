【リフォーム会社向け】無料の現場管理アプリを提供開始。施主や問屋との会話・ファイル連携を「MOZUコネクト」で一元管理

MOZU株式会社

業界初の「デジタル問屋」MOZUオーダーを運営するMOZU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：野口 真平）は、現場管理アプリ「MOZUコネクト」を無料で提供を開始。

MOZUコネクトは、MOZUオーダー会員約2万社のリフォーム会社の声をもとに開発し、現場管理に必要な機能を網羅しています。

▼「MOZUコネクト」詳細ページ

https://about.connect.cnt.mozu-inc.jp/

▪️ 開発の背景：リフォーム会社のDX化の課題である「費用」と「難しさ」を解決

当社はこれまで、MOZUオーダーを通じて全国2万社以上のリフォーム会社・工務店と取引してきました。その中で、現場管理ツールに関する共通の課題が多く聞かれました。

- 機能が多すぎて、職人や社内が使いこなせない- ITに不慣れな協力会社や施主にアプリを入れてもらえない- 費用が高く、小規模現場が多い自社では導入に踏み切れない

MOZUコネクトは、こうした課題を受けて、現場への浸透を最優先に設計しました。

▪️「MOZUコネクト」の3つの特徴

1.施主・職人に新しいアプリは不要

現場管理ツールの導入が失敗する最大の原因は、職人や施主に新しいアプリを入れてもらうハードルの高さです。

MOZUコネクトから送ったメッセージや図面は、相手のLINE・SMS・メールに直接届きます。

施主や職人側の対応は不要です。

2. 基本料金無料

「現場数は増えても無料」「コストを気にせず全社員に使わせたい」「写真やファイルの容量を気にせず使いたい」というリフォーム会社のニーズに応え、現場数やユーザー数による課金はありません。

デジタル問屋として資材流通を担う当社が、現場管理の効率化もセットで支援することで、建築業界全体の生産性向上に寄与することを目指します。

3. 直感的なUIで「迷わない」操作性

進捗・顧客・写真管理など現場に必要な機能を、LINEに近い直感的なUIに絞り込みました。

マニュアルなしで誰でも使い始められます。

▪️先行導入いただいたリフォーム会社の声

【株式会社PLAN NOTE 西村記一氏】

1.導入の背景と課題

施主や問屋との連絡ツールを統一していなかったため、顧客管理や連絡手段がバラバラに。それにより、連絡漏れなどが発生しており、失注につながることも。

2. 導入の決め手

弊社の施工管理業務に合致していた。そして、無料。何より、MOZUオーダーさんを以前から導入しておりましたが、施工管理アプリ（コネクト）とMOZUオーダーさんとの連動性に驚きました。

3. 導入後の効果

「社内の施工管理業務の簡素化」及びご提案までの「スピード感」が上がりました。

また、データ管理の簡素化及びクラウド保管の安全性。

現地調査から、見積のご提案までの流れをツール一元化することで手間がかなり減りました。

4. 意外な発見・メリット

導入後、コネクトの使い勝手や要望を、担当者さんにいくつかお伝えさせていただきましたが、すぐに是正対応頂き、現場目線で使いやすいシステムにアップデートされ、運用がスムーズになりました。

5.検討中の中小建築・リフォーム会社へのメッセージ

大手施工管理アプリもとても使いやすいのですが、ＭＯＺＵコネクトは建材商社が開発した施工管理アプリのため、現場管理の弱点などを十分に理解された上で設計されていることを実感しています。

特に現場管理者や営業においては「一気通貫」で業務を進められることができるため、とてもおすすめです。

【湘南B&Rワークス 三浦雄大氏】

1. 導入の背景と課題

導入前は、仕様書や見積もりデータをメンバーがそれぞれ別の場所に保存しており、「どれが最新版かわからない」という状況が頻繁に発生していました。

また、情報共有のたびにメールやLINEを何往復もする必要があり、その手間と時間のロスが大きな課題でした。

2. 導入の決め手

まず完全無料で始められることが導入のきっかけでした。

加えて、もともと信頼していたMOZUオーダーの新サービスということで、安心して試すことができました。

3. 導入後の効果

案件を開くだけで仕様書・見積もりなどすべての情報に一括アクセスできるようになり、「あの資料どこだっけ？」という場面がなくなりました。

メールやLINEの往復も大幅に減り、心理的な負担も軽くなったと感じています。

4. 意外な発見・メリット

案件が一覧で並び、それぞれの進捗状況も視覚的に把握できる点が想定以上に便利でした。

パッと見るだけで全案件の状況が分かるので、社内管理がシンプルになりました。

5. 検討中の方へのメッセージ

使い方がわからなくても、担当者の方が丁寧にサポートしてくれます。使いにくい点があっても、ヒアリングして改善してくれる姿勢があり、他のツールと比べてレスポンスの速さは段違いです。

「今後どんどん良くなっていく」という確信を持って使えるサービスです。

▪️MOZUコネクトは、なぜ無料なのか

MOZUコネクト」は、当社の主力サービスであるデジタル問屋「MOZUオーダー」の会員向けに開発しました。

本アプリを通じて現場管理の効率化を実感していただくことが、結果として資材調達の円滑化やさらなる利便性向上につながると考えています。建築業界全体のDXを底上げするため、基本サービスを無料で提供します。

※ご利用には無料のMOZUオーダー会員登録が必要となります。

▪️ MOZUコネクトについて- サービス名： MOZUコネクト- 主な機能： メッセージ一元管理（LINE/SMS連携）、現場・顧客管理、写真・ファイル共有、進捗管理- 利用料金： 基本料金無料- 公式サイト： https://about.connect.cnt.mozu-inc.jp/(https://about.connect.cnt.mozu-inc.jp/)

＜会社概要＞

- 会社名：MOZU株式会社- 所在地：〒105-0001東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル11F- 代表者：代表取締役CEO 野口 真平- 設立 ：2023年5月- URL：https://about.mozu-inc.jp/

<本リリースに関するお問い合わせ先>

- MOZU株式会社- 広報担当：角田- TEL：03-6555-3152Email：pr@mozu-inc.com