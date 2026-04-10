【3月のイベント情報】美容のテーマパーク“パナソニックビューティ表参道”にて無料で参加いただける「美腸美肌を作るインナーケア講座」を開催。公式LINEから参加受付中。

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、美容・健康体験型イベントを多数開催いたします。

パナソニックビューティ表参道公式インスタグラム(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/)より、随時イベント情報を発信中。

●腸は肌の鏡。美腸美肌を作るインナーケア講座を開催・参加受付中

参加無料/事前予約制

お肌の状態にも影響を与える「腸」について学んでみませんか？

腸活ビューティニスト代表の中島真知子様を講師にお迎えし、腸の吸収率と血液の質が肌に影響する仕組みを解説。サプリメント依存ではなく「腸壁を整えること」の実践方法をご紹介いたします。



●開催日：2026年4月16日(木)

●開催時間： １.13:00～13:45（キャンセル待ち） ２.15:00～15:45 ３.17:00～17:45

●参加費無料/事前予約制

●申し込み方法

パナソニックビューティ表参道の公式LINEから予約受付

https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og(https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og)

※ご参加にあたり中島真知子さんとパナソニックビューティ表参道の公式Instagramをフォローお願いいたします。

中島真知子さんインスタグラムアカウント(https://lstep.app/VvDso8f)

パナソニックビューティ表参道インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/)

その他、参加にあたってのご注意点につきましては、公式LINEをご確認ください。

●人気ヘアケアブランド“Sorule”のシャンプー・トリートメントのトライアルパウチがもらえる、インスタフォローキャンペーン開催中

トライアルパウチが無くなり次第終了／お一人様1点までのお渡しとなります

理想の髪の正体は、実は“やわらかさ”。

髪と心、どちらにも寄り添いながら、毎日の中に“やわらかさ”を育むセルフケアブランド

「Sorule（ソルレ）」。

パナソニックビューティ表参道に来場し、Sorule（ソルレ）の公式インスタグラムをフォローすると、リニューアルしたばかりのSoruleのシャンプー・トリートメントのトライアルパウチをプレゼントいたします。

●開催期間：4/19(日)まで

※トライアルパウチが無くなり次第終了となります。

●キャンペーン参加条件

パナソニックビューティ表参道に来場し、Soruleの公式インスタグラムをフォロー

※詳しい参加方法は館内の案内をご確認ください。

Sorule公式サイト(https://sorule.com/)

Sorule公式インスタグラム(https://www.instagram.com/sorule_official/)

2026年4月の店休日

2026年4月20日（月）は終日店休日となります。

Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。

最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。

人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。

■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号

【お問い合わせ】03-6804-2010

【営業時間】11:00～19:00

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html