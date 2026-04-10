日本ハネウェル合同会社

2026年4月吉日

ハネウェルは グローバルにて事業部再編を進めております。日本ハネウェル合同会社のPSS（プロダクティビティソリューションズ）事業部は 令和8年5月1日をもちまして、新たに設立された新会社 「 PSS JAPAN合同会社 」 へ移管され、事業運営をしていくことを決定したことをご案内申し上げます。

新会社の概要 （効力発生日： 令和8年5月1日）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180726/table/1_1_5f81c35e8b098142daef236568e3ca04.jpg?v=202604100851 ]

新体制のもと、これまでと変わらず全社を挙げて日本のお客様とパートナー様へ一層のご満足をお届けするよう活動してまいります。

両会社とも、引き続き今までと同様の条件にてお取引をさせていただきたく存じます。

今後とも倍旧のご愛顧、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

日本ハネウェル合同会社

PSS事業部