クラウドビルダーズ、AWSエンジニア向けQAプラットフォームをリリース

クラウドビルダーズ株式会社

クラウドビルダーズ株式会社（本社：東京都港区赤坂、代表取締役：池西耕平）は、AWSエンジニア向けQAプラットフォームを、2026年4月10日（金）に正式リリースしました。

このプラットフォームは、AWSに関する技術的な質問・回答を通じて、現場課題の解決や学習効率の向上を支援するAWSエンジニア特化の「仕事の中で使える便利ツール」です。

加えて、直感的なUIでスキルシートを作成・登録でき、それら人物情報や希望条件をもとに、AWS特化型エージェントであるクラウドビルダーズから、適した求人・業務委託案件の紹介を受けることも可能です。

■実施背景・目的

クラウド技術、とりわけAWSは国内企業のDXを支える基盤として利用が拡大する一方、現場では様々な課題が顕在化しています。

- AWSのアップデート速度が速く、現場の疑問が自己解決しづらい- プロジェクトごとの知見が散在し、ナレッジが属人化しやすい- 学習・実務経験・スキルの可視化が難しく、適切な挑戦機会（案件・ポジション）につながりにくい

クラウドビルダーズは、AWS特化型エージェントとして、クラウド業界ならびにAWS領域で活躍するエンジニアの技術向上と社会的地位向上を目指してきました。

今回リリースするプラットフォームは、技術の学び合いによる現場課題解決と、スキル可視化を起点とした就業支援を統合することで、AWSエンジニアがよりよい現場・よりよい成長機会に到達できる状態を実現するための取り組みです。

■AWSエンジニア向けQAプラットフォームの機能

AWSエンジニア同士の実践知を集約し、日々の業務推進・スキルアップ・キャリア形成を同時に後押しするプラットフォーム。

- 業務課題をすぐ解決するQAAWSの設計・構築・運用・セキュリティ・コスト最適化など、実務で発生する疑問を投稿し、知見を持つエンジニアから回答を得られます。現場課題を短時間で解消し、エンジニア自身の成果物の品質とスピード向上に貢献します。- 技術共有によるコミュニティ活性回答を通じたナレッジ循環により、AWSエンジニア同士の学び合いを促進し、クラウド技術の底上げにつなげます。- スキルシート作成・登録と、就業支援直感的なスキル登録インターフェースにより、経験領域やレベル感をストレスなく可視化。登録スキルをもとに、AWS領域でスキルアップが見込める求人・案件（正社員／業務委託）について、クラウドビルダーズから紹介を受けることができます。※紹介の有無・内容は条件により異なります。↑実際のQ＆A画面

■ご利用方法

- QA回答の閲覧：登録不要で利用可能- QAの回答や投稿：簡単なユーザー登録で参加可能- 就業支援：スキルシート登録により、適した求人・案件の紹介が可能

■サービスページ（QAプラットフォーム）※QA閲覧は登録不要

https://platform.cloudbuilders.jp/qa(https://platform.cloudbuilders.jp/qa)

★QAの回答や投稿、求人・業務委託案件の相談はこちらから登録

https://platform.cloudbuilders.jp/signup

■お問い合わせ先

〇企業の方（採用支援・協業に関するお問い合わせ）

https://www.cloudbuilders.jp/lp-cloudbuilders/

〇求職者の方（転職・キャリア相談に関するお問い合わせ）

https://platform.cloudbuilders.jp/signup

■Cloud Buildersの強み

・AWS特化型人材エコシステム：求人・教育・実案件への参画まで一気通貫で支援

・AWSパートナー企業としてのサポート：AWSファンド制度などを活用し費用を抑えた導入が可能

・業種横断での対応力：製造・インフラ・IT・スタートアップなど、あらゆる業種での導入実績とナレッジ

■AWS特化型人材サービス「Cloud Builders（https://www.cloudbuilders.jp/）」について

クラウドビルダーズが運営する、AWS特化型人材サービス。Cloud BuildersではWebサイトにて、AWSに特化した求人情報のほか、AWSのトレーニングや、調査レポート、その他関連コンテンツを積極的に発信しています。

■AWSに精通したエンジニア採用を検討している企業様向け

クラウドビルダーズでは、事業状況に応じて適切なスキルを持つAWSに精通したエンジニアご紹介しています。AWSに精通したエンジニアの正社員・業務委託での登用をご検討の採用ご担当者様は、下記お問い合わせ窓口よりご連絡ください。

企業問い合わせページ：https://corp.cloudbuilders.jp/#contact

■クラウドビルダーズ株式会社について

2020年創業、5,000名を超えるAWSに精通したエンジニアの就業支援を展開。人材サービス型AWSパートナーならびに、当社の社員が自らAWSに関するトレーニングと認証を受けた、AWS セレクトティアサービスパートナーに認定。AWSに精通したエンジニアの採用から育成・輩出までを一貫して行う。

AWS受託開発、クラウドコスト削減、脆弱性診断も行う。

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

クラウドビルダーズ株式会社

TEL：03-4446-2850（平日10:00～18:00)

Email：cb-support@cloudbuilders.jp

クラウドビルダーズ株式会社 会社概要

設立 ：2020年12月9日

代表者 ：代表取締役 池西耕平

資本金 ：50,000,000円

URL ：https://corp.cloudbuilders.jp/

事業内容：

● AWS特化型人材紹介サービス

● AWSのシステムエンジニアリングサービス（SES）

● AWS組織の構築を目指す企業様向け採用代行（RPO）

● エンジニア向けAWS技術習得プログラムの提供

● AWS受託開発、セキュリティ支援サービスの提供

※掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。