【最大150万円・最大50％補助】日本で働く外国人向け オンライン日本語学習ツール「Japany」が「デジタル化・AI導入補助金2026」対象ツールに採択

株式会社明光キャリアパートナーズ株式会社明光キャリアパートナーズ（東京都千代田区、代表取締役社長：中川拓哉）が提供する日本で働く外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」が、経済産業省が推進する中小企業デジタル化・AI導入支援事業「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに採択されました。

デジタル化・AI導入補助金 2026とは

デジタル化・AI導入補助金 2026とは、中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸの推進、サイバーセキュリティ対策、インボイス制度への対応等に向けたITツールの導入を支援する制度です。

中小企業・小規模事業者様が「Japany」を導入する際に、デジタル化・AI導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。

「Japany」は外国人材の定着・活躍とキャリアアップを支援する日本語e-ラーニングです。日本語会話や試験対策（日本語能力試験や特定技能試験1号・2号）など、日本で働く上で必要な学習を一つのアプリで完結できます。企業の担当者は、管理者画面から受講者の学習時間やテストの結果を確認でき、効率的に学習管理ができます。

「Japany」の5つの強み

１.技能実習生・特定技能人材向けにJLPTと各種試験対策コンテンツを完備

技能実習ビザや特定技能ビザで入国した外国人材が日本での生活・仕事に馴染み、長期的に活躍できるようワンストップで学習をサポートします。円滑な就業のための日本語会話講座や日本文化マナー講座に加えて、ビザ切り替えのために必要な日本語能力試験や特定技能2号の試験対策講座を提供しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115477/table/69_1_8699c9f18f7ed4c47a8768e8938ba323.jpg?v=202604100851 ]

２.質の高い学習コンテンツ

教育のプロ・明光キャリアパートナーズの専属日本語講師が作成した体系的なカリキュラムと分かりやすい授業動画で、効率的に日本語を習得できます。

３.企業担当者様の学習管理の負担を軽減

法人のご担当者様に管理者アカウントを付与します。管理者画面にて受講者の日々の学習時間やテストの点数・学習進捗率を確認でき、一括で学習レポートを出力できます。

４.操作画面・コンテンツは11言語に対応

英語・ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・タガログ語・タイ語・中国語・モンゴル語・クメール語・ポルトガル語の計11か国語に対応しています。初級の方でもスムーズに学習を始められます。

５.学習の継続を支えるスマートフォンアプリ

スマートフォンでいつでもどこでも学習を進めることができ、忙しいスケジュールの中でも継続的な学習が可能です。

Japany サービスサイト：https://meikoglobal.jp/service/japany/

「Japany」は外国人材の定着・活躍とキャリアアップを支援する日本語e-ラーニングです。

日本語会話や試験対策（日本語能力試験や特定技能試験1号・2号）など、日本で働く上で必要な学習を一つのアプリで完結できます。企業の担当者は、管理者画面から受講者の学習時間やテストの結果を確認でき、効率的に学習管理ができます。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社明光キャリアパートナーズ

TEL：03-5332-7591

e-mail：japany@meiko-career.jp

▶株式会社明光キャリアパートナーズについて

学習塾の『明光義塾』を運営する株式会社明光ネットワークジャパンの子会社として、世界中の人々のキャリアのパートナーとして、それぞれが目指す豊かなキャリアの実現を支援し、日本と世界の企業の更なる発展に貢献することをヴィジョンに掲げています。URL： https://meiko-career.jp/

▶「MEIKO GLOBAL」について

「MEIKO GLOBAL」は、明光キャリアパートナーズが提供する外国人材の採用および教育・研修のワンストップサービスです。外食業・介護業を中心とした特定技能人材の紹介と支援、様々な業界（建設・製造・介護・外食・IT・宿泊など）の外国籍社員に向けた日本語やビジネスマナーなどの研修、資格試験対策講座を実施しています。URL：https://meikoglobal.jp/

デジタル化・AI導入補助金2026 公式サイト https://it-shien.smrj.go.jp/(https://it-shien.smrj.go.jp/)

▼第1次締切分

締切日：2026年5月12日（火）17:00

交付決定日：2026年6月18日（木）（予定）

事業実施期間：交付決定～2026年12月25日（金）17:00（予定）

事業実績報告期限：2026年12月25日（金）17:00（予定）

▼第2次締切分

締切日：2026年6月15日（月）17:00

交付決定日：2026年7月23日（木）（予定）

事業実施期間：交付決定～2027年1月29日（金）17:00（予定）

事業実績報告期限：2027年1月29日（金）17:00（予定）

▼第3次締切分

締切日：2026年7月21日（火）17:00

交付決定日：2026年9月2日（水）（予定）

事業実施期間：交付決定～2027年2月26日（金）17:00（予定）

事業実績報告期限：2027年2月26日（金）17:00（予定）



▼第4次締切分

締切日：2026年8月25日（火）17:00

交付決定日：2026年10月7日（水）（予定）

事業実施期間：交付決定～2027年3月31日（水）17:00（予定）

事業実績報告期限：2027年3月31日（水）17:00（予定）

株式会社明光キャリアパートナーズ

代表取締役社長：中川 拓哉

本社所在地 ：東京都千代田区麹町五丁目４番地JPR麹町ビル3階

資本金 ：5000万円

事業許可番号 ：人材紹介／13-ユ-314857 人材派遣／派13-316441

学習塾の『明光義塾』を運営する株式会社明光ネットワークジャパンの子会社として、2022年9月に設立。世界中の人々のキャリアのパートナーとして、それぞれが目指す豊かなキャリアの実現を支援し、日本と世界の企業の更なる発展に貢献することをヴィジョンに掲げております。



e-learning『Japany』 https://meikoglobal.jp/lp/japany_/