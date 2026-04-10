AI活用の特許出願書類作成システムを2026年4月11日に提供開始

株式会社ReySolid特許出願書類の作成を支援する『SAKIGAKE IP』の画面イメージ

2026年4月11日、株式会社ReySolid（本社：川崎市多摩区三田１-２６-１２、代表取締役：田所禎幸）は、SAKIGAGE IPの提供を開始します。この新サービスは、AIを活用して特許明細書・特許請求の範囲の作成を支援します。

詳細はhttps://sakigakeip.com(https://sakigakeip.com/)にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

近年、生成AIの活用がさまざまな業務領域で進む一方で、専門性が高く、正確性が求められる分野での文書作成業務では、AI活用が十分に進んでいない場面もあります。

特に、特許申請や士業関連の書類作成では、必要事項の整理、文章構成の検討、表現の調整などに多くの工数や費用がかかるだけでなく、専門的な知識や判断が求められます。

株式会社ReySolidは、こうした現場の課題に着目し、AIの活用によって、専門文書作成業務をよりスムーズに進められる環境の実現を目指して、本サービスを開発しました。

サービス詳細

1．特許出願書類の作成を支援

利用者が入力した情報をもとに、特許明細書・特許請求の範囲作成を支援します。

文章構成のたたき台を素早く整理できるため、作成業務の初動を効率化できます。

2．AI活用により文案作成を効率化

ゼロから文章を作る負担を減らし、確認・修正に集中しやすい業務フローを実現します。

これにより、実務担当者や専門家がより付加価値の高い業務に時間を使いやすくなります

3．業務時間の削減と標準化を支援

担当者ごとの経験やスキルに依存しやすい文書作成業務について、

一定のフォーマットに沿った形式で整理・出力することで、業務の平準化を支援します。

4．士業・企業の実務に配慮した設計

特許・法務・知財関連業務に関わる利用シーンを想定し、

実務で使いやすい入力・出力フローを重視して設計しています。

想定される利用者

- 弁理士事務所- 特許事務所- 知財部門を持つ企業- 士業関連の文書作成業務を行う事業者- 専門文書の作成効率を高めたい企業- 専門知識を利用したい個人の方

サービス料金

特許出願書類作成システムSAKIGAGE IPは、お試しいただきやすいスポットプランを設定しており、

初期導入を検討しているユーザー向けにリリース記念キャンペーンも用意しています。

今後の展開

株式会社ReySolidは今後も、AIを活用した業務支援サービスの開発を通じて、専門性の高い業務における生産性向上と業務負担軽減に取り組んでまいります。

また、利用者の声をもとに機能改善を進め、より実務に即したサービス提供を目指します。

サービス概要

サービス名：SAKIGAGE IP

提供開始日：2026年4月11日

提供形態：Webサービス

利用料金：スポットプラン 15,000円 ※月額、年額に関してはお問い合わせください。

サービスURL：https://sakigakeip.com/

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社ReySolid

担当者名：西尾、鈴木

E-mail：info-sakigake-ip@reysolid.co.jp