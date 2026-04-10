CGOドットコム、NOK株式会社に向けて社員の自己効力感を引き出す「ギャル式(R)︎1on1」を始動

合同会社CGOドットコム

CGOドットコム（総長：バブリー、以下「CGOドットコム」）は、NOK株式会社（代表：代表取締役社長執行役員 グループCEO 鶴正雄）」のR&Dアイデアファクトリー部（以下、「アイデアファクトリー部）と共に、社員一人ひとりの自己効力感を高め、それぞれが新規事業のテーマを前向きに推進できることを目指す取り組みとして「ギャル式(R)︎1on1※1」を含むプログラムを提供しました。



今回ご依頼いただいたNOK株式会社は、モビリティや電子機器など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供しているモノづくり企業です。

アイデアファクトリー部では、既存技術を使った新規事業のアイデア創出および、そのアイデアから生まれたテーマの推進に取り組んでいます。前向きかつ主体的に推進していくためには、社員一人ひとりがそのアイデアに熱量を持っていることが重要だと考えました。

そこでCGOドットコムは、まず2025年10月に「ギャル式ブレスト(R)︎※2」を実施。誰もがフラットに対話できる環境の中で、主体的に考えて意見を出すための取り組みを行いました。

▲画像は2025年10月に実施した「ギャル式ブレスト(R)︎」のもの

さらに「ギャル式ブレスト(R)︎」で培った自発的なマインドを実業務で活かすために、2025年12月より「ギャル式(R)︎1on1」プログラムの提供を開始。

参加者それぞれが推進しているテーマの進捗を確認・整理すると共に、ギャルによって参加者の行動がポジティブに肯定され、自信や行動意欲の向上、テーマに対する熱量の維持へと繋げる取り組みを実施しています。

【ギャル式1on1概要】

「ギャル式(R)︎1on1」は次のステップで行われます。

月に1回オンライン60分で、ギャルと参加者が1対1でワークを実施するほか、定期的な効果測定も行います。

実施前には、担当者へのヒアリングを行い、課題や目指す姿を設定。要件をもとに評価指標を作り、参加者の状態を定量・定性で記録します。ヒアリングの内容をもとに1on1を実施し、実施後には効果測定の結果をまとめ、レポートとして納品します。

「ギャル式(R)︎1on1」では、以下のような効果が期待できます。

CGOドットコムでは、心理的安全性の高い環境づくりと主体性を引き出す取り組みを通じて、一人ひとりの可能性や組織全体の可能性を最大化することを目指しています。今後も「ギャル式ブレスト(R)︎」や「ギャル式(R)︎1on1」プログラムをはじめ、参加者の自己効力感を引き出し、自走していけるチームを築けるよう支援を続けてまいります。

【お問い合わせフォーム】https://cgo-gal.com/contact

※1「ギャル式(R)︎1on1」とは、ギャルマインド（自分軸・直感性・ポジティブ思考）をベースに、参加者一人ひとりの“感情”に丁寧に向き合うコーチング型プログラムです。

※2 「ギャル式ブレスト」とは、CGOドットコムが独自に開発したフォーマットを使用し、新たな可能性の「タネ」を発見、そしてカタチに落とし込むプログラムです。ギャルの直感的で忖度のないコミュニケーション方法を体験できます。

【関係者コメント】

NOK株式会社 R&Dアイデアファクトリー部価値創造企画課 課長 外山様 コメント

CGOドットコムとの出会いは約4年前に遡ります。当時、彼らのイベントに参加した際、参加者の発想を一気に解き放ち、アイデアを「形」へと引き上げていく強いパワーに圧倒されました。



今回「ギャル式ブレスト」を導入した狙いは、商品開発における新たな発想の場をつくることです。R&Dメンバーが持つ技術やアセットを、より生活者目線で捉え直し、自由に思考できる環境が必要だと考えた際、CGOの「ギャルマインド」が最適だと確信しました。



実際のブレストでは、ギャルマインド特有の空気感によって、メンバーが自分の直感や「面白そう」という感覚を素直に言葉にでき、そこから一気にアイデアが広がりました。その結果、自社の強みを活かしつつも、具体的な商品化をイメージできるユニークな提案が次々と生まれました。



今回の取り組みを通じて、ギャルマインドの核である「自分軸」「直感力」「ポジティブ思考」は、商品開発と非常に相性が良いと実感しています。「正解を探す」のではなく「まず出してみる、広げてみる」。この姿勢こそが、新しい切り口を生む鍵となります。



さらに、今回は「ギャル式1on1」も導入しました。これは、ブレストで芽生えた前向きな意識を一過性にせず、継続的な行動へ繋げるためです。個々のアイデアや違和感を大切にする文化が日常業務に溶け込み、新商品創出の土壌が社内に根付いていくことを期待しています。

合同会社CGOドットコム総長バブリー コメント

ギャル式(R)︎1on1は、一人ひとりの中にある「このテーマやりたい」「これ気になる」「なんかワクワクする」そんなバイブスの源泉を、本人と一緒に掘り当てていく時間です。

その人が本来持っているギャルマインド――自分軸・直感性・ポジティブ思考――が、 今どこに眠っているのかを丁寧に見極めながら、完全に個別アプローチで向き合っています。

普段の業務の中ではなかなか気づけない、「自分ってここでアガってたんだ」「これが私の原動力だったんだ」という感覚。 その自分のアゲを取り戻した瞬間に、参加者自身が 『自分で前に進める』バイブスを自然と立ち上げていきます。

今回、NOK株式会社R&Dアイデアファクトリー部の皆さまとのお取り組みを通じて、テーマへの向き合い方が少しずつ変わり、『やらされている』ではなく『自分が進めたい』という空気が、無理なく自然に生まれてきていることを強く感じています。



CGOドットコムはこれからも、ギャルマインドを軸に、一人ひとりのバイブスを最大化し、アゲな状態で自走できる個人とチームを増やしていきます。

主催者概要

NOK株式会社R&Dアイデアファクトリー部 様

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。



15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。



自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、OA機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。

合同会社CGOドットコム

「世の中のバイブスをアゲる」ことをミッションに、社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行なっております。

主力サービスである「ギャル式ブレスト(R)︎」は、CGOドットコムが独自に開発した「ギャル式ブレスト(R)︎」のフォーマットを使用し、世の中の課題や企業が持つ悩みに対して、新たな切り口から解決に向けた「アイデアのタネ」を発見するプログラムです。

組織内の忖度文化の解消やコミュニケーションの円滑化、アウターブランディングとしてのクリエイティブアイデアの創出をサポートします。

▶︎三菱鉛筆(株)様や東急建設(株)様、札幌市役所様など、100社以上の企業団体様との導入実績

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