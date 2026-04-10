地肌でとろける、まるでソルベのような新感覚ヘアケア。頭皮や髪のお悩み別で選べる、2種の「EPIS メルティビタミンソルベヘッドスクラブ」が新登場！

株式会社EPIS

株式会社EPIS（本社：岐阜県美濃市、代表取締役：古川慎人）は、頭皮と髪の悩みに合わせて選べる新作ヘアケアアイテム「EPIS メルティビタミンソルベヘッドスクラブ（全2種）」を2026年4月中旬より発売いたします。

なお、全国発売に先駆け、生活雑貨専門店のロフト※一部店舗を除く にて2026年3月1日より先行販売を開始しております。

■販売情報

全国のロフトおよびロフトネットストアにて先行販売を実施

先行販売： 2026年3月1日より順次（ロフト）

一般発売： 2026年4月中旬予定

★商品はEPIS公式オンラインショップにて購入可能です。(https://shop.epis-inc.com/categories/5877603)

開発の背景

「頭皮のベタつきが気になる」「髪のパサつきをなんとかしたい」…など、季節の変わり目やライフスタイルによって変化する髪と頭皮の悩み。



株式会社EPISは、そんな多様な悩みに応えるべく、ソルベのようにとろけるテクスチャーで、心地よくケアができる「EPIS メルティビタミンソルベヘッドスクラブ」を開発しました。成分に徹底的にこだわり、自宅にいながらサロン級のスペシャルケアを提案します。

■商品ラインナップ

【メルティミント】皮脂汚れ、ベタつき、ニオイが気になる方に。

EPIS メルティビタミンソルベヘッドスクラブ（メルティミント）

頭皮の余分な皮脂や毛穴の汚れをすっきりと洗い上げ、清潔な状態にリセット。健やかな髪が育つための理想的なコンディションを整えます。

海シルトとティーツリー葉油配合で、余分な皮脂や汚れを吸着し、すっきりと取り除きます。



価格：2,100円（税込2,310円）｜内容量：200g

【メルティシトラス】髪のダメージ、パサつき、広がりが気になる方に。

EPIS メルティビタミンソルベヘッドスクラブ（メルティシトラス）

乾燥しがちな頭皮をケアしつつ、髪そのものにうるおいを与え、内側から補修。毛先までしなやかで、まとまりの良い髪へ導きます。ケラチンとコラーゲン配合で、内側から髪を補修し頭皮に潤いをチャージします。サロン帰りのようななめらかでまとまりの良いツヤ髪へ導きます。



価格：2,100円（税込2,310円）｜内容量：200g

製品のこだわり・特徴

1. 弾けるビタミンEカプセル配合で美髪ケア

乾燥やダメージでパサつく髪へ。本製品最大の特徴は、スクラブの中に配合された「ビタミンEカプセル」です。ビタミンEを凝縮したカプセルが頭皮で弾け、芯から輝くようなツヤと、サラサラな指通りを実感いただけます。

2. 髪と地肌に「オーガニックの贅沢」と「ボタニカルの力」

アルガニアスピノサ核油やツバキ種子油をはじめとする「5種の厳選オーガニック成分」と、カニナバラ果実エキスなど「7種の植物エキス」を贅沢に配合。

植物の力が乾燥しがちな頭皮と髪に深く浸透し、内側から輝くような自然なツヤと潤いを与えます。

3. 敏感肌の方も使いやすい「7つの無添加処方」

頭皮への刺激が懸念される成分を極力カットしました。

【不使用成分】 合成香料、パラベン、鉱物油、合成着色料、エタノール、サルフェート、紫外線吸収剤

4. 心安らぐ「天然精油100%」の香り

合成香料は一切使用せず、植物から抽出した100%天然精油のみで香りづけを行いました。バスルームいっぱいに広がる上質なアロマ体験をお届けします。



5. 衛生面での不満を解消！「スマート設計チューブ」

スクラブ製品に多いジャータイプ（広口容器）特有の「水が入って不衛生」「開け閉めが面倒」といった悩みに着目。最後まで中身に触れず、お風呂場でも衛生的に使えるチューブタイプを採用しました。濡れた手でも使いやすい、こだわりのスマート設計です。

■使用方法

～週に1・2回のスペシャルケア～

いつものシャンプーの前に使用することで、頭皮環境を整えます。

１. 頭皮にやさしくなじませる

髪と頭皮を予洗いした後、適量を手に取り、水分を軽く切った頭皮全体にやさしくなじませます。





２. すすぎ・シャンプー

スクラブの粒感がなくなるまでぬるま湯でしっかり洗い流した後、いつものシャンプーで洗髪してください。





💡 ワンポイントアドバイス マッサージの後、すぐに流さず1～2分ほど置くと、よりスッキリとした使い心地をお楽しみいただけます。

■販売情報

全国の「ロフト」および「ロフトネットストア」にて先行販売を実施

先行販売： 2026年3月1日より順次（ロフト）

一般発売： 2026年4月下旬予定

■商品概要

商品名：EPIS メルティ ビタミン ソルベ ヘッドスクラブ

（メルティミント / メルティシトラス）

価格：各2,100円（税込 2,310円）

容量：200g

販売元：株式会社EPIS

会社概要

会社名：株式会社EPIS

所在地： 〒501-3700 岐阜県美濃市55番地2

代表者：代表取締役古川慎人

事業内容：化粧品の企画、製造、販売

公式サイト(https://www.epis-inc.com/)

お問い合わせ：epis_info@epis-inc.com