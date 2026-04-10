食品メーカーのXキャンペーン事例を最新版に更新！無料公開中【キャンつく】

株式会社 ピクルス

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス（東京都品川区、代表取締役 田中 稔、以下「当社」）は、無料ダウンロード資料『最新Xキャンペーン動向レポート2026』食品メーカー編を最新版に更新しました。2025年4月から2026年3月に実施された食品メーカーのXキャンペーン50件を独自調査し、代表的な28事例を掲載しています。

▼資料は無料でダウンロード可能です。

https://camtsuku.com/document_archive/GbTISjzi(https://camtsuku.com/document_archive/GbTISjzi/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260410_shokuhin)

※競合他社さまからのダウンロードはお断りしております。

▼ 公開背景

X（旧Twitter）は食品メーカーにとって、新商品の認知拡大やファンとの接点づくりに欠かせないプラットフォームとなっています。フォロー&リポストを軸にしたキャンペーンは定番施策として定着した一方で、「他社はどんなキャンペーンを実施しているのか」「どの手法がエンゲージメントを伸ばしやすいのか」といった声を多くいただいておりました。

当社では2024年に同テーマの資料を公開し、多くの方にご活用いただきました。今回、調査対象期間を2025年4月～2026年3月に更新し、最新のキャンペーントレンドと統計データを反映した2026年版として大幅にリニューアルしています。

▼本資料の見どころ

50件の独自調査から見えた、食品メーカーキャンペーンの「いま」

本資料では、食品メーカーが2025年4月～2026年3月に実施したXキャンペーン50件を収集・分析しました。キャンペーン手法、実施期間、賞品設計、エンゲージメント数値などを横断的にまとめており、自社の企画立案や競合調査にそのままご活用いただけます。

代表的な28事例をスクリーンショット付きで紹介

ニッスイ、エバラ食品、いちまさ、フジッコ、ひかり味噌、イチビキ、エースコック、札幌ラーメンの翁、かどやなど、大手から中堅まで幅広い食品メーカーの事例を掲載。フォロー&リポスト、引用リポスト＋ハッシュタグ、当選確率UPなど、手法ごとの投稿文・クリエイティブ・応募条件を比較できる構成となっています。

▼ こんな方におすすめ

・食品メーカーのXキャンペーン企画のアイデアを探している方

・競合他社のキャンペーン手法やエンゲージメント水準を把握したい方

・クライアントへの提案資料に活用できる事例を集めたい方

・当選確率UPなど、エンゲージメントを高める施策のデータを知りたい方

企画参考、投稿文の参考、クリエイティブの参考として、幅広くご活用いただけます。

▼資料は無料でダウンロード可能です。

https://camtsuku.com/document_archive/GbTISjzi(https://camtsuku.com/document_archive/GbTISjzi/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260410_shokuhin)

※競合他社さまからのダウンロードはお断りしております。

◼︎ ひとりでも勝てるキャンペーンツール『キャンつく』について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。

低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。

▼『キャンつく』公式サイトはこちら

https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=250604_adam)

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

設立：2003年9月19日

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/