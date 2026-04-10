為替の未来を、AIに聞く時代へ。FX専門AIアドバイザー搭載アプリ「FX AI ラボ」、App Storeにて配信開始

株式会社Blackstar

株式会社Blackstar（所在地：東京都杉並区、代表取締役：小松信介）は、AI技術を活用したFX情報・分析アプリ「FX AI ラボ」を、2026年4月5日よりApp Store（iOS）にて配信開始しました。

「AIがFXの売買タイミングを教えてくれる時代が来た」--そう言い切っても過言ではない機能を、無料から使えるアプリとして提供します。

■ なぜ今、このアプリなのか

FX AI ラボ

FX市場は1日の取引高が約7兆ドルに上る世界最大の金融市場です。しかし国内の個人FXトレーダーの多くは、「何を見ればいいかわからない」「ニュースが相場にどう影響するかわからない」という情報格差の中でトレードを余儀なくされています。

FX AI ラボは、この情報格差をAIの力で埋めることを目的に開発されました。

従来のFXアプリが「取引ツール」だとすれば、FX AI ラボは「AIと一緒に考える相場分析パートナー」です。

取引機能は持たず、情報収集・分析・判断根拠の理解に特化することで、FX初心者でも迷わず使える設計を実現しました。

■ 業界初水準の機能：FX専門AIアドバイザー

本アプリ最大の特徴は、FXに特化してチューニングされたAIアドバイザーとの対話機能です。

汎用チャットボットではなく、最新の為替市場データをリアルタイムで参照しながら日本語で回答するAIを搭載。以下のような問いに、根拠付きで即座に答えることが可能です。

- 「ドル円は今後どうなる？」→ 最新ニュース・テクニカル指標を踏まえた見解を提示- 「今日の米雇用統計はドル円にどう影響する？」→ 経済指標の市場影響を即座に解説- 「RSIが70を超えたとき、売りのサインになる？」→ テクニカル分析を初心者向けにわかりやすく説明

「FXのことなら、AIに直接聞ける」--この体験は、従来のFXアプリには存在しなかったものです。

■ 5つのコア機能

１. 毎朝のAIピック（売買シグナル）

AIが前日のニュースとテクニカル指標を総合分析し、当日注目の通貨ペアを3～5件、信頼度スコア（1～5段階）付きで毎朝配信。ファンダメンタルズとテクニカルの両面から根拠を提示し、翌日には的中率を公開します。

「AIが本当に当たるのか」を隠さず開示するこの設計は、業界でも稀な誠実さです。

２. FX専門AIアドバイザー（チャット）

FXに特化したAIが最新市場データを参照しながら日本語で回答。無料プランでも1日5回利用可能。

３. ニュースAI分析

国内外の主要FXニュースを自動収集し、AIが「円安要因」「円高要因」「中立」などの影響ラベルと10段階スコアで瞬時に判定。3行AI要約で忙しい朝でもポイントを素早く把握できます。

４. TradingView連携リアルタイムチャート

本格的なローソク足チャートと主要テクニカル指標をアプリ内で閲覧可能。横画面フルスクリーンに対応しています。

５. 経済指標カレンダー（AI影響度付き）

重要経済指標をAIが影響度付きで一覧表示。発表前のプッシュ通知にも対応。

■ 「学ぶ」から「実践」まで一気通貫：FX白熱教室との連携

FX AI ラボは、FX学習サイト「FX白熱教室(https://ecoledefx.xyz/blog/)」と連携しています。

アプリで相場を分析しながら、FX白熱教室でチャートの見方・テクニカル分析を体系的に学ぶことができます。無料デモトレードもアプリ内から直接アクセス可能。「分析→学習→実践」の一気通貫サイクルを、スマートフォン1台で完結させることができます。

■ 料金プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109805/table/2_1_54e049763c39a5984700e6c0924f65b0.jpg?v=202604100151 ]

※年額プランは月換算約667円。月額に比べ約33%お得です。

■ 対応通貨ペア

USD/JPY・EUR/JPY・GBP/JPY・AUD/JPY・EUR/USD・GBP/USD（全6ペア）

■ ダウンロード・関連リンク

App Store: FX AI ラボ(https://apps.apple.com/app/apple-store/id6760995866?pt=961528&ct=PR_times&mt=8)

公式サイト: https://fxailab.ecoledefx.xyz

プライバシーポリシー: https://fxailab.ecoledefx.xyz/privacy(https://fxailab.ecoledefx.xyz/privacy/)

利用規約: https://fxailab.ecoledefx.xyz/terms/(https://apps.apple.com/jp/app/fx-ai-%E3%83%A9%E3%83%9C-ai%E5%88%86%E6%9E%90-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%87%E3%83%A2%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89/id6760995866)

■ 会社概要

会社名：株式会社Blackstar

所在地：東京都杉並区

代表者：代表取締役 小松信介

事業内容：ソフトウェア開発、システム開発、Webマーケティング、コンテンツ制作

制作設立：2011年10月

URL：https://blackstar.bz

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社Blackstar

FX AI ラボ 広報担当

Email：info@blackstar.bz

URL：https://blackstar.bz

■ 重要事項

本アプリは投資助言を行うものではありません。AI分析は参考情報として提供しており、投資判断はお客様ご自身の責任で行ってください。FX取引にはリスクが伴います。元本を超える損失が発生する可能性があります。本アプリ内でFX取引を行うことはできません。