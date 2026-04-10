富士芝桜まつり実行委員会（運営：富士急行株式会社）は、2026年4月11日（土）から5月24日（日）までの期間、富士本栖湖リゾートにて「2026富士芝桜まつり」を開催します。

富士山の麓に広がる約1.5ヘクタールの敷地が、ピンク、白、紫など色とりどりの芝桜で埋め尽くされる本イベント。今年は、SNSで話題のフォトスポットがさらにパワーアップし、空と花に包まれる幻想的な撮影もお楽しみいただけます。







■ 2026年の注目ポイント

約15万株の芝桜×富士山の絶景

鮮やかなピンクが特徴の「マックダニエルクッション」や、富士山の残雪を思わせる白い芝桜など、全6種類・約50万株の芝桜が咲き誇ります。広大なピンクの絨毯と、澄み渡る青空、雄大な富士山が揃う光景は、山梨を代表する春の景色です。

SNS映え間違いなし！充実のフォトスポット

芝桜の絶景をよりドラマチックに切り取る仕掛けが満載です。

・【新登場】きらめく花雫ミラー： エリア全体でまるで自分自身が風景の中に入り込んだかのような没入感ある写真を撮影できます。

・「幸せへ続く扉」＆「Mt.FUJI オブジェ」： 芝桜の中にポツンと現れる扉を開けると富士山が望める人気スポットがリニューアル。物語のワンシーンのような一枚が残せます。

ピーターラビット™ イングリッシュガーデン

英国流の美しい庭園に、物語の世界を再現したフォトスポットが多数登場。約300種類の草花に囲まれながら、ピーターやその仲間たちと一緒に思い出の写真を撮れるほか、隣接するカフェでは物語をモチーフにした限定スイーツも楽しめます。

■ 快適な観光のためのお願い（渋滞緩和・地域への配慮）

例年、芝桜まつり開催中は、会場周辺の道路が大変混雑します。ご来場の皆様に快適にお楽しみいただき、また近隣住民の方々の生活環境を守るため、以下の点にご協力をお願いします。

セット券でスムーズに入園： 河口湖駅から運行する直行バス「芝桜ライナー」には、「往復バス乗車券」と「入園券」がセットになったお得なチケットがあります。現地でチケット購入の列に並ぶ手間がなく、スムーズに入園可能です。

詳しくはこちら

https://www.fujiyamaconnect.jp/tenant/28/product/busSHIBA/

路上駐車の厳禁： 路上駐車は緊急車両の通行妨害や事故の原因、近隣住民の方への多大な迷惑となります。必ず指定の駐車場をご利用ください。

マナーの遵守： ゴミの持ち帰りや、私有地への立ち入り禁止など、美しい景観と地域生活を守るためのマナー遵守をお願いします。

■ 開催概要

名称： 2026富士芝桜まつり

開催期間： 2026年4月11日（土）～ 5月24日（日）

営業時間： 8:00 ～ 16:00（時期により変動あり）

会場： 富士本栖湖リゾート（山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212）

入園料： 大人 1,000円～1,300円 / 子供 500円～700円（※時期により変動）

主催： 富士芝桜まつり実行委員会

公式サイト：https://www.fujimotosuko-resort.jp/flower/shibazakura/index.html

富士山の麓に広がる鮮やかなピンクの絨毯は、まさにこの時期にしか出会えない奇跡の絶景です。

この機会にぜひ、満開の花々をお楽しみください。

地元民おすすめグルメ！松風

「2026富士芝桜まつり」の会場である富士本栖湖リゾートから車で5分ほどの場所にあるレストラン「松風」をご紹介します。

松風は富士山麓シカ肉を使った、鹿カレーがおいしいと地元民にも評判のお店です。

富士河口湖町では富士山麓で捕獲されたシカを「ジビエによる地産池消」として飲食店等で提供しています。

松風では、ハンター兼オーナーシェフによるこだわりのジビエを味わうことができます。

鹿カレーセット（2,000円）は、鹿カレーのほか、鹿の竜田揚げや鹿の燻製等、鹿を使った料理を堪能できる人気のセット。

ぜひ、味わってみてほしいです。

店舗名：松風

所在地：富士河口湖町本栖120-1

電話番号：0555-87-2501

営業日：土日祝（※平日は要問合せ）

営業時間：11:00～15:00（冬季変動あり）

定休日：不定休





