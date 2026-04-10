芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」にて、ストリートカルチャーを一度に体験できるイベント「STREETPALETTE（ストリートパレット）」を、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間にわたり開催いたします。

ストリートパフォーマンス、ダンス、スケートボード、スラックライン、フリースタイルフットボール、MUSIC LIVE、BMX体験など、世代や経験を問わず楽しめるコンテンツを多数ご用意しています。

イベントは 入場無料。幼児から高校生、さらに大人まで、幅広い層が気軽に参加いただける屋外体験イベントです。







■見どころ

① 多ジャンルが同時に楽しめる“体験特化型ストリートフェス”

バスケ、スケボー、ダンス、BMXなど、多ジャンルのストリートカルチャーが一堂に会し、体験・多感できるイベント。

初心者・経験者を問わず、気軽にチャレンジし、楽しめる空間を用意しています。







② パフォーマンスと体験が融合したライブ感あふれる2日間

ダンスショーケース、ミュージックライブ、ストリートパフォーマンスなど、会場全体が常に動き続けるエネルギッシュな構成。ただ観るだけでなく、参加者もその場で体験し、カルチャーの魅力を肌で感じられます。







③ プロやインストラクターが直接レクチャーするワークショップ形式

各ジャンルの講師やパフォーマーが会場に常駐し、参加者が楽しめるレッスンや体験会を実施。

興味の入り口としても、スキルアップの機会としても最適です。







④ アフレアの開放的なロケーションだからこそできる“街とカルチャーの融合”

駅前の広い屋外スペースを活用し、都市の空気とストリートカルチャーが溶け合う空間を創出。

写真映えするスポットも多く、来場者同士の交流も自然に生まれます。



アフレア



⑤ 初めてでも楽しめる、地域参加型のイベント

体験を軸にした構成のため、初めて挑戦する方でも安心。

家族連れ、学生、社会人など、立ち寄るだけで“1日遊べる”イベントです。

■コンテンツ紹介

◇ストリートバスケットボール

4月18日（土）・19日（日）

時間：10:00～16:00

内容：終日コート開放／バスケットボール体験

◇ストリートダンス

4月18日（土）

時間：10:00～16:00

内容：大学生限定ダンスコンテスト＆ソロバトル

エントリーはInstagram にて（「 nuuuke 」で検索）

4月19日（日）

時間：10:00～16:00

内容：U-18ダンスコンテスト＆U-12ソロバトル

エントリーはInstagram にて（「 scafuku i 」で検索）

ゲストショーケース：IIZUKA FUNK STREET

◇ストリートパフォーマー（大道芸） ジャグリング体験

4月18日（土）・19日（日）

時間：10:00～16:00

料金：ワークショップ1,000円/1名（各30分程度）

参加者にはレインボースプリングをプレゼント

◇BMX体験イベント

4月18日（土）・19日（日）

時間：10:00～16:00

内容：バランス・基本トリックを安全に学べる入門向けプログラム

料金：500円／20分 ※自転車・ヘルメット貸出

服装：動きやすい服装、スニーカー

◇スケートボード

4月18日（土）

10:00～12:00 スケボースクール 料金：1,000円／１時間 定員１０名

12:00～16:00 フリーセッション

4月19日（日）

10:00～12:00 スケボースクール 料金：1,000円／１時間 定員１０名

12:00～13:00 受付、公開練習

13:00～16:00 ベストトリックコンテスト

ゲスト：大竹宏治（オオタケコウジ）

◇スラックライン

4月18日（土）・19日（日）

時間：10:00～16:00

料金：200円／1日

Slackline Play Session

スラックラインで遊ぶストリート感覚のバランス体験ラインの上で自分だけの楽しみ方を見つけよう！

インストラクターによるトリックレッスンも実施。

◇フリースタイルフットボール

4月18日（土）

時間：10:00～16:00

内容：フリースタイルフットボールバトル（大会）

4月19日（日）

時間：10:00～16:00

内容：フリースタイルフットボールジャム+体験会

料金：初回体験 500円／30分

経験者集中レッスン 1,000円／1時間

大会エントリー体験レッスンご予約はコチラ

https://www.instagram.com/fffa_fukui?igsh=ZndlOWcxMjVra3Bo

◇MUSIC LIVE

4月19日（日）

時間：13:20～14:00

出演：HAS a.k.a. EL／夜叉郎

■イベント概要

● 開催日

2026年4月18日（土）・19日（日）

● 時間

10:00～16:00

● 会場

アフレア（JR芦原温泉駅前）

アクセスはコチラ

https://aflare.jp/access/

● 参加費

入場無料

※各体験ごとに体験料がかかります

●ホームページ

https://aflare.jp/event/206/

■本イベントについて

「STREET PALETTE」は、各ジャンルのパフォーマーや講師とともに、誰もが気軽に“ストリート文化に触れられる場”を作ることを目的とした体験型イベントです。

未経験者歓迎の体験コンテンツから、本格パフォーマンス、ショーケースまで幅広く展開。アフレアを舞台に、多彩なストリートカルチャーが交差する2日間をお楽しみいただけます。

■お問い合わせ

一般社団法人アフレア ☎0776-73-2270

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