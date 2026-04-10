～準備も、お出かけも、ぜんぶお任せ！～

『イオンモールのゴールデンウィーク』開催 ４月２４日（金）～５月６日（水・休）



イオンモール株式会社（以下、「当社」）は、４月２４日（金）～５月６日（水･休）の期間中、全国のイオンモールで『イオンモールのゴールデンウィーク』を開催します。

今年のゴールデンウィークは、前半が飛び石、後半が５連休になり前半と後半に分かれるため、「近場でゆっくり過ごす」「家族で楽しみたい」といったニーズが想定されています。

イオンモールでは、ゴールデンウィークのお出かけ準備から思い出作りまで、準備も遊びもまるごと楽しむ体験をご提案、近場でも一日中楽しめる“家族にやさしいお出かけ先”として、さまざまなイベント・エンターテインメント・グルメ・ショッピング体験を展開します。

『イオンモールのゴールデンウィーク』 開催概要

・期 間：４月２４日（金）～５月６日（水･休）

各イベントの詳細は特設サイトでご確認ください https://lp.aeonmall.com/lp/gw/

≪ ポイント① ≫

全国でわくわくの体験イベント１３００件以上！大人気企画「おつかい大作戦」もパワーアップ！

お子さまのチャレンジやたくさんのわくわくの体験イベントで、ゴールデンウィークの家族の想い出作りをお手伝いします。

◆ 「おつかい大作戦」ありがとう！のプレゼント編【全国１３５モール開催】

・大切な人へのプレゼントを購入するおつかいに挑戦！おつかい中はスタッフが撮影しながらお子さまをサポート、保護者の方にはモニター越しにその様子を見守っていただけます。イベントの最後にはプレゼントを贈る相手へお手紙を書き、購入した商品にリボンを飾ります。

・実施モール：https://online-event.aeonmall.com/gw_otukai2026/

◆ 『BEERFEST ２０２６ in 豊砂公園』／イオンモール幕張新都心（千葉県）

・昨年１万人にご来場頂いた大人気イベントを今年も開催。

千葉県内外から総勢２１のブルワリー、総勢１７台のキッチンカーが集結。ご家族で楽しめる縁日も同時開催します。

◆ 『オリジナル！シール帳をつくろう♪』／イオンモール甲府昭和（山梨県）

・イオンモールアプリのクーポン提示で参加する、自分だけのオリジナルシール帳を作るワークショップです。ラインストーンやチャームなどを使ってデコレーションし、今話題のシール帳作りをお楽しみいただけます。

≪ ポイント② ≫

ゴールデンウィーク中に映画を観るならイオンモール！おトクな特典や限定企画が勢ぞろい！

◆ 映画のあとは、おトクに飲食・お買い物【全国７５モール開催】

・当日鑑賞した映画のチケット(半券)または電子チケット 提示で、期間限定の専門店のおトクな特典をご用意しています。

※詳細は各モールＨＰをご確認ください。

≪その他専門店取り組み≫

◆ ワタシアタープラス会員特典【イオンシネマ】

① e席リザーブで鑑賞日３日前の１８時からチケット先行購入可

② ６ミタ集めるとお好きなタイミングで無料鑑賞可能

③ ２ミタ集めると１,３００円（税込） で鑑賞可能

④ サービスデーの鑑賞料金が会員価格に

※詳しくはhttps://www.aeoncinema.com/watatheatre/

◆ こどもの日無料開放！【モーリーファンタジー】

・対象施設の無料開放（完全入替制・当日整理券配布）全国約２００か所のプレイグランド施設で、無料開放イベント「スマイル・インクルーシブＤａｙ」を開催。

※詳しくはこちら：https://www.fantasy.co.jp/events/#smileinclusive

◆ ゴールデンウィークはおトクなイオンモールアプリ抽選会

【グランブッフェ/ザ・ブッフェニューマーケット/ブッフェ＆デザートデリシュー/フェスタガーデン他】

・【期間限定】上にぎり寿司食べ放題 コースのクーポンが当たる抽選会を実施。

≪ ポイント③ ≫

行楽シーズン到来！お買物応援キャンペーン

◆ ガソリン代応援キャンペーン

・原油高、物価高対策 として、合計２０Ｌ以上のガソリン給油レシートをお持ちいただくと、２,０００円（税込）以上のお買い上げで１枚ご利用いただけるお買物券５００円分を先着で進呈します。

・実施モール ：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/gas_campaign/

以上