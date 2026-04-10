SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置、2031年に26.66億米ドルへ - CAGR 19.0%で成長
SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置の役割と特性
SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置とは、シリコンカーバイド（SiC）および窒化ガリウム（GaN）ウェーハの微細欠陥を高精度で検出・解析する先端装置である。半導体パワーデバイスや高周波デバイスの製造において、微小な欠陥も性能や信頼性に直結するため、欠陥検査は不可欠である。光学系、レーザー、電子顕微鏡、AI画像解析などの先端技術を統合し、ウェーハ表面の微細クラック、ピット、異物混入、結晶欠陥などを非破壊で迅速に検出できる。これにより、製造プロセスの最適化、歩留まり向上、製品品質の安定化が実現する。SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置は、次世代パワーエレクトロニクス市場や電気自動車、再生可能エネルギー分野の技術進化を支える重要機器である。
高成長曲線を描く市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/551516/sic---gan-wafer-defect-inspection-system）によると、SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置市場は、2025～2031年の予測期間中にCAGR 19.0 %で拡大すると予測され、2031年には26.66億米ドルに達する見込みである。市場は一貫して高成長を維持する特性を持ち、先端半導体産業やパワーデバイス用途向けの需要増加が背景にある。地域別や用途別の需要分布は多様であり、単一市場への依存が少ない点も市場の安定性を示している。高付加価値用途が中心となるため、市場規模は比較的大きく、技術依存度の高い成長型市場として構造化されている。全体として、需要の拡大と用途の多様化により、持続的な成長が見込まれる市場である。
次世代パワーデバイス技術が生む需要
SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置市場の拡大背景には、電気自動車や5G通信、高効率パワーエレクトロニクスの技術進化がある。SiCやGaNデバイスは高電圧・高周波に耐える特性を有するが、微細欠陥による性能劣化リスクも高い。歩留まり向上と高信頼性確保のため、製造プロセス段階での高精度欠陥検査が不可欠である。また、微細構造の解析精度向上やAI画像解析導入により、検査速度と検出精度の両立が可能となり、技術的要求と市場需要が相互に作用している。このような技術的背景が市場成長を持続的に支えている。
図. SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346597/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346597/images/bodyimage2】
図. 世界のSiC & GaNウェーハ欠陥検査装置市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場をリードする先端装置メーカー
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置市場では、KLA Corporation、Onto Innovation、Rigaku、Angkun Vision (Beijing) Technology、Lasertecが主要企業として市場を牽引している。2024年のトップ5企業は売上ベースで約65.0%の市場シェアを占め、トップ10社で約72.0%を保持する集中型市場である。全体として、国際巨頭が技術を支配し、地域勢力が細分化市場で突破する競争格局が業界の現状である。これら企業は、レーザー光学系、AI画像解析、非破壊評価技術の最適化に注力し、高精度・高速検査の実現を競争優位性の軸としている。特に電気自動車や再生可能エネルギー向けパワー半導体用途における供給能力確保が、企業戦略上の重要課題である。
SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置とは、シリコンカーバイド（SiC）および窒化ガリウム（GaN）ウェーハの微細欠陥を高精度で検出・解析する先端装置である。半導体パワーデバイスや高周波デバイスの製造において、微小な欠陥も性能や信頼性に直結するため、欠陥検査は不可欠である。光学系、レーザー、電子顕微鏡、AI画像解析などの先端技術を統合し、ウェーハ表面の微細クラック、ピット、異物混入、結晶欠陥などを非破壊で迅速に検出できる。これにより、製造プロセスの最適化、歩留まり向上、製品品質の安定化が実現する。SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置は、次世代パワーエレクトロニクス市場や電気自動車、再生可能エネルギー分野の技術進化を支える重要機器である。
高成長曲線を描く市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/551516/sic---gan-wafer-defect-inspection-system）によると、SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置市場は、2025～2031年の予測期間中にCAGR 19.0 %で拡大すると予測され、2031年には26.66億米ドルに達する見込みである。市場は一貫して高成長を維持する特性を持ち、先端半導体産業やパワーデバイス用途向けの需要増加が背景にある。地域別や用途別の需要分布は多様であり、単一市場への依存が少ない点も市場の安定性を示している。高付加価値用途が中心となるため、市場規模は比較的大きく、技術依存度の高い成長型市場として構造化されている。全体として、需要の拡大と用途の多様化により、持続的な成長が見込まれる市場である。
次世代パワーデバイス技術が生む需要
SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置市場の拡大背景には、電気自動車や5G通信、高効率パワーエレクトロニクスの技術進化がある。SiCやGaNデバイスは高電圧・高周波に耐える特性を有するが、微細欠陥による性能劣化リスクも高い。歩留まり向上と高信頼性確保のため、製造プロセス段階での高精度欠陥検査が不可欠である。また、微細構造の解析精度向上やAI画像解析導入により、検査速度と検出精度の両立が可能となり、技術的要求と市場需要が相互に作用している。このような技術的背景が市場成長を持続的に支えている。
図. SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置世界総市場規模
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図. 世界のSiC & GaNウェーハ欠陥検査装置市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場をリードする先端装置メーカー
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SiC & GaNウェーハ欠陥検査装置市場では、KLA Corporation、Onto Innovation、Rigaku、Angkun Vision (Beijing) Technology、Lasertecが主要企業として市場を牽引している。2024年のトップ5企業は売上ベースで約65.0%の市場シェアを占め、トップ10社で約72.0%を保持する集中型市場である。全体として、国際巨頭が技術を支配し、地域勢力が細分化市場で突破する競争格局が業界の現状である。これら企業は、レーザー光学系、AI画像解析、非破壊評価技術の最適化に注力し、高精度・高速検査の実現を競争優位性の軸としている。特に電気自動車や再生可能エネルギー向けパワー半導体用途における供給能力確保が、企業戦略上の重要課題である。