日本のサウナ・スパ市場、2032年までに99.9億米ドルに到達へ――年平均成長率（CAGR）は23.39%

日本のサウナ・スパ市場、2032年までに99.9億米ドルに到達へ――年平均成長率（CAGR）は23.39%